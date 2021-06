Una società verso lo smart working: i lavori più adatti

La tecnologia avanza e il mondo cambia con essa, trasformandosi, adattandosi, e i principali cambiamenti riguardano il mondo del lavoro. Nuovi lavori nascono, vecchi lavori muoiono e alcuni lavori semplicemente cambiano. Gli operai in fabbrica controllano che i macchinari funzionino correttamente ed eseguono lavori di correzione sulla produzione, le aziende si espandono senza problemi in tutto il mondo e i programmatori lavorano comodamente dalle loro abitazioni.

In questa società sempre più smart alcuni lavori sono stati resi più comodi dal progresso tecnologico. Sì può banalmente scegliere l’orario in cui si preferisce lavorare senza doverlo comunicare a nessuno, si può svolgere il lavoro in ogni luogo e in ogni condizione, ciò che conta veramente è il risultato finale.

Ovviamente non tutti i lavori possono possono essere svolti in queste condizioni, un idraulico difficilmente può lavorare online, ma lavori come il copywriter, il programmatore o il content creator possono tranquillamente essere svolti in smart working.

Programmare in comodità

Programmare non è facile. Però non è difficile imparare le basi e il resto è esperienza. Esistono molti corsi online e materiale disponibile in modo gratuito per imparare la teoria e la pratica. I programmatori possono lavorare da ogni parte del mondo, quando vogliono, purché il programma, o più realisticamente la parte del programma assegnatogli, sia completato entro le giuste scadenze. Ovviamente molti progetti sono realizzati in collaborazione quindi rimane comunque essenziale coordinarsi con il team ma l’effettivo svolgimento del progetto può essere realizzato in grande libertà.

La figura del programmatore è sicuramente una molto richiesta e il lavoro è sempre disponibile in una società sempre più digitale come la nostra. In particolare il programmatore web, essenziale per ogni impresa e professionista, risulta essere molto richiesto e a tal proposito su aulab è possibile trovare molte informazioni a riguardo ma soprattutto corsi intensivi di informatica per programmatori che formano i professionisti del futuro tramite una fase di studio che in tre mesi permette di acquisire tutte le conoscenze necessarie per il mondo del lavoro in ambito coding.

Scrivere quando si vuole

Il copywriter, ovvero colui che scrive articoli o saggi per blog è il lavoro in smart working per eccellenza. Al copywriter vengono assegnati testi con indicazioni più o meno generiche, e una scadenza non così ferrea. Il lavoratore può così organizzarsi liberamente il tempo, l’unica cosa richiesta è una qualità dell’elaborato in linea con gli standard del blog.

Il copywriter può essere un lavoro che porta a guadagni di anche 20-30 euro l’ora, ma questo vale per scrittori esperti e soprattutto con esperienza. Agli inizi i prezzi sono più modesti e si presta bene come lavoro extra anche perché non ci sarà un’infinità di articoli da scrivere ma essi saranno un numero limitato. Ovviamente più aumenta l’esperienza nel settore maggiori saranno i guadagni e gli articoli commissionati

Intrattenere e strappare un sorriso in libertà

Se parliamo di smart working non possiamo non citare i content creator. I video divulgativi, comici o di semplice intrattenimento che troviamo su piattaforme quali youtube o twitch sono realizzati da lavoratori autonomi nel loro tempo libero o come vera e propria professione. Questo lavoro nasce più come hobby, come passione, come esigenza di raccontare qualcosa. Internet però offre milioni di possibilità e se si crede tanto in qualcosa questa può dare dei frutti. Non aspettatevi guadagni all’inizio, il tutto richiede tempo, anni e anni di video e lavoro, deve nascere quindi come qualcosa di piacevole da fare nel tempo libero.

Le possibilità dell’internet

La rete offre miriadi di possibilità a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, imparare e lavorare. Esistono corsi di formazione online, richieste di lavoro in smart working ma non tutti i lavori richiedono un contratto a lungo termine. Spesso, ad esempio il lavoro di un videomaker, è semplicemente quello di montare un video su richiesta o di realizzare effetti speciali. Per semplificare tali lavori sono nati siti come upwork in cui le imprese descrivono le loro necessità e saranno poi contattate da persone in grado di assolvere a determinati scopi, ottimo per un lavoro una tantum o per farsi conoscere dalle aziende.