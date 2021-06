Software di editing video professionale per il 2021: qual è il migliore?

Che tu sia un principiante o crei contenuti video da un po’, conosci l’importanza di video di alta qualità e dall’aspetto professionale. Con la miriade di opzioni disponibili oggi, può sembrare difficile sceglierne una che funzioni meglio per le tue esigenze. Se sei alla ricerca del miglior editor video online, ecco un elenco delle nostre 10 migliori scelte.

InVideo

Probabilmente il più semplice creatore di video in questo elenco, InVideo è un ottimo strumento che anche i principianti assoluti possono imparare in pochi minuti. Con l’accesso a migliaia di modelli personalizzabili, elementi predefiniti come sovrapposizioni, CTA, adesivi, ecc., una libreria di milioni di immagini stock, clip video e musicali e altro ancora, InVideo ha tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a creare video viaggio. InVideo è anche completamente gratuito e puoi optare per un piano di abbonamento se desideri rimuovere la filigrana.

OpenShot

L’interfaccia facile da usare di questo editor video lo rende un’altra buona opzione per i principianti. OpenShot offre strumenti di editing minimi che sono ottimi per semplici modifiche video. Lo strumento gratuito è la scelta giusta se i tuoi video richiedono modifiche di base minime ed effetti visivi.

Adobe Premiere Elements

Se non conosci l’editing video ma desideri comunque dilettarti con strumenti di editing professionali, Adobe Premiere Elements è un ottimo punto di partenza. La versione semplificata di Adobe Premiere Pro non è solo più economica, ma ha anche una curva di apprendimento più semplice.

iMovie

Questo editor video gratuito per Mac OS supporta la risoluzione 4K, consentendoti di creare video di qualità professionale senza utilizzare strumenti complicati. I principianti possono utilizzare facilmente gli eleganti filtri video, i controlli di velocità e la libreria audio e musicale integrata per creare video potenti.

Lightworks

L’interfaccia semplice e le caratteristiche di alta qualità di Lightworks sono ottime per aggiungere un aspetto raffinato e professionale ai tuoi contenuti video. La condivisione del progetto in tempo reale ti consente di collaborare facilmente con altri editor video per il tuo progetto. Lightworks è disponibile in una versione gratuita e Pro con un canone mensile.

Final Cut Pro X

Uno strumento di livello professionale popolare tra la maggior parte dei creatori di contenuti video, Final Cut Pro X, supporta tutti i principali formati raw, filmati a 360 gradi, multicam e altro ancora. Questo editor video è disponibile con una tariffa fissa una tantum che è piuttosto costosa, quindi assicurati di provare la prova gratuita e prendi la tua decisione.

DaVinci Resolve

L’eccellente correzione del colore e le funzioni di post-produzione fanno di DaVinci Resolve un popolare software di editing video professionale. La ripida curva di apprendimento lo rende più adatto ai professionisti, quindi preparati a investire tempo nella comprensione dei numerosi strumenti sorprendenti che DaVinci Resolve ha da offrire.

Wondershare Filmora9

Un ottimo editor di video online per principianti e professionisti, Wondershare Filmora9 ha una serie di funzioni che semplificano la creazione, la modifica e la condivisione di video di alta qualità. Con potenti opzioni di stabilizzazione e correzione dell’obiettivo e supporto per video 4K, Wondershare Filmora9 è una buona opzione per coloro che desiderano creare video dall’aspetto professionale gratuitamente (con filigrana).

HitFilm Pro

Da animazioni e color grading all’eccellente supporto per modelli 3D ed effetti speciali, HitFilm Pro ha tutto. Sebbene l’editor video sia ragionevolmente intuitivo da usare, è comunque uno strumento professionale che potrebbe non funzionare per tutti i principianti.

Adobe Premiere Pro

Questo software di editing video standard del settore è perfetto per coloro che hanno già una conoscenza sufficiente della produzione video. Con il supporto per video a 360 gradi e di realtà virtuale, Adobe Premiere Pro non è economico. Adobe Premiere Pro è un eccellente strumento di editing professionale per creare video standard del settore se le tue esigenze possono giustificare il prezzo elevato.

Ora che conosci le tue opzioni, gioca con i diversi editor video per trovare quello che funziona meglio per te e la tua attività.