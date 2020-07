Significato di Mamacita: traduzione in italiano ed analisi della canzone di Ozuna e Black Eyed Peas

Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, tornano anche le nuove proposte musicali per ballare e divertirsi a ritmo. In questo 2020 ad infiammare i cuori ci penseranno i Black Eyed Peas con la collaborazione di Ozuna e J Rey Soul, grazie alla canzone “Mamacita”. All’interno di questo articolo è possibile trovare un’attenta analisi del testo della canzone corredata della traduzione dell’intero brano in lingua italiana.

Significato di Mamacita: la traduzione in italiano

Lo scorso 10 aprile, mentre il mondo era fermo per via del lockdown, i Black Eyed Peas hanno lanciato il loro nuovo singolo “Mamacita”, sotto l’etichetta della casa discografica Epic Record che è partner di Sony Music Entertainment.

Il ritmo sensuale del brano ed il suo retrogusto latino e “caliente” rappresentano il mix perfetto per accompagnare le serate estive all’insegna del divertimento e del relax con gli amici.

Coloro che non conoscono la lingua spagnola si saranno certamente domandati qual è la traduzione italiana del testo dei Black Eyed Peas, Ozuna e J Rey Soul che sta spopolando in questo 2020.

Il termine “Mamacita” è un diminutivo spagnolo ampiamente utilizzato nel linguaggio comune e soprattutto tra i giovani, che nella sua traduzione letterale significa “mammina”; ovviamente in questo caso il vocabolo assume una connotazione diversa riferendosi ad una fanciulla di bell’aspetto e dalle movenze attraenti.

La migliore corrispondenza in italiano è “tesoro” o, come si direbbe nello slang americano, “piccola”.

Il testo fa esplicito riferimento ad una ragazza abbiente poiché nella canzone sono spesso citati i brand di lusso come Louis Vuitton e Christian Dior che la stessa è solita indossare e che contribuiscono a renderla ancora più interessante e intrigante agli occhi del ragazzo.

La sua bellezza appare inebriante e sensuale tanto che il protagonista non può fare a meno di invitarla a ballare mentre la musica fa da sfondo a tutta la scena (“la mùsica è testigo”).

Le parole della canzone mettono in risalto anche il suo carattere esuberante e festaiolo, infatti afferma che non si sdraia e non si riposa mai, ma è sempre pronta a fare festa ballando con le sue amiche la rumba e rincasando solamente al sorgere del sole.

Il gruppo passa le serate spendendo le loro disponibilità e bevendo alcool a volontà, ma sembra che la ragazza si diverta di più anche da sola.

L’unico modo che il protagonista trova per avvicinarsi a lei è offrendole una bottiglia di Rosé, poiché è assetata (“que la shorty tiene sed”).

Il ragazzo stesso afferma di non riuscire a comprendere cos’è che l’attrae così tanto di questa giovane, ma l’appeal e l’invidiabile aspetto fisico della ragazza esercitano su di lui una grande forza seduttiva.

La struttura di Mamacita si articola come un dialogo tra due giovani, così che nel pre ritornello c’è la risposta della ragazza, la quale si dice anch’essa davvero affascinata dalle attenzioni e dal modo di essere chiamata.

In questa danza fatta di seduzione e balli sfrenati in grado di incendiare l’animo e far sudare come non mai, il giovane domanda a lei di aprire il suo cuore e di baciarlo, mentre in cambio promette che non la lascerà mai andare perché è la migliore, la più speciale e possiede tutte le caratteristiche che ha sempre cercato.

Nell’istante esatto del primo incontro le movenze femminili hanno destato grande curiosità, tanto che si è immediatamente domandato chi fosse costei.

All’interno del testo si sottolinea spesso il modo che ha la giovane di oscillare i fianchi mentre balla, piegandoli e muovendoli a ritmo, nel mezzo della mischia.

Anche la ragazza è attratta dal giovane e dalla sua capacità di infiammare il suo l’animo non appena lui la chiama “tesoro”, per questo non può fare a meno di accettare le sue avance come se fosse il fuoco e lei la benzina che lo alimenta.

I due sono all’interno di uno tsunami di euforia e sensualità che fa sudare come “un wasabi” perché è l’anima stessa di entrambi che si incendia.

Il brano verte verso la conclusione nel momento in cui il ragazzo dichiara la volontà di trattarla come una principessa, portandola dove vuole andare e facendole fare tutto ciò che le piace, successivamente afferma che per fare una buona impressione le darebbe anche un diamante.

Nella parte finale si ripetono nuovamente le promesse d’amore e le sensazioni che i due provano mente sono l’uno vicino l’altra, soprattutto quando il ragazzo torna a chiamarla “Mamacita”.

Significato Mamacita: l’analisi della canzone di Ozuna e Black Eyed Peas

In pochissimo tempo la canzone Mamacita ha raggiunto importanti successi nelle classifiche musicali internazionali; dopo la grande riuscita del brano “Ritmo”, i Black Eyed Peas sono nuovamente i protagonisti indiscussi della musica estiva grazie a questa canzone prodotta in collaborazione con una stella emergente, la filippina J. Rey Soul.

Questa giovane cantante ha riscosso un notevole clamore grazie al talent “The Voice of Philippines” e nel 2018 è entrata di diritto all’interno della band dei Black Eyed Peas.

Da sempre questo gruppo si configura come un grande precursore e pioniere di generi musicali nuovi e sempre innovativi, in questo caso l’elemento di innovazione è dato dalla stretta partnership sia con nomi nuovi sia con quelli già affermati del panorama internazionale.

La canzone si è inserita nella scia del magico successo mondiale di Ritmo, risalente allo scorso anno e vedendo i numeri record registrati in un arco di tempo così ristretto, sembra davvero destinata a raggiungere il top delle classifiche su Spotify, Apple Music e Youtube.

Ma qual è il segreto della fortuna che ha portato “Mamacita” ad oltre 102 milioni di visualizzazioni e oltre 65 milioni di stream?

Dietro alla musica ed al testo c’è il lavoro attento di artisti affermati ed apprezzati in tutto il mondo come Madonna, Johnny Goldstein, Bruce Gaitsch, Susan Leonard, Patrick Leonard, Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo e Ozuna i quali hanno contribuito in modo sostanziale alla riuscita di un pezzo che potesse accompagnare le afose giornate estive.

Grazie inoltre al supporto di cantanti particolarmente apprezzati nella zona più a sud dell’America, ha conquistato anche la prima posizione della Hot Latin Songs di Billaboard per ben due settimane.

La base musicale oltre a riprendere ritmi hip hop e latini, combina anche tratti house e raggaeton, i quali sono esplicitamente ispirati a “La isla bonita”, celebre hit della cantante Madonna contenuta nell’album True Blue del 1986.

La melodia è travolgente dunque si presta perfettamente per essere ballata al tramonto sulla spiaggia, oppure per scatenarsi la sera in discoteca.

L’interno brano si articola sull’incontro e sul gioco di seduzione di due giovani ragazzi e sulle sensazioni provate da entrambi quando sono l’uno alla presenza dell’altro, sfruttando l’espediente del dialogo cantato.

Il motivo musicale che ricorre in tutto il brano è molto orecchiabile motivo per il quale ha riscosso così tanto successo; inoltre possiede una buona carica di energia e secondo il parere di voci autorevoli del mondo della musica esprime molta positività.

Le parole impiegate all’interno del brano tendono a ripetersi in modo tale da restare impresse, consentendo di impararle facilmente anche solo dopo qualche ascolto attento.

Nel complesso si può affermare che i vocaboli e le espressioni impiegate nella canzone sono molto espliciti, infatti riportano allusioni sessuali a tratti molto spinte.

Fornendo un’analisi al livello tecnico si può dire che l’intensità sonora è si -6.93 db ed ha una frequenza di battiti per minuto (BPM) di 105.

Il video clip che accompagna questo brano rappresenta un altro importante tassello che ha contribuito alla fortuna di “Mamacita”: è girato all’interno di un lussuoso resort dal sapore tropicale e gli artisti ballano attorno ai cantanti abbigliati con pezzi firmati dai colori accesi e brillanti.

L’ambientazione sembra appartenere ad un’altra epoca come gli anni 60, ed i movimenti del corpo di ballo servono inizialmente ad introdurre nella scenala ventiduenne J.Rey Soul, per poi essere il perfetto contorno di tutto quanto il video.

L’insieme contribuisce a regalare un’atmosfera divertente e spensierata, dove l’opulenza e l’ostentazione di ricchezza rappresentano lo sfondo ideale per l’intero svolgersi dell’azione.

La fanciulla tanto citata nella stessa canzone è interpretata all’interno del videoclip dalla nuova arrivata della band che ha sostituito la storica figura di Fergie, mossa che non sempre ha incontrato il favore dei fan più fedeli del gruppo americano.

Il ritornello mette in risalto la volontà degli artisti di reinterpretare in chiave latina con sonorità raggaeton il successo di Madonna, così come avevano già fatto con “The rhythm of the night” di Corona.

Con una lunghezza di 4 minuti e 9 secondi “Mamacita” si presenta come una canzone ricca di sonorità e ritmo dunque perfetta anche per essere remixata da professionisti del settore in modo innovativo e divertente, scaldando così le serate estive ed i cuori degli ascoltatori.

“Mamacita” inoltre mette in luce una peculiare strategia di promozione al livello di marketing, attraverso l’uso di contenuti visivi completamente sponsorizzati, infatti ovunque è possibile vedereil logo di un noto marchio di lusso che è diventato quasi l’icona della canzone stessa.