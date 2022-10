Slot machine gratis senza scaricare programmi e senza registrazione: migliori giochi da bar online in italiano

I giochi di slot machine gratis disponibili online (senza la necessità di scaricare software e senza dover fare una registrazione) rappresentano senz’altro uno dei passatempi preferiti dei giocatori in rete, categoria che racchiude al proprio interno appassionati di ogni età, il cui numero giorno dopo giorno aumenta sempre di più. Naturalmente il divertimento dovrebbe andare sempre di pari passo con un gioco moderato e responsabile, oltre che all’interno dei confini della legalità. Non a caso all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), tra le varie funzioni, è stata attribuita dal legislatore anche quella di provvedere alla certificazione delle slot machine online da bar e online legali.

Giochi di slot machine gratis, senza registrazione e senza scaricare nulla

Al giorno d’oggi esistono diversi siti internet che mettono a disposizione gratuitamente, senza scaricare programmi e senza registrazione, i giochi da bar online più amati dagli italiani. Uno di questi è Giochidislots.com che, senza bisogno di scaricare alcun programma e senza dover procedere ad alcuna registrazione, contiene gli stessi giochi di slot machine che spopolano all’interno dei numerosi casino online. Il vero punto di forza di questo portale è quello di fornire a ciascun utente anche una guida esaustiva e dettagliata con le caratteristiche dei singoli giochi, con la terminologia e con tutti i consigli utili per mantenere il miglior atteggiamento possibile durante tutte le fasi del gioco. D’altronde, prima di passare a cimentarsi alle slot machine online con soldi veri, non si può non fare un po’ di pratica. Solamente quando ci si sentirà pronti, si potrà procedere con la registrazione presso un casinò online con licenza ADM e mettersi in gioco sfruttando qualche offerta di benvenuto.

Un’altra pagina molto conosciuta da tutti gli appassionati del gioco in rete è sicuramente SlotGallinaOnline.it, nella quale si possono trovare gratuitamente e senza registrazione tutti i giochi di slot machine legalmente consentiti in Italia e disponibili sui casinò online con licenza ADM. Anche in questo caso, per giocare senza scaricare programmi e senza registrazione ai migliori giochi da bar online, basta soltanto avere un computer ed una connessione a internet: la modalità demo consentirà di utilizzare soldi virtuali senza spendere realmente neanche un centesimo di tasca propria. Per coloro che, dopo aver fatto un po’ di palestra, intenderanno iniziare ad investire soldi veri basterà scegliere il casinò online che più si addica alle proprie necessità direttamente sulla homepage dello stesso sito internet.

Sulla stessa falsariga dei suddetti siti si pone MachineSlotOnline.it, che invita espressamente gli utenti a cominciare a giocare con denaro vero alle Slot Machine Jackpot soltanto dopo aver fatto il giusto allenamento e quando ci si sentirà pronti a cogliere le offerte dei casinò online, alle quali il sito internet rimanda in maniera semplice ed immediata. Si tratta di un portale che raccoglie e recensisce più di mille giochi da bar online e, per la precisione, di slot machine. Senza alcun limite di tempo e senza la necessità di dover scaricare alcun software, vengono messi a disposizione in modalità “fun mode”, attraverso la quale è possibile mettere alla prova le proprie abilità nel gioco gratuitamente.

Infine, è opportuno segnalare anche l’esistenza di un altro sito internet, VideoSlotMachineOnline.it, che oltre a fornire gratuitamente, senza registrazione e senza dover scaricare alcun programma numerosi giochi di slot machine online si occupa anche della recensione dei singoli casinò online per guidare passo dopo passo gli utenti che intenderanno fare il grande salto dai soldi virtuali ai soldi veri.

Slot machine gratis e ludopatia

Ci sembra utile, nonché doveroso, ricordare che a partire dal 1 gennaio 2012 è in vigore anche nel nostro Paese la legge che vieta espressamente ai minori di 18 anni di accedere a qualsiasi gioco con vincita in denaro dal momento che potrebbero provocare dipendenza patologica, cioè la cosiddetta ludopatia. I giochi d’azzardo, infatti, potrebbero mettere i minori in condizione di dover gestire vincite in denaro senza averne ancora la necessaria maturità.

Il divieto di gioco d’azzardo per i minorenni viene spesso sottovalutato dai genitori. Anzi, la realtà quotidiana mostra che in diversi casi sono proprio questi ultimi a sviluppare forme di dipendenza che potrebbero avere pericolose ripercussioni sull’approccio al gioco dei propri figli una volta che saranno diventati maggiorenni.

In questa sede è bene sottolineare che, se da un lato la possibilità di giocare gratuitamente alle slot machine disponibili online allontana i minorenni dai rischi e dai pericoli del gioco d’azzardo, al contrario in altri ragazzi il gioco gratuito alimenta la voglia di approcciarsi alle slot machine a pagamento. Perciò i genitori dovrebbero vigilare doppiamente sul comportamento dei ragazzi che abbiano una sospetta ludopatia, magari tenendoli il più possibile lontani dalla prova delle slot machine online gratuite, che potrebbero indurli con maggiore facilità alla tentazione del gioco con i soldi reali.