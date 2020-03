Sicurezza delle Carte Prepagate: quali sono le più affidabili per fare acquisti online?

Oggigiorno acquistare online è diventata una necessità che si è andata sempre più a diffondere anche in Italia. Ormai sono molte le persone che scelgono di fare acquisti di ogni genere – capi di abbigliamento, libri, elettrodomestici, cibo e molto altro ancora – su internet. Ciò nonostante non tutti decidono di pagare con la propria carta di credito e preferiscono affidarsi alle carte prepagate che sono facili da utilizzare ed hanno un fondo limitato così da poterle sfruttare in totale sicurezza. Ma quali sono le carte prepagate più affidabili per fare acquisti online?

Nell’articolo di oggi vi proponiamo una breve guida in cui vi spiegheremo i motivi che rendono una carta prepagata sicura, quali sono le migliori del 2020 e come possiamo scegliere quella più affidabile per poter acquistare su internet in sicurezza.

Perché è sicuro usare una carta prepagata per gli acquisti online?

Il mondo in cui viviamo è ormai diventato sempre più digitalizzato e questo ci consente di poter fare acquisti anche stando comodamente seduti sul divano di casa. Ci basta avere un PC o un qualsiasi dispositivo mobile come smartphone o tablet e abbiamo la possibilità di effettuare numerose operazioni tra cui anche comprare qualsiasi cosa desideriamo e riceverla direttamente a casa nostra. Tuttavia nonostante sia aumentato il numero di persone che si affida agli acquisti online, non tutti scelgono di pagare tramite carta di credito in quanto temono possa essere rischioso usare i soldi del proprio conto corrente su internet. Molti utenti infatti temono di incorrere in spam o in una delle tante truffe che circolano sul web come il phishing, una particolare truffa informatica utilizzata dagli hacker per spingere le persone a rivelare informazioni personali come password o dati bancari.

Se volete evitare qualsiasi tipo di rischio e non volete usare la vostra carta di credito, potete sempre affidarvi alle carte prepagate che, oltre ad essere molto semplici da utilizzare, hanno spesso un fondo limitato. Questo vi permetterà di tenere sempre sotto controllo le vostre spese e in caso di furto di dati perderete solo i soldi presenti sulla carta senza rischiare che possano accedere a quelli del vostro conto bancario. Le carte prepagate si possono usare per molteplici operazioni sia online che offline: potete infatti sfruttarle per pagare presso qualsiasi esercizio commerciale e potete anche prelevare denaro dagli sportelli ATM, sempre in totale sicurezza. Altra caratteristica principale delle carte prepagate è la possibilità di ricaricarla con estrema facilità in banca, nei tabaccai abilitati, utilizzando un’altra carta prepagata, un conto di appoggio o, semplicemente, ricevendo un semplice bonifico. Inoltre sono davvero molto convenienti in quanto, a differenza di quelle di credito o debito, presentano dei costi di gestione davvero molto ridotti e in tanti casi sono completamente assenti.

Questa tipologia di carta poi, a differenza di quelle di credito o debito, non necessità di particolari requisiti di idoneità per ottenerla e per questo possono richiederla anche i minorenni, ovviamente dietro consenso firmato dei genitori. Come vi abbiamo detto in precedenza, usare le carte prepagate è davvero semplice e vi basterà caricare la somma che preferite e da questa saranno poi scalate tutte le vostre spese effettuate online e offline. Infine un’altra cosa che rende queste carte sicure sono tre elementi principali che vi saranno richiesti ogni volta che fate acquisti sul web: il numero seriale della carta (presente nella parte frontale), il CVV (ossia un codice di controllo a tre cifre presente sul retro) e il nome dell’intestatario. Tuttavia nessuna tipologia di carta vi potrà mai offrire una sicurezza al 100%, per questo è importante scegliere siti di e-commerce seri e affidabili (come ad esempio Amazon) quando volete acquistare online e stare più tranquilli.

Carte prepagate sicure: le migliori del 2020

In questo paragrafo cerchiamo di scoprire quali sono le migliori carte prepagate del 2020 e tutte le loro caratteristiche principali. La prima di cui vogliamo parlarvi è forse tra le più conosciute, soprattutto dai più giovani: Hype Star. Si tratta di una carta ricaricabile con circuito Mastercard grazie alla quale possiamo effettuare qualsiasi tipo di pagamento sia online che offline (anche in contactless sui POS dei negozi). E’ inoltre dotata di un IBAN che vi permetterà di ricevere bonifici così da poterla ricaricare in modo veloce anche dal vostro conto corrente bancario o postale personale. Inoltre può essere ricaricata nei seguenti modi:

In contanti in una filiale Banca Sella richiedendo in cassa un bonifico, senza commissioni;

Tramite la Ricarica in contanti di HYPE presso i punti vendita abilitati;

In contanti presso gli esercizi convenzionati Banca 5, con una commissione di 3,50€;

Tramite altra carta Bancomat, con la funzione “Ricarica prepagata”, presso gli ATM del circuito QuiMultiBanca.

Per richiederla dovete seguire una semplice procedura online, potrete farla anche scaricando l’applicazione della carta sul vostro smartphone e inviare la richiesta. Hype offre poi una garanzia di rimborso per acquisti online che non sono stati autorizzati da voi. Inoltre offre limiti di deposito molto bassi (fino a un massimo di 2500 euro) e un limite anche per i prelievi dagli ATM (massimo 250 euro al giorno). Infine una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è la possibilità di inviare e ricevere denaro dagli amici presenti nella rubrica che possiedono anche loro questa carta. Se invece volete accreditare il vostro stipendio, vi consigliamo Hype PLUS che ha un costo mensile minimo pari a 1 euro e vi offre tutte le funzioni della Star in aggiunta a: ricarica fino a 50.000€ all’anno, addebito automatico per le spese periodiche, accredito stipendio, proteggi il tuo smartphone da danni frequenti e limiti di utilizzo elevati.

Tra le altre carte prepagate più sicure del 2020 troviamo poi la N26 che in Italia è stata già scelta da più di 300 mila clienti. Questa tipologia di carta, nella versione base, ha un canone annuo o mensile completamente gratuito, così come le spese di ricarica e prelievo e non prevede nessun costo di attivazione. E’ dotata di un IBAN che potete gestire comodamente dal vostro smartphone tramite l’apposita applicazione e per ogni acquisto effettuato riceverete notifiche push in tempo reale sul vostro dispositivo mobile. In più, ti offre prelievi gratuiti e illimitati da qualsiasi ATM nella zona euro, bonifici SEPA gratuiti e pagamenti gratuiti in qualsiasi valuta. Le versioni premium N26 You e N26 Metal offrono invece molto più vantaggi. come prelievi ATM gratuiti in tutto il mondo, assicurazione viaggi e assicurazione sul furto del cellulare. Inoltre la N26 Metal include un’esclusiva Mastercard in acciaio inossidabile e un supporto clienti dedicato.

Come scegliere una carta prepagata tra le più affidabili

Dopo avervi spiegato i motivi che rendono le carte prepagate affidabili per fare acquisti online e quali sono le migliori del 2020, adesso cerchiamo di capire in che modo scegliere la carta più adatta alle nostre esigenze. Uno degli aspetti principali che dovete considerare nella scelta della migliore carta prepagata è sicuramente quello riguardante i costi. Questa tipologia di carte si differenziano da quelle di credito e di debito in quanto sono decisamente molto più convenienti a livello economico, tuttavia bisogna stare attenti alle spese nascoste e ad altri oneri applicati dalla banca.

Il modo migliore per scegliere una carta prepagata tra le proposte del web, sempre in sicurezza, è quello di fare una comparazione tramite il sito CartePrepagate.org e avere così i dati a disposizione per capire quale possa essere la scelta più ragionevole. Vi basterà collegarvi sul portale dove troverete le migliori carte prepagate del momento con tutte le loro caratteristiche principali così che potete scegliere quella che più vi sembra sicura e conveniente per le vostre necessità. Ogni carta è stata recensita e per ognuna è stata realizzata anche una guida molto dettagliata in cui troverete tutte le risposte alle vostre domande. Se non siete ancora convinti su quale sia la più adatta a voi, sul sito – come vi abbiamo detto in precedenza – potete mettere a confronto le carte prepagate cliccando su Guide e poi tra le rubriche presenti scegliere Comparazioni. In questa pagina troverete diversi articoli che fanno dei raffronti tra le migliori carte e voi potete così avere tutti i chiarimenti e le informazioni che vi saranno più utili poi per fare la vostra scelta.