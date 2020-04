Siti di trading online affidabili: quali sono le piattaforme più sicure?

Oggi cercheremo di comprendere come riuscire a riconoscere se un sito di trading online è davvero affidabile e i motivi principali per cui è importante affidarsi solo ed esclusivamente a piattaforme che permettono di acquistare azioni e fare operazioni di Forex in totale sicurezza. Sono molte infatti le persone che iniziano ad avvicinarsi al trading online ma incontrano diverse difficoltà a riuscire a trovare un broker affidabile e questo è dovuto al numero sempre più crescente di piattaforme in questo settore. Per evitare di imbattersi in un broker truffa, scopriamo adesso come scegliere il sito di trading online più sicuro e quali sono le caratteristiche principali che deve necessariamente avere per essere affidabile e legale al 100%.

Come riconoscere se un sito di trading online è affidabile

Prima di parlarvi di come fare per riconoscere se un broker è davvero affidabile, facciamo una brevissima introduzione su cos’è il trading online e come funziona. Questo fenomeno ormai da moltissimi anni è cresciuto notevolmente e non è altro che un diverso modo di investire in borsa. Fare trading online vuol dire quindi acquistare e vendere asset finanziari come ad esempio azioni, materie prime, valute, criptovalute, titoli di stato e molto altro ancora e può essere fatto anche stando comodamente a casa. L’unica cosa di cui avete bisogno è il vostro computer o un dispositivo mobile come smartphone o tablet e scegliere una piattaforma di trading online attraverso la quale potrete ottenere profitti a partire dalle oscillazioni dei mercati finanziari.

Ma come facciamo a capire se un sito che fa trading online è sicuro e affidabile? La prima cosa da fare è quella di controllare che il broker sia regolamentato, vale a dire che è stato autorizzato e viene costantemente monitorato da un’ente istituzionale regolatore riconosciuto a livello europeo. Molte delle piattaforme presenti in Italia ad esempio sono di broker che hanno la licenza CySec, cioè dell’organo di controllo finanziario che ha sede legale a Cipro e quindi all’interno dell’Unione Europa. Altra società molto nota ai broker è la FCA (Financial Conduct Authority), che opera nel Regno Unito ed è una delle più sicure del settore in quanto è stata sottoposta a controlli ancora più rigidi. Quelle che invece hanno sede direttamente nella nostra penisola devono essere regolarmente iscritte al registro del Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) che è l’autorità amministrativa italiana che vigila sui mercati finanziari. Tuttavia la sicurezza non è l’unico fattore di cui tener conto quando si deve scegliere un sito per fare trading online.

Altro aspetto essenziale è quello riguardante la tipologia e la qualità dei servizi che vi vengono offerti, così da essere certi di affidarsi ad un broker che possa rispondere alla vostre necessità e aiutarvi a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati. Ad esempio un sito di trading online sicuro è quello che offre ai propri clienti la possibilità di operare senza alcun costo aggiuntivo per le commissioni e con uno spread vantaggioso, e se possibile fisso. Inoltre quando una piattaforma richiede un costo di iscrizione troppo elevato, questo può essere considerato un campanello d’allarme per non fidarsi troppo in quanto è facile che non sia molto affidabile come sito.

Infine, soprattutto se siete alle prime armi, è opportuno scegliere una piattaforma molto semplice da usare e che vi permetta di poter copiare i movimenti e le operazioni dei trader più esperti. E’ importante poi che offrano un ottimo servizio clienti con cui mettersi in contatto tramite chat virtuali e che possa risolvere in breve tempo qualsiasi problema.

Perché affidarsi soltanto a siti affidabili per fare trading online

Il trading online ha davvero stravolto il modo di fare investimenti, offrendo anche ai piccoli trader la possibilità di accedere a questo settore. Con il tempo è diventata una vera e propria professione con cui poter riuscire ad avere un guadagno, ma ovviamente è importante all’inizio affidarsi agli esperti perché non è un’attività semplice e si rischia di perdere anche grosse cifre. Per questo è estremamente importante scegliere soltanto siti considerati affidabili e che siano regolamentati.

Una piattaforma che non sia autorizzata e regolamentata non può essere considerata affidabile e si rischia, come successo a molti sfortunatamente, di cadere in truffe. Sul web è facile trovare operatore che non rispettano le regole e voi rischiate di perdere l’intero capitale investito senza poter recuperare il denaro perso. Per questo motivo quando vi collegate ad un sito di trading online è opportuno controllare se vi siano tutte le informazioni relative alla regolamentazione e siano presenti le licenze senza le quali non è possibile operare in Italia e in Europa.

Spesso le persone che iniziano ad avvicinarsi al mondo del trading online si lasciano convincere da pubblicità spesso ingannevoli, che promettono guadagni enormi e molto facili da raggiungere, senza dover fare alcuno sforzo e senza avere un minimo di conoscenza del settore. Ecco il consiglio è quello di diffidare sempre di questa tipologia di operatori dietro cui, per la stragrande maggioranza, si nascondono solo delle vere e proprie truffe e rischiate di ritrovarvi, in breve tempo, senza soldi. E’ quindi fondamentale scegliere solo ed esclusivamente alle piattaforme di trading online sicure e affidabili e se non sapete quale scegliere potete affidarvi agli esperti del settore che offrono molte guide che vi saranno utili sia per la vostra scelta che per conoscere meglio questa professione.

Infine uno dei motivi più importanti per cui una piattaforma di trading online deve essere necessariamente sicura è perché deve essere in grado di garantire tutti i pagamenti. Se infatti un trader deve fare un deposito o un prelievo, l’operazione si deve svolgere in assoluta e totale sicurezza e senza il rischio che possa sorgere un qualsiasi tipo di problematica. Per questo è fondamentale che una piattaforma di trading online sia regolamentata e monitorata costantemente dall’ente istituzionale. Infatti solo in questo modo se un sito non dovesse effettuare un pagamento, l’ente regolatore può chiudere la piattaforma e multare il broker.

Piattaforme di trading online sicure: quali sono le più affidabili?

Una piattaforma di trading online è un sistema elettronico che vi permette di operare all’interno dei mercati finanziari in tempo reale ed effettuare compravendite di titoli, azioni e così via, direttamente dal vostro computer. Potete scegliere inoltre se operare in assoluta autonomia, ma è necessario avere una notevole conoscenza ed esperienza nel settore, oppure richiedere il supporto di un intermediario finanziario. Ma vediamo adesso quali sono le piattaforme di trading online più sicure e affidabili, aiutandoci con i dati di cui parla l’articolo di ForumEconomia riportante la classifica attuale.

Uno dei broker considerati tra i migliori del settore è senza dubbio Plus500. Si tratta di una piattaforma con sede principale ad Israele che è stata fondata ben 12 anni fa, nel 2008, e permette ai propri clienti di comprare azioni in totale sicurezza e di operare su Forex, materie prime, cambi, opzioni, indici e ETF tramite i CFD, offrendo anche dei bonus e un conto demo gratuito senza scadenza. La popolarità di Plus500 è aumentata nel corso degli anni grazie alla qualità dei servizi offerti, tanto che nel 2015 è stato scelto tra gli sponsor ufficiali dell’Atletico Madrid. E’ una delle più sicure in quanto è regolata da Cysec, ASIC australiana, FCA britannica e Consob italiana.

La piattaforma di Plus500 è davvero funzionale e può essere utilizzata sia direttamente dal proprio browser internet che su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone o tablet. Inoltre presenta un’interfaccia chiara e intuitiva così che può essere sfruttata facilmente anche da chi è alle prime armi con il trading online. A differenza di altri siti, Plus500 offre un solo tipo di conto che può essere aperto con un deposito di soli 100 euro. Inoltre i principianti del settore possono aumentare la propria conoscenza e acquisire una maggiore esperienza nel trading online grazie alla modalità demo.

Questa permette di avere a disposizione ogni funzione della piattaforma ma invece che il proprio capitale reale, sarà investito denaro finto così da non rischiare di perdere nulla. Il conto demo è totalmente gratuito e, come anticipato, può essere un’ottima fonte per imparare a muoversi all’interno dei mercati finanziari e comprendere come funziona questo settore. Il servizio è disponibile in ben 32 lingue differenti, segno della presenza globale di Plus500, e Plus500 offre ai clienti la maggior parte dei suoi servizi in maniera del tutto gratuita con pochi costi di addebito. Tutti coloro che decidono di iscriversi a questa piattaforma riceveranno un bonus di benvenuto pari a 25 euro senza fare alcun deposito. Inoltre quando farete il vostro primo deposito riceverete un’ulteriore bonus che varia in base alla cifra che decidete di investire. A coloro che invece sono iscritti a Plus500 da più tempo, periodicamente possono ricevere altri bonus.

Un’altra piattaforma di trading online molto sicura e affidabile è eToro che è tra le più utilizzate a livello europeo ed è davvero semplice da utilizzare anche per chi non ha mai operato in questo settore finanziario. Tra i punti di forza principali di eToro c’è senza dubbio la possibilità di poter operare copiando, in assoluta autonomia, direttamente tutti i movimenti effettuati dai trader più esperti e bravi. Questo è possibile grazie al sistema di Copytrading che vi permette di scegliere quei trader che nel loro percorso professionale hanno ottenuto i risultati migliori. In questo modo, anche se siete inesperti, potrete riuscire ad ottenere dei guadagni fin da subito e inoltre potete imparare ogni segreto dai trader professionisti così da migliorare.

Ovviamente il Copytrading non è un sistema per poter fare soldi facili perché nessuno è in grado di garantirvi un guadagno sicuro e semplice da ricevere. Quello che però potete fare è seguire più di un investitore esperto, in questo modo potrete riuscire a contenere eventuali perdite. Tornando alla piattaforma di eToro possiamo dirvi che anche questa è molto intuitiva e opera in maniera del tutto legale, in quanto è regolamentata da da Cyprus Security e Exchange Commission (CySEC) e dispone della licenza Consob ed Asic per poter operare. E’ inoltre disponibile la modalità demo gratuita, in cui è il broker stesso che vi darà un credito virtuale di circa 100 mila dollari che potrete utilizzare su mercati aggiornati così da poter simulare operazioni reali senza il rischio di perdere i vostri soldi.

eToro offre oltre 2000 strumenti finanziari di varie classi, come azioni, criptovalute e altro ancora. Grazie a questa piattaforma i trader potranno accedere in tempo reale alle azioni delle principali borse mondiali, da New York ad Hong Kong. E’ possibile poi anche chiudere automaticamente la posizione quando viene raggiunto un determinato punto di profitto o perdita. Questa popolare piattaforma di trading online permette ai clienti di depositare e prelevare utilizzando una varietà di metodi di pagamento, come bonifici, carte di credito e altro. eToro offre depositi minimi bassi e commissioni unificate. E’ possibile scegliere diverse tipologie di conto:

Conto Bronzo: prevede un versamento minimo di 5 mila dollari e potrete sfruttare tutte le funzioni principali della piattaforma;

prevede un versamento minimo di 5 mila dollari e potrete sfruttare tutte le funzioni principali della piattaforma; Conto Argento: versamento minimo di 5 mila dollari e la possibilità di accedere ai servizi offerti nel conto bronzo con l’aggiunta altre funzioni superiori;

versamento minimo di 5 mila dollari e la possibilità di accedere ai servizi offerti nel conto bronzo con l’aggiunta altre funzioni superiori; Conto Oro: prevede un capitale minimo da depositare pari 10 mila dollari e offre non solo le funzioni e le caratteristiche dei conti precedenti ma anche un account Manager personale e tre webinar premium a trimestre con analisi giornaliera professionale offerta dal Trading Central ben tre mesi;

prevede un capitale minimo da depositare pari 10 mila dollari e offre non solo le funzioni e le caratteristiche dei conti precedenti ma anche un account Manager personale e tre webinar premium a trimestre con analisi giornaliera professionale offerta dal Trading Central ben tre mesi; Conto Platino: prevede un versamento minimo di 25 mila dollari e offre il servizio di Senior Account Manager personale e un accesso completo ai webinar premium con analisi giornaliera professionale Trading Central per un anno.

Altro prodotto interessante offerto da eToro è CopyPortfolios, ossia tutta una serie di strategie di investimento già pronte e che offrono investimenti tematici, come cannabis medica, auto a guida autonoma e Portfolios basati sulle persone. eToro è una piattaforma completamente gratuita che, a differenza di moltissimi altri broker, non addebita alcuna commissione di gestione, di amministrazione o di ticket. Inoltre si fa carico anche dell’imposta di bollo e dell’imposta sulle transazioni finanziarie, ove applicabili, per tutti i clienti. non presenta infatti commissioni di trading . Lo stesso discorso vale anche per il social trading e il copytrading che sono offerti gratuitamente a tutti gli iscritti al sito.