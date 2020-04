Sleep Fun Tent: opinioni, come funziona, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Esiste sul mercato un prodotto che in questo momento sta riscuotendo un enorme successo tanto fra i più piccoli quanto fra gli adulti: stiamo parlando nello specifico di Sleep Fun Tent, una rivoluzionaria tenda da gioco, che non comporta alcun genere di rischio. Anzi, questo strumento è in grado di favorire un benessere totale per quanto riguarda il riposo notturno. Ma non solo: risulta essere particolarmente adatto anche per mantenere la concentrazione durante la lettura o più in generale per svolgere qualunque attività di svago.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI LA NUOVA TENDA SLEEP FUN TENT SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

Come funziona Sleep Fun Tent: istruzioni per l’uso della tenda

Sleep Fun Test è un prodotto che è stato diffuso sul mercato abbastanza recentemente (da un paio di anni circa), ma nonostante ciò ha già riscosso un grande successo, in quanto si è dimostrato un vero e proprio supporto e aiuto soprattutto per tutte le persone che hanno difficoltà legate al sonno, come ad esempio l’insonnia infantile o più in generale la paura del buio. E’ una tenda che è stata ideata soprattutto per l’età dell’infanzia e per i primi anni di vita di un bambino, che spesso sono quelli più importanti in assoluto e anche i più difficili da gestire. Ma allo stesso tempo, è un dispositivo che può essere usato anche per svolgere delle attività ludiche, ma può rivelarsi importante per consentire un incremento della concentrazione e dell’attenzione.

Questo prodotto è particolarmente adatto per tutti quei genitori che hanno deciso di acquistare la tenda per aiutare i propri bambini a conciliare il sonno e il riposo notturno. Grazie alla sua struttura, la tenda Sleep Fun Tent può essere installata direttamente sul letto in brevissimo tempo. Inoltre, il prodotto presenta diverse fantasie e può essere facilmente ripiegato, in modo tale da favorire il trasporto fuori casa. Ma non solo: il fatto che possa essere ripiegata su se stessa consente anche la possibilità di riporla in poco spazio e in qualsiasi luogo quando si smette di utilizzarla.

Come detto, si tratta di uno strumento estremamente semplice da montare e installare. Ci vogliono infatti pochi passaggi, che portano via altrettanti pochi minuti per montare la tenda, che va così a creare un’atmosfera anche magica nella stanza dei bambini.

Sleep Fun Tent presenta due varianti, una maschile (di colore blu, con fantasia spaziale) e una femminile (di colore rosa, con fantasia di unicorni) e può essere utile anche per aiutare il benessere psicofisico dei più piccoli (soprattutto per la fascia di età compresa tra 1 e i 3 anni), sia per quanto riguarda il sonno che durante una qualsiasi attività di gioco. Nella confezione, inoltre, sono comprese due luci, utili in particolar modo per la lettura, e due custodie per riporre la tenda e per il trasporto in viaggio.

Sono veramente numerosi i benefici che vengono garantiti da questo prodotto. In primo luogo, come detto, consente di migliorare la qualità e la durata del riposo notturno. Ma non solo: oltre a migliorare anche la concentrazione, è in grado di stimolare la curiosità e la fantasia. La tenda può essere utilizzata per qualsiasi attività di svago, senza dover per forza apportare particolari accorgimenti e risulta essere utile anche per distrarsi dalla paura del buio: questo viene reso possibile proprio grazie alla fantasia del tessuto della tenda, ma anche per la presenza delle luci che vengono fornite in dotazione per la lettura.

Ma come deve essere utilizzata questa particolare tenda da gioco? Come ampiamente ribadito, può essere installata sul letto attraverso pochi e semplici passaggi. Non bisogna infatti fare altro che seguire scrupolosamente le istruzioni che sono presenti all’interno del manuale e il gioco è fatto!

Opinioni Tenda Sleep Fun Tent: funziona o è una truffa?

Ma perché Sleep Fun Tent sta riscuotendo così tanto successo? Leggendo le numerose recensioni presenti sul web tra canali social e forum vari, si possono capire quali siano i vantaggi che derivano dall’utilizzo di questa tenda. In base alle tante opinioni che sono state pubblicate da parte degli utenti, si può comprendere che uno degli aspetti maggiormente apprezzati riguarda la semplicità dell’installazione. In poche parole, in base ai commenti presenti online, il prodotto non sembra essere assolutamente una bufala, ma anzi un utilissimo supporto soprattutto per conciliare il sono e per aumentare la concentrazione dei bambini.

Partiamo dalla recensione di un papà, il quale ha rivelato di aver acquistato Sleep Fun Tent per i suoi due figli. Da quando ha comprato questa tenda, mettere a letto i bambini non è più stato un problema: per questa ragione, lo consiglia fortemente. Della stessa opinione anche una mamma, che ha dichiarato di aver finalmente trovato la soluzione giusta per il figlio di 4 anni: grazie alla fantasia spaziale della tenda, infatti, ora è in grado di metterlo a dormire senza alcun problema.

Una ragazza, invece, spiega di aver trovato il regalo perfetto da fare ai suoi figli: ritiene questa tenda particolarmente utile, perché è in grado di creare un ambiente isolato sul letto, dove possono riposare e dormire in totale tranquillità. Ma non solo: grazie a questa tenda, i figli possono anche leggere e giocare senza alcun problema. Gradito il fatto che si possa installare facilmente sul letto, tanto che ci vogliono veramente pochissimi secondi. Infine, un altro aspetto apprezzato è il fatto che si possa ripiegare, andando ad occupare pochissimo spazio.

Sleep Fun Tent può essere acquistato anche da parte dei nonni, che possono in questo modo fare un bel regalo agli adorati nipoti. Come nel caso di una nonna, che si è dichiarata molto soddisfatta per l’acquisto effettuato: la donna ha spiegato di aver deciso di donare la tenda ai propri nipoti, che hanno potuto in questo modo creare una sorta di loro micro mondo, in cui possono dormire in totale tranquillità, oltre a leggere e a giocare. Ha comprato entrambe le varianti, sia per il maschietto che per la femminuccia: secondo il suo parere, tutte e due le fantasie sono bellissime. La donna conclude la propria recensione consigliando l’acquisto della tenda soprattutto alle famiglie numerose, con più bambini.

Una mamma, invece, ha rivelato che il figlio adora questa tenda, in quanto è letteralmente appassionato di tutto ciò che riguarda lo spazio: per questa ragione, adora giocare nel suo letto per conoscere tutti i pianeti. Anche lei, infine, sottolinea il fatto che si tratti di un dispositivo molto semplice da fissare.

Concludiamo, infine, con la recensione di un papà, il quale ha candidamente ammesso che in precedenza era una vera e propria battaglia riuscire a mettere a letto i figli. Ma fortunatamente le cose sono cambiate e migliorate dopo l’acquisto della tende: ora, infatti, i piccoli si divertono a leggere le storie della buonanotte all’interno della tende. Secondo la sua testimonianza, con questo dispositivo non è mai stato così semplice riuscire a farli dormire.

Sleep Fun Tent: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Se esiste un aspetto negativo di Sleep Fun Tent è quello relativo al fatto che attualmente in commercio ci sono veramente tantissime copie di questa tenda, che però altro non sono che delle imitazioni. Per questa ragione, dunque, vi sconsigliamo di acquistare il prodotto su siti cinesi o portali di e-commerce, come Amazon oppure eBay: la versione originale dell’articolo, infatti, si può trovare unicamente sul sito ufficiale della casa produttrice.

Sulla pagina web, infatti, in una unica homepage si possono trovare riassunte tutte le informazioni dettagliate della tenda. Ma non solo: collegandosi al sito, infatti, si può procedere all’acquisto del dispositivo. In che modo? Anche in questo caso, si tratta di qualcosa di estremamente semplice. Scorrendo la pagina verso il basso, infatti, si può trovare un modulo di ordinazione, che deve essere compilato inserendo tutte le varie informazioni personali che vengono richieste (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero telefonico e così via). Nello stesso modulo, inoltre, si può trovare una specifica sezione dedicata alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero di citofono da digitare nel momento in cui verrà effettuata la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo, non si deve fare altro che aspettare la chiamata di un operatore, che confermerà l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Ma non solo: l’operatore sarà a disposizione anche per rispondere a tutte le domande che vengono poste, chiarendo tutti i dubbi o perplessità del caso. Una volta che l’ordine verrà confermato da parte dell’operatore, il gioco è fatto: l’unica cosa da fare è aspettare di ricevere, stando comodamente a casa, di ricevere l’articolo. La spedizione viene offerta in maniera gratuita e la consegna avviene solitamente nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi.

>>> ORDINA SUBITO SLEEP FUN TENT SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS, SICURA E IMMEDIATA <<<

Arriviamo adesso ad uno degli aspetti che interessa maggiormente i clienti: stiamo ovviamente parlando del prezzo di Sleep Fun Tent. Quanto si deve spendere per portarsi a casa questa tenda? Accedendo al sito internet ufficiale si può trovare anche un’offerta assolutamente da non perdere: si possono acquistare, infatti, due tende ad un prezzo di poco inferiore ai 60 euro (59 euro, per la precisione). Nel kit, oltre alle due tende, sono comprese anche due luci di lettura e due borse dove riporle e conservarle. Un risparmio non indifferente, considerato che per comprare due tende, in base al prezzo di listino, si dovrebbero spendere 100 euro.

E il pagamento? Anche in questo caso si cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, fornendo la possibilità di scegliere fra due diverse modalità. In anticipo, attraverso carta di credito, PostePay oppure Paypal. Oppure in contanti, direttamente al corriere quando effettua la consegna del pacco. Ma non vi preoccupate: qualsiasi sia la vostra scelta, il pagamento sarà in totale sicurezza. Infine, a dimostrazione di quanto siano importanti i clienti per la casa produttrice, viene offerta anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”, indirizzata in particolar modo a tutti quegli utenti che non sono convinti dell’acquisto effettuato. Grazie a questa garanzia, c’è la possibilità di restituire le tende e ottenere l’intero rimborso dei soldi che sono stati spesi. Ad una unica condizione: la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro 30 giorni da quando si riceve il pacco.