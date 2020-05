Sognare Gatti: significato gatti neri, morti, aggressivi, in casa, bianchi, cucciolata, che mordono

Gli animali sono un elemento molto presente nei sogni, soprattutto i gatti. Vediamo qual è il significato dei gatti nei sogni, in tutte le loro forme.

Sognare gatti: cosa significa?

Nello studio dell’interpretazione dei sogni, la figura del gatto può assumere diversi significati, sia positivi che negativi. Infatti, a seconda della loro forma, del loro atteggiamento oppure proprio del nostro atteggiamento nei confronti del gatto nel sogno.

La figura del gatto è stata molto ostracizzata in passato, perché affiancata al male e al satanismo fin dal Medioevo (infatti, è ancora presente la superstizione del gatto nero che porta sfortuna). Nonostante ciò, la sua figura in un sogno è ricca di simbolismo e può assumere diversi significati. Ad esempio, il gatto, nei sogni, può simboleggiare la femminilità, essendo un animale elegante e femminile; anche Freud aveva affermato come il gatto sia il simbolo della sessualità femminile, percepita in modo pericoloso dall’uomo. Infatti, molto spesso si sognano gatti in certi periodi specifici della vita, come la gravidanza, come se fosse un promemoria della propria femminilità.

Sempre legato alla sensualità, il gatto simboleggia anche la seduzione, proprio per le sue movenze eleganti e felpate: non tutti i gatti sono schivi al contatto e proprio la loro natura misteriosa e le loro fusa sono simbolo di sensualità.

Il gatto è un animale che si muove in modo agile nella notte e al buio e, proprio per questo, viene considerato come simbolo dell’inconscio e delle forze misteriose. Sognare un gatto può essere un invito ad ascoltare la parte più intuitiva della propria mente e del proprio inconscio.

Essendo un animale molto furbo, spesso nei sogni viene collegato alla malizia, all’inganno e al raggiro, un animale che è capace di ottenere ciò che vuole, ingannando e raggirando.

Proprio per il suo essere sfuggente, pur essendo un animale da casa e sempre a contatto con l’uomo, può avere diversi significati legati alla sensualità e alla figura femminile. Sognare un gatto può esprimere la sensualità (anche espressa in modo palese), indipendenza e la voglia di fuggire dalle convenzioni, istinto e irrazionalità, autosufficienza e il bisogno di non dipendere dagli altri, la ricerca di sé stessi, del proprio piacere e della propria indipendenza, astuzia per poter uscire dalle situazioni più difficili con poco sforzo e un particolare amore per le comodità, che può sfociare nell’opportunismo.

Ma come abbiamo detto, la figura del gatto nei sogni può avere diverse sfaccettature e diversi significati a seconda della forma in cui ci si presenta, dell’atteggiamento che ha nei nostri confronti e dell’atteggiamento che abbiamo noi nei suoi confronti.

Sognare gatti neri

La prima forma, anche molto diffusa, è il gatto nero. Il gatto nero è sempre stato considerato, secondo le superstizioni, come simbolo di sfortuna e disgrazia e ancora oggi ne abbiamo terrore quando ci tagliano la strada. Il gatto nero è stato considerato simbolo di sfortuna fin dal Medioevo, quando, durante la notte, il suo attraversamento poteva spaventare i cavalli che portavano le carrozze nelle strade buie. Oltretutto, col tempo, i gatti neri sono stati accostati alle streghe e alla magia nera, diventando un simbolo del maligno. Nonostante sia una superstizione, questa credenza è entrata nel nostro immaginario comune. Sognare un gatto nero indica perlopiù la presenza di un bisogno intrinseco nella nostra vita, che rimane latente e oppresso dall’individuo stesso. Ad esempio, sognare un gatto nero può nascondere una pulsione o un desiderio, anche sessuale, che però non riesce a sfociare quando siamo svegli, anche se è molto importante per il nostro lato emotivo. Queste pulsioni, nella rappresentazione del gatto di colore nero, sono molto spesso delle pulsioni proibite dalla società in cui viviamo e che cerchiamo di sopprimere quando siamo svegli. Molto spesso sognare un gatto nero può significare la repressione di un dolore o di una sofferenza, anche legate ad un lutto o ad un abbandono e che non riescono ad essere superate dall’individuo. Essendo radicata, nel nostro immaginario, sognare un gatto nero può significare anche avere un dilemma interiore o avere una scelta difficile da fare per paura di essere giudicati e che non riusciamo ad ammettere nella nostra vita. Più gatti neri troviamo in sogno e più la nostra sofferenza e il nostro tormento sono grandi nella nostra vita.

Sognare gatti morti o la morte di un gatto

Un’altra forma molto frequente è sognare gatti morti. Se il gatto nei sogni significa indipendenza, sognarlo morto può significare sentirsi oppresso nella vita reale e rappresenta anche una ricerca di autonomia e di indipendenza. Sognare un gatto (o più gatti) morto può simboleggiare un senso di oppressione nella vita vera, che viene vista come una prigione dalla quale non si riesce ad uscire. Alcune correlazioni possono essere un partner troppo geloso o oppressivo, una famiglia che mette pressione nella vostra vita o un lavoro che lascia poca autonomia e libertà e che riduce l’individuo ad una vita monotona e senza creatività. Il significato cambia se si sogna di uccidere un gatto: quest’immagine può significare l’avversione verso il proprio lato femminile, essendo il gatto un simbolo della sessualità femminile, forse perché ci si sente minacciati o magari come risultato dopo un grosso trauma, come una violenza. La morte di un gatto, in un sogno, può significare anche un senso di solitudine affettiva che si sta vivendo da un periodo piuttosto lungo della propria vita: magari ci si sente soli o abbandonati e può essere un sogno ricorrente dopo un lutto importante o dopo aver perso un rapporto con un partner o un amico fidato.

Sognare gatti aggressivi

Altro sogno ricorrente può essere quello che riguarda dei gatti aggressivi, che magari soffiano, graffiano o attaccano durante il sogno. Sognare un gatto aggressivo può avere una miriade di significati: ad esempio, tenendo conto sempre che il gatto simboleggi la femminilità, un gatto aggressivo può significare proprio una femminilità aggressiva ed egoista o comunque percepita come reale; questo può simboleggiare sia essere a contatto con una femminilità aggressiva, un’amica, una sorella, una madre, una fidanzata o una collega particolarmente vicina alla propria vita o addirittura a sé stesse. Se il gatto, durante il sogno, ha un’aggressività tale da saltare addosso al sognatore, può significare che ci sia la presenza di un lato della propria personalità legata alla femminilità che fa paura e che si vuole reprimere oppure che si è stati in contatto con un soggetto di sesso femminile che ancora inquieta o che mette angoscia. La cosa cambia se si sogna un gatto selvatico che attacca in modo aggressivo senza motivo, allora potrebbe essere una richiesta di aiuto dalla parte più istintiva di sé stessi che è stata lasciata troppo in un angolo. Quest’ultimo caso rappresenta anche la vita in una società troppo oppressiva, che schiaccia le libertà individuali e un gatto aggressivo rappresenta proprio l’aspetto rinnegato della situazione, che vuole “aggredire” una vita troppo rigida. Sognare un gatto aggressivo rappresenta il senso di frustrazione che si prova nei confronti di una vita o di un rapporto interpersonale che opprime l’individuo, simboleggiando la frustrazione nel non ottenere abbastanza rispetto a ciò che si dà.

Sognare gatti in casa

Altro sogno molto ricorrente è quello di sognare un gatto, o più gatti, in casa. Anche in questo caso, ci sono diversi significati per questa rappresentazione: innanzitutto, un gatto in caso può essere la personificazione di un familiare o di un convivente (un figlio, un coniuge, un amico, un familiare). In questo caso significa attribuire le qualità e le caratteristiche del gatto a quella persona: se si ha paura dei gatti, simboleggia una sensazione negativa, come la paura o il fastidio per quella persona; se, invece, siete amanti dei gatti, allora può simboleggiare un particolare affetto per quella persona e il bisogno di prenderci cura di lei, proprio come se fosse un animale domestico. Nel caso si possegga un gatto domestico, la rappresentazione in sogno è solamente una manifestazione della vita quotidiana anche nella dimensione onirica. Sognare il proprio gatto può rappresentare uno specchio per gli atteggiamenti e i comportamenti del sognatore, in tutte le sue dimensioni. Se nel sogno appare un gatto che entra in casa, può simboleggiare un pericolo avvertito nella propria privacy, che pone il sognatore su uno stato di allerta e di attenzione, soprattutto se interagisce molto con gli arredi della casa (se il gatto sale sul letto si può ricollegare ad un desiderio di intimità o di sessualità col proprio partner).

Sognare gatti bianchi

In sogno possono presentarsi anche dei gatti bianchi, sicuramente un colore meno frequente per questo tipo di animale. In questo caso, per l’interpretazione bisogna concentrarsi particolarmente sul colore: il bianco, infatti, rappresenta equilibrio interiore, fiducia negli altri e nei cambiamenti. La rappresentazione in un gatto, però, può significare che l’individuo desidera avere questi sentimenti, di cui sente che è mancante, infatti, è un sogno che può essere ricorrente nelle persone giovani ed inesperte. Oltretutto tutto dipende molto dall’atteggiamento del gatto bianco: se è aggressivo, può rappresentare un aspetto che il sognatore sopprime spesso e che maschera con l’aggressività; se, invece, ha un atteggiamento dolce e ammaliatore, il gatto potrebbe essere la rappresentazione di una persona vicino a noi con un atteggiamento seducente.

Sognare una cucciolata di piccoli gatti

I gatti possono apparire in sogno anche tramite una cucciolata, quindi tanti piccoli gatti. L’immagine crea tenerezza, infatti è possibile interpretare questa immagine proprio come voglia di spensieratezza e felicità, oltre ad essere un presagio positivo che qualcosa di felice accadrà nell’immediato futuro. Sognare una cucciolata è anche un sogno molto ricorrente nelle donne in fase fertile o incinte e sta a significare la voglia di maternità e di avere un figlio da accudire. Anche in questo caso, tutto dipende dall’atteggiamento che abbiamo per la cucciolata nel sogno: il cucciolo di gatto dà comunque un’idea di qualcosa di indifeso e da coccolare. Se ne siamo felici e siamo ben disposti, allora possiamo considerare un sentimento di affetto e ne siamo rassicurati e soddisfatti; se, invece, siamo titubanti e proviamo terrore, allora l’immagine di una cucciolata può rappresentare un nostro senso di vulnerabilità nei confronti di qualcosa che ci spaventa nella realtà.

Sognare gatti che mordono o che graffiano

Infine, possiamo sognare un gatto aggressivo, che ci morde o ci graffia. In questo caso, è molto probabile che il sogno abbia un collegamento con la realtà: possiamo idealizzare una persona reale per cui siamo diffidenti o con cui abbiamo delle tensioni. Oppure, un gatto che ci graffia può essere una metafora di una vita troppo rigida e piena di regole che stiamo vivendo e che ci schiaccia nella realtà. Un gatto aggressivo che ci attacca è un aspetto della nostra personalità che cerchiamo di reprimere, ma che chiede attenzione al sognatore, perché vuole uscire. Il graffio di un gatto viene considerato anche come simbolo di un tradimento da una persona che ci è vicina, un famigliare, un amico, un collega, il partner, questo perché, dietro all’aspetto tenero e affettuoso, troviamo il “graffio del gatto” come la rappresentazione di “una pugnalata alle spalle” da parte di una persona a noi vicina.