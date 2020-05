Socks Up: recensioni mediche, prezzo in farmacia, funziona o è una truffa?

Socks Up è il nuovo e innovativo plantare che vi aiuterà a migliorare la salute e il benessere di tutto il vostro corpo riducendo i dolori articolari e prendendosi così cura dei vostri piedi. Consigliato dai più importanti esperti e professionisti del settore, questo morbido cuscinetto in gel silicone si adatta facilmente ad ogni tipologia di scarpa e di piede distribuendo il peso corporeo in maniera uniforme e perfetta.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI SOCKS UP SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Nell’articolo odierno scopriremo come funziona il nuovo Socks Up, quali sono i suoi benefici per il nostro corpo, quali sono le eccezionali offerte di vendita e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale e in farmacia. Inoltre per capire se funziona davvero e non si tratta di una delle tante truffe che girano sul web, potete leggere alcune recensioni mediche rilasciate dai migliori podologi e le opinioni delle persone che lo hanno già indossato e provato per diverso tempo.

Come funziona Socks Up: le caratteristiche del nuovo e innovativo cuscinetto plantare

Quanti di voi dopo una lunga giornata trascorsa camminando magari per motivi di lavoro o per svolgere delle commissioni, sono arrivati a casa con i propri piedi completamente distrutti e doloranti a causa delle scarpe troppo alte o scomode? Adesso in commercio c’è la soluzione che vi aiuterà a risolvere le vostre problematiche. Stiamo parlando del nuovo Socks Up, l’innovativo e speciale cuscinetto plantare curativo che è stato sviluppato dai migliori podologi europei.

Progettato con un particolare e sottile gel silicone ultraleggero, questo articolo riesce a distribuire meglio e uniformemente il vostro peso corporeo andando così ad alleviare tutti quei dolori causati alla pianta del piede e il tallone. Grazie al suo design ergonomico invisibile e alla sede del tallone particolarmente accogliente garantisce al piede una posizione naturale che si sente immediatamente al primo utilizzo. L’effetto antishock e antivibrazioni di Socks-UP riesce a ridurre lo stress alle vostre articolazioni e rende molto più efficiente la vostra muscolatura.

Inoltre grazie al materiale con cui è stato realizzato, questo innovativo plantare previene la pelle secca e protegge i talloni contro peeling e screpolature. Se lo indosserete tutti i giorni, vi aiuterà ad ammorbidire i calli e, come detto in precedenza, ad alleviare i dolori più comuni dei piedi come la fascite, dolori ai talloni e mal di schiena. E’ disponibile nel modello unisex adatto sia agli uomini che alla donne e diverse misure: S (35-39) con rialzo da 2.5 cm e L (40-43) con rialzo da 3.5 cm. Come va indossato? Il suo utilizzo è semplice, non dovrete far altro che metterlo direttamente a contatto con la pelle del vostro piede e poi potrete mettere i calzini e le scarpe.

Recensioni mediche Socks Up: il nuovo plantare curativo funziona o è una truffa?

I benefici di Socks Up, di cui vi abbiamo parlato nel precedente capitolo, sono stati confermati anche dai professionisti del settore che, dopo averne testato il reale funzionamento, hanno iniziato a consigliarlo ai propri pazienti che da tempo avvertono forti dolori ai piedi e alla schiena. Dopo aver iniziato ad indossare il nuovo e innovativo plantare, hanno notato fin da subito notevoli miglioramenti e pian piano hanno risolto le proprie problematiche. A seguire potete leggere alcune recensioni lasciate dagli utenti online sul sito ufficiale dell’azienda che produce Socks Up:

“Ottimo acquisto. Utilizzo questi plantari a lavoro con delle scarpe antinfortunistica che senza soletta mi causavano dolori al tallone e alla pianta del piede, adesso ho risolto il problema. Avevo già provato diversi plantari, ma avevano una durata di massimo 2 mesi prima di rompersi o usurarsi in più parti. Questi invece sono molto più resistenti e li consiglio a tutti coloro che trascorrono molto tempo in piedi”. Giacomo, 52 anni. “Ho trovato i nuovi Socks Up davvero molto comodi e confortevoli e li indosso insieme alle mie polacchine. Finalmente riesco ad arrivare a fine giornata senza accusare dolori alla pianta del piede. Tra i punti di forza di questi innovativi plantari c’è sicuramente il materiale in gel silicone che risulta essere ultraleggero e non provoca fastidi alla pelle dei miei piedi. Io le adoro e le consiglio davvero”. Monica, 36 anni.

Socks Up: prezzo e dove acquistare il cuscinetto plantare sul sito ufficiale e in farmacia

Dopo avervi riportato le recensioni delle persone, in quest’ultimo paragrafo cerchiamo di scoprire dove è possibile acquistare online il nuovo plantare Socks Up e quanto costa. Innanzitutto dovete sapere che questo particolare articolo non lo troverete in nessuna farmacia o parafarmacia né tantoméno nei portali di e-commerce come Amazon o eBay. L’unico originale Socks Up è infatti in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice e in questo modo eviterete contraffazioni e di imbattervi nelle banali imitazioni che circolano su internet e che non funzionano come promettono.

Una volta che vi siete collegati sul portale, dovrete compilare l’apposito modulo d’ordinazione inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza o domicilio), il vostro numero di telefono cellulare e se volete il vostro indirizzo di posta elettronica. Completata la compilazione e inviato l’ordine, la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra dopo 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà del tutto gratuita. Potrete effettuare il pagamento sia anticipatamente tramite carta di credito o PayPal, sia direttamente in contanti al corriere espresso.

>>> ORDINA SOCKS UP SUL SITO UFFICIALE IN MODO SICURO E CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA: CLICCA QUI E SCOPRI L’OFFERTA SPECIALE <<<

Ma quanto costa il nuovo plantare rialzante e curativo? Se vi affrettate sul sito ufficiale troverete delle offerte davvero molto convenienti ma che saranno disponibili ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte.

Le promozioni prevedono l’acquisto di 2 Socks Up al costo di soli 59 euro, invece di 119 grazie ad uno sconto di circa il 50%, e 4 Socks Up all’incredibile prezzo di 89 euro, invece di 179.