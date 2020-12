Sognare Api: significato di un sogno con api che pungono, volano in casa o addosso

Sognare api è più comune di quanto si possa pensare ma qual è il significato di un sogno in cui le api pungono, volano in casa o addosso? Sigmund Freud ha affermato che “non vi sono sogni assolutamente razionali e che non contengano qualche incoerenza, qualche anacronismo, qualche assurdità” e il fatto di sognare le api sembrerebbe confermare quanto detto dal celebre psicanalista. Quante volte ci svegliamo chiedendoci perché abbiamo fatto un certo sogno, cosa mai significherà e la voglia di rispondere a questi dubbi diventa tanto più forte quanto più “particolare” è il sogno. Se l’attività onirica è legata al continuo funzionamento del nostro cervello viene da domandarsi come mai il pensiero si spinge verso le api, insetti impollinatori da cui dipende la vita dell’uomo ma che, allo stesso tempo, incutono timori in molte persone. Il significato sarà legato all’inconscio, ad una paura, ad un trauma, ad una profezia oppure è destinato a rimanere incomprensibile? Cerchiamo di scoprirlo in modo tale da riuscire a dare una spiegazione ad un sogno che può facilmente prendere la piega di un incubo.

Cosa significa sognare api che pungono

L’ape è il simbolo dell’operosità, del lavoro incessante che dà i suoi frutti e la regalità dell’animale in questione è riconosciuta fin dai tempi più antichi. Gli egizi pensavano che le api fossero nate dalle lacrime del dio Sole attribuendo loro un’importanza che oggi è confermata dal fatto che senza impollinazione mancherebbe il “verde” che consente a noi uomini di respirare. Sognare api in generale ha un significato psicologico positivo proprio in virtù della caratteristiche di regalità, efficienza, ricchezza e splendore legate all’insetto. Il sogno esprime la creatività, la forza nel portare avanti progetti e nel puntare al raggiungimento degli obiettivi, la disciplina e anche il lavoro di squadra risultando essere, in questi termini, un’esperienza onirica soddisfacente e appagante.

Il discorso cambia se nel sogno le api pungono una parte del proprio corpo provocando fastidio o dolore. La positività lascia il posto ad una sensazione di irrequietezza e la regalità dell’insetto viene sopraffatta dal senso di minaccia e di pericolo che comporta. In questo caso, dunque, l’ape che punge può avere il significato di una paura nascosta, di una sensazione che fa credere che ci sia una insidia nascosta da qualche parte nella vita da svegli. Può essere dunque un avvertimento che l’inconscio tenta di lanciare per mettere in guardia da un pericolo di cui a livello conscio non si riesce ad avere consapevolezza. La minaccia di un’ape che punge potrebbe, dunque, essere la trasfigurazione di una persecuzione che si avverte da parte di una persona, di un pensiero cattivo o di un senso di inadeguatezza oppure rivelarsi il riflesso di una rabbia inconscia, di una aggressività che pungola perché rimasta latente e non è stata espressa.

Il fatto di legare le preoccupazioni, la rabbia o lo stress all’ape può risalire all’infanzia, periodo nel quale la paura di una puntura di ape è molto forte proprio perché associata al dolore che potrebbe provocare. Da adulti, quindi, in periodi particolarmente difficili, l’ansia può associarsi alla paura infantile ed essere espressa attraverso il sogno delle api che pungono.

Significato di un sogno con api che volano in casa

Un altro sogno di difficile interpretazione se non si conoscono le basi dell’elaborazione ed interpretazione dell’attività onirica riguarda il volo delle api per casa. A differenza del sognare api che pungono, abbandonarsi al pensiero degli insetti che girano liberamente nel luogo più sicuro e familiare per una persona ha un significato positivo se nel sogno si avverte una sensazione di benessere e tranquillità. Si ritorna, infatti, alle caratteristiche generali delle api e alle immagini di regalità, operosità e ricchezza ad esse associate e di conseguenza sognare api che volano in casa è di buon auspicio, un segnale che si è soddisfatti del proprio lavoro, di ciò che si sta costruendo nella propria vita ed è, dunque, espressione della felicità del momento.

Un significato diverso, invece, si può attribuire al volo delle api in casa se la sensazione che si avverte durante il sogno è di paura e disagio. In questo caso l’ape torna ad essere lo specchio inconscio di una minaccia, di un pericolo avvertito che nella vita non onirica non si percepisce fino in fondo. A differenza del sogno delle api che pungono, il volo dell’ape in casa indica che il pericolo riguarda la sfera personale, intima del sognatore dato che è la propria abitazione ad essere violata da un numero indefinito di insetti che nel sogno possono liberamente entrare dalla finestra, dalla porta e occupare ogni stanza della casa specialmente il bagno e la camera da letto, le stanze più private tra tutte. La paura manifestata dal sogno, dunque, è legata ad una insicurezza personale, ad una vulnerabilità che si teme possa portare a delusioni, guai e infelicità. Questo sogno dovrebbe dunque fungere da scossa per la vita reale, dovrebbe essere il punto da cui partire per decidere di riprendere in mano la propria vita, di avere il coraggio di cambiare se non si è soddisfatti della propria operosità o di non lasciarsi “invadere” da persone che non hanno atteggiamenti positivi nei nostri confronti.

Spesso i sogni sono grida di aiuto lanciate dall’inconscio e non bisogna ignorarli perché consentono di leggere più chiaramente una situazione, una sensazione o un desiderio che da svegli non abbiamo il coraggio di affrontare.

Api che volano addosso: qual è il significato di questo sogno

Continuiamo ricercando i significati delle tante sfaccettature che riguardano il sognare api soffermandoci sul sogno di api che volano addosso, andando a scontrarsi con qualsiasi parte del corpo, occhi, orecchie, bocca, naso, braccia. E’ possibile dare un’interpretazione differente in base alla zona colpita e il significato stesso potrà essere positivo o negativo a seconda dall’area in cui si sogna di avere le api addosso. Iniziamo da un segno di positività, le api tra i capelli o in testa. Il buon auspicio o comunque la bontà del sogno è legata al fatto che la testa è la sede dei pensieri, delle idee, della creatività e, di conseguenza, questi elementi caratterizzeranno la propria vita sprigionando energia e una forte volontà.

Diverso è il significato attribuibile alle api sulle orecchie, simbolo di sospetti, maldicenze, intrighi e dubbi. A livello inconscio salgono preoccupazioni e pensieri fastidiosi in relazione a dicerie che potrebbero essere rivolte alla propria persona rivelando, così, un significato negativo del sogno. Allo stesso modo, non è positivo sognare api in bocca dato che sono riflesso di parole cattive che sono state dette, di pettegolezzi e di problemi di comunicazione. Qui entra in gioco un nuovo sentimento, il senso di colpa che l’inconscio tende a far emergere durante il sonno, quando i pensieri non possono essere manipolati consciamente. Significato simile è attribuibile alle api sotto al naso o sottopelle dato che rappresentato la necessità di liberarsi, di togliersi un peso dicendo ciò che si pensa e che si prova, confidando la verità per sentirsi più leggeri. Se nel sogno, invece, le api vengono ingoiate il significato è positivo dato che si cerca di incorporare tutte le qualità che caratterizzano gli insetti operosi.

Un sogno diverso è quello delle api che inseguono riuscendo o non riuscendo a raggiungere la persona in fuga. In questo caso il significato è legato all’amore, ad una persona che “ronza” intorno e che confonde con i suoi voli rumorosi. Se nel sogno l’ape riesce ad andare addosso e a pungere si è in presenza della fase dell’innamoramento, del momento in cui si cominciano a provare i primi sentimenti verso la persona che corteggia ma contemporaneamente si fanno strada paure, dubbi e confusione. Se nel sogno si percepisce di essere l’ape regina, allora il pensiero è di avere il controllo sull’amore e la certezza del sentimento dell’innamorato.

Si può arrivare a conclusioni differenti se il sogno riguarda api morti, segno non di buon auspicio e che fa riferimento ad un periodo di povertà che potrebbe essere economica, spirituale o a livello di idee e creatività. Nel caso in cui nel sogno si uccidesse un’ape pericolosa e aggressiva, invece, la conclusione potrebbe rivelarsi diversa dato che l’interpretazione può coincidere con la vittoria su un pericolo.

Concludiamo con un sogno positivo, di buon auspicio e carico di sentimenti positivi, sognare api che costruiscono pacificamente e collaborando un alveare. L’alveare è simbolo di un contesto sociale efficiente, gerarchico, organizzato e, di conseguenza, il sogno diventa indice di un ottimo rapporto con gli altri e di una sensazione di sostegno da parte della propria famiglia e della collettività. La positività cresce ancora di più se nel sogno c’è anche la produzione del miele, simbolo di ricchezza, prosperità, fortuna e felicità. Attenzione, però, a sognare un alveare con api agitate e arrabbiate dato che significherebbe avvertire di vivere in un contesto minaccioso, di scarsa stima e collaborazione.

Il significato del sognare un ape, dunque, deve essere contestualizzato dato che varia in base alla situazione che si verifica nel sogno. Inoltre, dipenderà delle sensazioni provate durante l’attività onirica, fondamentali per discernere i sogni positivi e fonte di buon auspicio da quelli negativi riflesso di situazioni destabilizzanti e logoranti.