Si può costruire una casa in legno su un terreno agricolo?

Se hai un terreno agricolo o magari ne hai visto uno in vendita ad un buon prezzo magari ti stai chiedendo se è possibile costruirci sopra qualcosa: un capanno degli attrezzi, un magazzino o un garage… Si può costruire su di un terreno agricolo?

Vediamo insieme quali requisiti servono per poter costruire su di un terreno agricolo!

Quali requisiti servono per costruire una casa in legno su un terreno agricolo?

Prima di passare in rassegna i principali requisiti è bene sapere che esistono sia normative nazionali che normative locali che regolamentano la costruzione di abitazioni ed edifici industriali. Si può quindi partire ad informarsi sui principali siti internet legali come La Legge, per poi chiedere sempre la consulenza di un professionista.

Partiamo col dire che un terreno agricolo è un terreno destinato unicamente alla coltivazione della terra e all’allevamento di animali – che siano d’affezione o da macello è indifferente – quindi per edificare qualsiasi cosa sopra un terreno simile bisogna tener conto di precise e ferree regole.

Un conto sarà prendere un capanno degli attrezzi in legno prefabbricato e poggiarlo lì – parlo dei classici capanni che potete trovare in un qualsiasi negozio di bricolage – ma per vere e proprie case in legno, bisognerà tener conto delle normative nazionali e regionali.

L’unico caso in cui sarà possibile costruire una casa di legno su di un terreno agricolo è nel caso in cui voi siate un imprenditore agricolo professionista o un coltivatore diretto e vogliate vivere nel luogo dove lavorate. Se invece voleste solo costruire stalle, fienili, magazzini ad uso diverso da quello residenziale dovrete controllare di rispettare il requisito della strumentalità alla conduzione agricola del fondo, ma in questo caso potreste farlo pur non essendo un professionista.

Questa normativa però varia da regione a regione e da comune a comune, perciò consigliamo di recarsi presso l’ufficio tecnico comunale per avere maggiori informazioni.

Oltre a ciò dovrai sicuramente richiedere il permesso di costruire e ricevere i vari nulla aosta da parte dei vari enti, per assicurarti che il tuo terreno non abbia vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici.

Infine dovrai essere sicuro che il tuo terreno agricolo rispetti l’indice di edificabilità.

Che cos’è l’indice di edificabilità?

Per indice di edificabilità si intende letteralmente un limite alla cubatura di ciò che vorremmo costruire su quel terreno agricolo. Pensato per impedire un’eccessiva urbanizzazione di aree rurali, l’indice di edificabilità per i terreni agricoli è molto basso. Se state pensando di creare un immenso garage in legno a quattro piani e con ogni piano grande 300mq, sul vostro terreno agricolo potreste avere un problema a superare questo indice.

Anche quest’indice è soggetto a mutamenti da comune a comune, perciò per essere certi che il vostro progetto di costruire una casa su un terreno agricolo vada a buon fine, dovrete recarvi nel comune dove risiede questo terreno e richiedere i dati necessari.

Costruire case in legno su terreno agricolo: si può o no?

Ma alla fine, è possibile o no costruire una casa in legno su un terreno agricolo? Sì.

Se siete allevatori di bestiame o coltivatori di terra, potrete tranquillamente costruire una costruzione ad uso abitativo personale – badando bene di ottenere tutti i dovuti permessi – se invece volete costruire qualcosa di diverso da una casa in legno, come ad esempio un capanno per gli attrezzi, un garage, una stalla, un fienile o altro ancora, dovrete accertarvi di superare oltre ai dovuti controlli – e quindi aver ottenuto i dovuti permessi – anche l’indice di edificabilità di quel comune specifico.

Per questo motivo consigliamo, in ogni caso, di recarvi al vostro ufficio comunale col vostro progetto – fatto da un geometra, magari e di farvi accertare che sia effettivamente edificabile sul vostro terreno.

Sempre meglio ottenere i permessi che iniziare i lavori e doversi fermare e smantellare o peggio ancora dover pagare salatissime multe.

Avete già tutti questi permessi, siete un allevatore o coltivatore e volevate solo essere certi prima di creare la vostra bellissima casa in legno sul vostro terreno agricolo? Buone notizie: potete iniziare i lavori a cuor leggero!

Difatti, con queste dovute precauzioni, sarete certi di poter ottenere la casa in legno dei vostri soldi senza aver dovuto comprare un terreno edificabile – con prezzi notoriamente triplicati – e riutilizzando magari quello spazio inutilizzato nel vostro terreno agricolo!