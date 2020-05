SmartKids: opinioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

SmartKids è il nuovo smartwatch divertente e didattico pensato e progettato per i bambini. Questo innovativo orologio intelligente, oltre ad essere usato come svago, è anche uno strumento che vi consentirà di proteggere i vostri figli tenendoli sempre sotto controllo grazie alla possibilità di poter monitorare la loro posizione.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO SMARTKIDS SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA! <<<

A seguire scopriamo quali sono le principali caratteristiche, come funziona, quanto costa e dove è possibili acquistare il nuovo SmartKids online sul sito ufficiale e su Amazon. Inoltre nell’articolo troverete le recensioni degli utenti che lo hanno già provato, lasciando un commento sul dispositivo mobile per bambini.

Come funziona SmartKids: le caratteristiche principali del nuovo smartwatch per bambini

E’ finalmente arrivato in commercio il nuovo SmartKids, l’innovativo smartwatch intelligente ideato per i più piccoli, adatto sia per i bambini che per le bambine. Questo dispositivo, completamente impermeabile e resistente agli urti, permetterà ai vostri figli di divertirsi e a voi di poterli controllare in ogni momento della giornata, soprattutto quando saranno lontani dal vostro sguardo attento. A garantire la sicurezza dei vostri bambini sono due caratteristiche principali di questo nuovo orologio intelligente prodotto da un’azienda italiana e sono le seguenti:

Puntante SOS programmabile : consente a vostro figlio di avvisarvi nel caso in cui si trovi in pericolo e una volta premuto il tasto riceverete subito una notifica sul vostro smartphone;

: consente a vostro figlio di avvisarvi nel caso in cui si trovi in pericolo e una volta premuto il tasto riceverete subito una notifica sul vostro smartphone; Tracking della posizione: questa opzione vi permette, grazie al sensore GPS installato sul loro SmartKids, di sapere sempre dove si trovano i vostri bambini, che siano in giardino, al parco vicino casa o in giro con gli amici.

Il nuovo smartwatch è disponibile in due colorazioni (azzurro e rosa) e possiede poi tantissime altre funzionalità:

Chiamate vocali : potrete effettuare o ricevere chiamate;

: potrete effettuare o ricevere chiamate; Fotocamera frontale : grazie alla quale potrete scattare foto e selfie divertenti ad alta risoluzione e tutte le immagini saranno salvate nella memoria interna del dispositivo;

: grazie alla quale potrete scattare foto e selfie divertenti ad alta risoluzione e tutte le immagini saranno salvate nella memoria interna del dispositivo; Display da 1.44 pollici TouchScreen ad alto contrasto e luminosità;

TouchScreen ad alto contrasto e luminosità; Batteria ricaricabile tramite cavo USB ad alta durata;

tramite cavo USB ad alta durata; Giochi e applicazioni: all’interno dell’orologio troverete tantissimi giochi divertenti e molte applicazioni utili per i vostri bambini.

Infine SmartKids è provvisto di una specifica applicazione, molto semplice ed intuitiva, che si installa facilmente sul tuo smartphone (disponibile sia per dispositivi iOS che Android). Tramite l’APP potrete tenere traccia e vedere in tempo reale tutti i dati provenienti dall’orologio come posizione, movimenti, SOS e molto altro.

Recensioni SmartKids: funziona davvero o è una truffa?

Abbiamo deciso di raccogliere per voi, alcune delle recensioni rilasciate sul web e sul sito ufficiale dagli utenti che hanno già avuto modo di sperimentare il nuovo SmartKids ed hanno decido di offrire la loro opinione a riguardo. Ecco un paio di testimonianze presenti su internet:

“Il nuovo SmartKids è davvero ben fatto visto che è realizzato con materiali di ottima qualità, leggeri e anche funzionali. Il suo utilizzo è davvero molto semplice e mi permette di sapere sempre dove sono i miei figli grazie al tracciamento GPS con il quale si può avere la posizione precisa e il luogo dove si trovano. Posso anche dialogare facilmente con loro e soprattutto ha il pulsante SOS che è uno strumento utilissimo per i bambini. Lo consiglio a tutti i genitori ansiosi come me”. Loretta S. “Questo smartwatch è molto utile e soddisfa in pieno ogni nostra esigenza di genitore. Semplice da usare tramite l’apposita applicazione e molto efficace quando i nostri figli escono e magari si allontano e si trovano in pericolo e non sanno come chiamarci. Grazie al tasto SOS adesso possono farlo subito e noi possiamo trovarli immediatamente. Dopo averne provato uno, ho deciso di acquistarne un altro per mio figlio più piccolo”. Francesca B.

SmartKids: prezzo e dove trovarlo sul sito ufficiale e su Amazon

Ma dove è possibile acquistare il nuovo SmartKids? Questo innovativo orologio intelligente per bambini non lo troverete nei normali negozi di elettronica o nei vari portali come Amazon, dove sono presenti solo imitazioni o articoli contraffatti non funzionanti. L’unico modo per poter acquistare l’originale SmartKids è solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della casa produttrice.

Il prezzo di questo dispositivo mobile per bambini è molto conveniente, grazie alle incredibili offerte speciali che l’azienda ha deciso di proporre alla loro clientela. Le promozioni disponibili sul sito ufficiale sono le seguenti:

1 SmartKids a 59,90 euro (50% di sconto);

(50% di sconto); 2 SmartKids a 79,90 euro ;

; 3 SmartKids a 99,90 euro.

>>> SITO UFFICIALE SMARTKIDS: CLICCA QUI E ORDINALO SUBITO CON SPEDIZIONE GRATIS, APPROFITTA DELL’OFFERTA SPECIALE! <<<

Una volta compilato e spedito l’apposito modulo d’ordinazione, la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita in ogni zona d’Italia, isole comprese.

Potrete effettuare il pagamento sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay oppure direttamente in contanti al corriere.