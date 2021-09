Sognare di mangiare dolci: tutte le interpretazioni, cosa significa?

Tra i sogni più frequenti che alle persone capita di fare vi è quello di mangiare dolci. Vediamo cosa significa e le varie interpretazioni.

Cosa significa sognare di mangiare dolci?

Attingendo a piene mani alle teorie psicanalitiche e affini, sognare di mangiare qualcosa ha generalmente una valenza positiva e richiama quasi sempre alla sfera emozionale e all’appagamento dei piaceri fisici. Se vogliamo poi prendere in considerazione l’aspetto più metaforico, sognare di mangiare un alimento o di nutrirsi di qualcosa, richiama senza dubbio all’atto di arricchirsi interiormente, di nutrire il proprio spirito e la propria mente.

Per cercare di interpretare più specificamente il significato che ha sognare di mangiare dolci, occorre soffermarsi sul cibo che appare nel sogno perché, pur essendo un’esperienza intangibile, il sogno suscita comunque delle sensazioni fisiche avvertite dal soggetto ed è proprio su quello che occorre insistere per interpretare al meglio il significato del sogno. Infatti, a seconda della tipologia di cibo, il sogno può assumere una valenza negativa o positiva.

Sognare di mangiare dolci, come torte, biscotti, caramelle e prelibatezze simili, ha un’accezione ambivalente. Secondo la tradizione popolare, è comune attribuire un significato avverso al gesto di mangiare dolci perché abbuffarsi di dolci allude quasi sempre alla presenza di una carenza affettiva o una mancanza particolarmente invasiva nella sfera personale.

Questa è l’interpretazione più diffusa che viene attribuita al gesto di mangiare dolci, tuttavia le sfere semantiche del sognare dolci sono davvero molteplici.

Vediamo le più diffuse:

piacere carnale, fisico e sessuale;

carnale, fisico e sessuale; novità personali o professionali in arrivo nelle quali abbiamo voglia di buttarci a capofitto e di vivere intensamente;

personali o professionali in arrivo nelle quali abbiamo voglia di buttarci a capofitto e di vivere intensamente; desiderio insoddisfatto o carenza emotiva particolarmente pervasiva;

insoddisfatto o carenza emotiva particolarmente pervasiva; insoddisfazione per un rapporto oppure per un’attività (soprattutto lavorativa) nella quale siamo coinvolti e che non ci appaga emotivamente;

per un rapporto oppure per un’attività (soprattutto lavorativa) nella quale siamo coinvolti e che non ci appaga emotivamente; frustrazione per una vita sessuale insoddisfacente;

per una vita sessuale insoddisfacente; sensazione di vivere una vita senza stimoli e piatta;

di vivere una vita senza stimoli e piatta; desiderio sfrenato di una vita diversa;

di una vita diversa; bramosia e desiderio che portano a un’insaziabile voglia di vivere le situazioni della vita, ma senza trarne un reale appagamento personale.

Secondo la tradizione queste sono le interpretazioni più corrette del sognare di mangiare dolci. Tuttavia vi sono numerose altre interpretazione legate a situazioni che coinvolgono il mangiare i dolci. Vediamo le più diffuse.

Tutte le interpretazioni quando sogniamo di mangiare dolci

Spesso, capita di sognare di abbuffarsi di dolci senza limite e per tutta la durata del sogno; in questo caso sognare di abbuffarsi di dolci potrebbe essere un’allerta che il nostro inconscio ci comunica su una situazione che stiamo vivendo e un invito a non compiere azioni o scelte troppo impulsive. Perché l’ingordigia e il mangiare voracemente qualcosa alludono spesso alla fretta che, nel caso di una scelta importante non è mai una buona consigliera.

Altre volte invece, accade di sognare di mangiare dolci di nascosto. Questo sogno, comprensibilmente, non allude a una sfera emotiva positiva, ma al contrario richiama un universo di sensazioni spiacevoli, come: senso di colpa, vergogna, rimorso, rimpianto. Il nostro inconscio elabora queste emozioni a causa di un’azione che abbiamo compiuto o di una parola che abbiamo pronunciato e che stanno provocando in noi un dissidio potente. Se l’abbuffata avviene di nascosto, ma nelle mura domestiche o comunque in un ambiente a noi familiare, il sogno si carica di un’ulteriore intimità, che difficilmente riusciamo a esternare.

Se invece sogniamo di mangiare dolci manifestamente e in compagnia, inequivocabilmente stiamo sognando qualcosa che intimamente ci rende particolarmente felici, soddisfatti e sereni. Probabilmente stiamo vivendo un momento di appagamento personale oppure siamo riusciti a sciogliere un nodo personale con qualcuno e adesso ci godiamo la pace ritrovata.

Ancora, potrebbe capitare di sognare di mangiare dolci offerti da qualcuno. In questo caso l’elemento degno di approfondimento non è tanto il gesto di mangiare dolci quanto la persona che ci sta offrendo quei dolci. Con molta probabilità, quella persona ricopre un ruolo specifico nella nostra vita e sognarla in quella veste, ci fa percepire che desideriamo da essa più attenzioni, stima e affetto.

Altre volte invece, capita di sognare di mangiare dei dolci specifici.

Se ad esempio, capita di sognare di mangiare una torta al cioccolato, molto probabilmente esprimiamo attraverso il nostro inconscio una serie di emozioni legate all’appagamento e alla gratificazione personale, soprattutto nell’ambito affettivo e sessuale.

Sognare invece di mangiare una torta alla frutta, oppure una crostata alla marmellata ha un chiaro riferimento ad un situazione positiva che sta per accadere nell’imminente futuro e alla nostra volontà di costruire qualcosa di positivo per la nostra vita. Inoltre, il dolce diventa il simbolo della nostra volontà di vivere questa nuova imminente situazione senza però soccombere alla paura o all’ansia dell’ignoto.

Se invece sogniamo di abbuffarci di panna o di mangiare una torta ricoperta interamente di soffice panna, sicuramente si tratta di un segno di buon auspicio. Secondo molte credenze popolari, di solito, la panna è associata alla ricchezza e all’opulenza e quindi sognare di mangiarla allude alla ricchezza, al denaro inaspettato che potremmo ricevere, a una condizione emotivamente e professionalmente stabile oppure al superamento di una grande difficoltà che però ci ha arricchiti interiormente e ci ha resi più consapevoli delle nostre capacità personali.

Talvolta invece, capita di sognare di mangiare dolci che all’apparenza sono invitanti, ma che poi si rivelano salati, avariati oppure amari. Generalmente il significato di questo sogno allude a una situazione che solo apparentemente sembra profilarsi positiva e piacevole, ma che poi in verità è solamente nociva per la nostra vita.

Insomma, dolci, amari, al cioccolato, in compagnia o di nascosto, mangiare dolci ha sempre un significato profondo, che va ben al di là di quello che immaginiamo. Perciò, qualunque sia il vostro sogno, cercate sempre di prestarvi attenzione e di non lasciare che resti un’esperienza sterile e isolata, perché talvolta, nei sogni, si celano le nostre più intime e reali emozioni.