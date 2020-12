Slot machine: quali sono le più amate dagli italiani?

Che gli italiani amino i giochi online non è mica un segreto per nessuno. Gli abitanti del Bel Paese, in effetti, ne vanno pazzi. Non a caso, l’Italia è uno degli Stati in cui il gioco d’azzardo cresce di anno in anno. Le persone che ci giocano sono sempre di più, divise in fasce d’età alquanto differenti. Eppure, quali sono le slot machine più amate? E ci sono delle possibilità per giocare alle slot gratis?

1) Book of Ra

Se si parla delle slot più amate dagli italiani, una nota di merito va a Book of Ra. Al di fuori da ogni dubbio si tratta di una slot machine con una storia molto lunga. Non è una slot gratis, ma è comunque un’opportunità per coloro che vorrebbero giocare d’azzardo e divertirsi. Il suo successo in Italia è stato immenso. Book of Ra è una di quelle slot machine che sono state riproposte anche nelle versioni online dei casinò. E anche se si potrebbe pensare che la sua fama sia in diminuzione, la realtà è ben differente.

2) 4 Fowl Play

Da non dimenticarsi di 4 Fowl Play. Anch’essa una slot machine che nel tempo diventa sempre più famosa. Né esistono varie versioni, tra cui quella di base, nonché le versioni più innovative e differenti. Il suo successo si deve al gameplay: molto accattivante e intuitivo! Tra le slot gratis 4 Fowl Play non è la regina, ma in alcune sue versioni offre comunque la possibilità di divertirsi senza spendere. Si dice che se un giocatore non ha mai giocato a 4 Fowl Play, non è un vero giocatore d’azzardo.

3) Slot Ulisse

Nella lista delle slot machine più amate dagli italiani spicca anche Slot Ulisse. Per quanto riguarda la dinamica e il gameplay, Slot Ulisse non si differenzia molto da Book of Ra. Viene comunque giocato di meno rispetto a quest’ultima slot, nonostante abbia diversi vantaggi e numerosi lati forti. Giocare allo Slot Ulisse è un’immensa soddisfazione non solo per coloro che amano l’azzardo, ma anche per tutti gli altri.

4) Super Diamond Wild

Infine troviamo anche Super Diamond Wild. Quest’ultima è una slot machine d’incredibile popolarità in passato, che ora sta perdendo la sua fama anche a causa dell’elevata concorrenza. Super Diamond Wild, in effetti, è un classico delle slot machine. Essa riesce a catturare l’attenzione degli osservatori piuttosto bene e ha anche diverse possibilità di vittoria, sebbene un design un po’ troppo classico renda Super Diamond Wild meno apprezzata.