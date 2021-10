Software gestionale ed e-commerce: possono andare insieme?

Software gestionali e siti e-commerce. Sono queste le funzioni più ricercate dalle aziende moderne, dove l’informatica non è più un optional ma soprattutto una necessità per stare sul mercato. L’ha dimostrato la pandemia che ha portato un aumento di tutto ciò che è telematico e digitale, nelle abitudini, nei consumi ma anche nelle pratiche interne alle diverse realtà sia piccole che grandi.

I software gestionali consentono di migliorare diverse funzioni aziendali di tipo contabile e finanziario, portando a una gestione più semplice e immediata nonché integrata, ed è questo l’aspetto più interessante. Come? Grazie a un approccio più efficace per quanto riguarda il magazzino, il quale è vitale proprio per l’e-commerce e le sue operazioni pratiche da un punto di vista logistico. Un e-commerce integrato con gestionale è, quindi, particolarmente interessante per le aziende, che possono avere i due elementi in un’unica soluzione e quindi con un controllo interno maggiore. Una proposta innovativa che trova sempre più sviluppo non solo in Italia ma anche nel mondo.

Logistica ed e-commerce: due fattori interconnessi

La logistica è alla base del successo di un e-commerce che si trova a ricevere ordini online senza veri e propri orari di apertura e di chiusura, dal momento che il sito è fruibile sul web 24 ore su 24, senza interruzioni.

Ordinare su internet è comodo per le persone per diversi motivi che vanno dalla possibilità di avere a disposizione un prodotto che diversamente non potrebbero ottenere a quella di poter ricevere l’oggetto comodamente a casa propria e persino di fare una sorpresa a un amico/parente lontano inviandogli un regalo senza doversi occupare personalmente della spedizione.

Anche per le aziende è un vantaggio di non poco conto quello di essere dotate al loro interno di un e-commerce che non sostituisce necessariamente il canale di vendita in presenza ma piuttosto lo integra. Non solo. Sul sito e-commerce è possibile realizzare un blog di modo da avere maggiore visibilità per la propria azienda, parlando di quelle cose di cui a voce non si ha nemmeno il tempo. Non è un caso se sono sempre di più quelle realtà che scelgono di realizzare solo e-commerce proprio perché la gestione può essere piuttosto impegnativa, oltre che delicata, ma anche bastare di suo a generare guadagni interessanti.

Ed è qui che intervengono i software gestionali, i quali permettono di semplificare diverse operazioni. Vediamo quali.

Perché un e-commerce integrato con gestionale è vincente

Il gestionale aiuta l’e-commerce soprattutto per quanto riguarda il magazzino, evitando errori pericolosi che possono portare, basta un attimo, a smarrire un ordine, non consegnare la merce in tempo e a non rispettare le scadenza previste alla consegna. Un danno non calcolabile per l’azienda.

Un e-commerce integrato con gestionale permette di:

Avere sotto controllo le anagrafiche dei clienti.

Importare/esportare gli ordini.

Avere i dati delle vendite già pronti per una valutazione dell’ufficio marketing/comunicazione.

Ridurre gli errori.

Dati aggiornati in tempo reale per le varie analisi, anche di tipo economico e finanziario.

Apportare miglioramenti alle pratiche online dell’azienda.

Verificare giacenza effettiva dei prodotti.

L’azienda non si trova mai in una situazione di sottoscorta ma ha la giusta quantità di ogni articolo.

Il risultato è quello di avere un e-commerce al top della sua capacità di rendimento senza doverci investire troppo tempo e denaro, anzi, si riesce a risparmiarne non poco. Motivi per cui avere un e-commerce integrato con gestionale oggi è sempre più utile a molte realtà.