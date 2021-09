Slip per ernia inguinale: i migliori contenitivi e per lo sport, prezzi in farmacia e su Amazon

Quella inguinale è senza dubbio l’ernia più comune, soprattutto per i maschi di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Di solito fuoriesce dal lato destro dell’addome, ma può verificarsi anche a sinistra o da entrambe le parti, e in quel caso si parla di ernia inguinale bilaterale. Tra i vari rimedi al problema, ce ne è uno pratico che può fungere sia come prevenzione e limitazione dei danni, sia come recupero dopo un’eventuale operazione nei casi più gravi. Stiamo parlando dello slip per ernia inguinale.

Come funzionano gli slip per l’ernia inguinale

Esistono diversi tipi di slip per ernia inguinale in commercio, a seconda dei gusti e delle esigenze. Slip a vita alta, slip a vita bassa, boxer e vari colori, dal nero, bianco o grigio a versioni più colorate. Sono dotati di una parte aperta davanti in modo da permettere al soggetto di urinare senza dovere sfilare gli slip.

Di solito si ricorre o agli slip dotati di una tasca anteriore, nella quale riporre il cuscinetto ernario, che fa pressione sull’ernia in modo da contenerne la fuoriuscita. In alternativa, c’è chi preferisce indossare, sopra uno slip normale, il cosiddetto cinto, ovvero una cintura che ha la stessa funzione del cuscinetto ernario.

Se si opta per lo slip per ernia inguinale con tasca anteriore, bisogna ricordarsi di infilare il cuscinetto ernario o “pelotta” con la parte convessa verso l’addome. Dopodiché, non si dovrà fare altro che indossarlo come uno slip comune.

Si consiglia di acquistarne più di due o tre, dal momento che vanno cambiate ogni giorno. Si possono lavare in lavatrice insieme ai delicati.

Se parliamo invece di cinto ernario, si intende una cinta elastica e regolabile in base alla misura dei propri fianchi grazie all’apposita fibbia. Si indossa direttamente sopra i propri slip, posizionando il cuscinetto sull’ernia e facendo passare una parte tra le gambe, in modo da poterla agganciare alla fibbia.

Migliori slip contenitivi per ernia inguinale

Di marchi produttori di slip contenitivi per ernia inguinale ce ne sono davvero tanti, ma alcuni sono nettamente migliori rispetto agli altri, per vari motivi.

Tra questi c’è sicuramente lo slip contenitivo di Manifattura Bernina modello Derby per uomo, Made in Italy e composto per il 90% di cotone di altissima qualità e per il 10% di elastan. Le finiture sono a regola d’arte, in modo da garantire massima comodità per l’intera giornata. Nella confezione ci sono due cuscinetti ernari, in caso di ernia bilaterale. In farmacia si trovano a 64,50 euro, mentre su Amazon il prezzo si aggira attorno ai 40-45 euro.

Un altro modello contenitivo molto apprezzato è lo slip a vita bassa SCUDOTEX. Chi l’ha provato afferma che è estremamente confortevole, resistente, antibatterico e antiodore. Viene venduto con due cuscinetti ernari in gomma molto facili da inserire all’interno delle taschine anteriori. Il prezzo dello slip in farmacia è di 46 euro, mentre su Amazon si può trovare a 31,60 euro.

Molto gettonato è anche lo slip contenitivo firmato BeFit24, un boxer aderente ottimo soprattutto per il post-operatorio per la sua resistenza, adattabilità e leggerezza sulla pelle. In dotazione con due cuscinetti, non comprime eccessivamente in modo da non dare fastidio alla zona operata. In farmacia si trova al prezzo di 50 euro, mentre su Amazon è disponibile a 41 euro.

Ernia inguinale: i migliori slip sportivi in commercio

Un ottimo slip adatto a chi fa attività sportiva è il boxer corto di Pavis, clinicamente testato e composto completamente da cotone italiano. È perfetto per fare qualsiasi tipo di sport perché è elastico, leggero sulla pelle, antibatterico e traspirante. È comodo e facile da indossare. In farmacia si trova a 50 euro, mentre su Amazon è acquistabile a 49 euro.

Un altro slip per ernia inguinale molto scelto da chi fa sport è il boxer del marchio ORIONE. Comporto unicamente dal tessuto elastico firmato ORIONE, garantisce estrema comodità ed è molto traspirante, dunque ottimo per chi fa attività sportiva e tende a sudare. È leggero sulla pelle ha due comodissimi cuscinetti ernari in dotazione. Non è né a vita troppo alta né troppo bassa ed è molto resistente, garantendo stabilità per tutto il giorno, anche in movimento. In farmacia si può acquistare a 50,90 euro, mentre su Amazon è disponibile a 45,81 euro.

Gli sportivi che si sono sottoposti ad un operazione per rimuovere una o due ernie inguinali scelgono anche lo slip contenitivo Albert André, unisex e ultra contenitivo. È facile muoversi con addosso questi slip per le cuciture quasi inesistenti e per il tipo di cotone di altissima qualità, traspirante e leggero sulla pelle. In farmacia si trova al prezzo di 60 euro circa, mentre su Amazon è acquistabile a 45,70 euro.