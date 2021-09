Sognare insetti, cosa significa: tutte le interpretazioni

Parlando di animali o di simboli che suscitano emozioni forti, uno dei sogni ricorrenti di molte persone è legato agli insetti. Di solito gli insetti, anche in chi non ne è spaventato, suscitano sensazioni di paura, schifo, ribrezzo e così via. Ma andiamo a vedere le varie interpretazioni dei sogni legati agli insetti.

Perché si sognano insetti?

Come abbiamo detto, vedere insetti nei propri sogni suscita sensazioni si estremo fastidio, disagio e spavento. A prescindere dalla situazione in cui sogniamo gli insetti (che appaiano nel nostro piatto mentre stiamo mangiando, sotto ad un oggetto, nel proprio letto e così via) sognare gli insetti suggerisce una sorta di frustrazione nella nostra vita, un’insoddisfazione di vario tipo che può essere personale, sentimentale o lavorativa. Vedere gli insetti all’interno del proprio sogno rivela una noia, un fastidio che avvertiamo quotidianamente ma che per qualche motivo non stiamo affrontando a livello pratico.

Gli insetti quindi, in generale, potrebbero rappresentare alcune persone o circostanze in cui ci imbattiamo con frequenza e che proprio non riusciamo a mandare giù, come ambienti lavorativi o componenti della nostra famiglia con cui abbiamo situazioni irrisolte o che non sopportiamo. Così come si cerca di uccidere un insetto quando lo si vede, infatti, così desidereremmo eliminare dalla nostra vita tali circostanze o persone, ma per qualche motivo ci è impossibile farlo.

Cosa significa sognare insetti striscianti

Se nel nostro sogno ci imbattiamo in insetti che strisciano, come vermi o lombrichi, allora probabilmente questi rappresentano persone che sono nella nostra vita senza il nostro consenso, o che comunque ci trasmettono per qualche motivo energie negative. Persone che, appunto, sono entrate “strisciando” nella nostra vita e che non sappiamo come eliminare.

Sognare insetti: le api

Se nel sogno veniamo punti da una vespa o da un’ape, al contrario di ciò che si possa pensare, non c’è da essere catastrofici. Al contrario, la puntura di un insetto può significare cambiamento, catarsi e metamorfosi. Significa che stiamo già prendendo atto che bisogna fare qualcosa per migliorare o cambiare la nostra vita. Se si sogna un evento del genere, probabilmente abbiamo già preso un’importante decisione a livello conscio, come tagliare i ponti con situazioni dolorose del passato o prendere provvedimenti circa la propria salute fisica e mentale. Attenzione però alle vespe: se si sogna una vespa ronzante che vola insistentemente intorno a noi senza pungerci, potrebbe significare violenza, vendetta o rabbia che fa fatica ad uscire fuori, una specie di fuoco interiore che non riusciamo a spegnere.

Sognare insetti come i ragni

Non tutti sanno che il ragno, da sempre, rappresenta la madre, che con la sua ragnatela ci accudisce, ci protegge, ma che alla lunga può farci sentire legati in modo eccessivo e soffocati. Allo stesso modo, sognare ragni, ragnatele e cose così potrebbe essere la rappresentazione di una situazione in cui ci sentiamo intrappolati e da cui non sappiamo come uscire. Una situazione del genere potrebbe essere una relazione tossica in cui ci sentiamo “posseduti” dal partner, una madre o un padre troppo severi e che prendono decisioni al posto nostro o un datore di lavoro che pretende troppo da noi sottoponendoci compiti inarrivabili e orari impossibili.

Significato di sognare gli insetti: le circostanze e i luoghi

Abbiamo visto cosa ogni tipo di insetto rappresenta nei nostri sogni. Ma come cambia il significato a seconda di dove li vediamo? Se l’insetto è sulla nostra testa e lo sentiamo muoversi tra i nostri capelli, probabilmente nella nostra vita c’è qualcosa o qualcuno di fastidioso o molesto che va allontanato immediatamente.

Se ci entra un insetto in bocca mentre parliamo o mangiamo, allora c’è qualcuno che ci sta bloccando o inibendo, e che ci impedisce di dire le cose come stanno.

Se ce lo sentiamo addosso, dandoci prurito e fastidio, allora nella nostra vita c’è qualcuno di cui non ci fidiamo che è entrato da poco a far parte della nostra vita.

Se uno o più insetti invece volano via o comunque non ci infastidiscono, allora il significato è positivo: vuol dire che siamo tornati sui nostri passi su qualcosa e che abbiamo allontanato sentimenti di negatività riguardo una certa persona.

Se un gruppo di insetti ci attacca venendoci addosso senza darci tregua, la risposta è senso di colpa. Siamo consapevoli di aver sbagliato qualcosa o di aver ferito qualcuno e che dovremmo chiedere scusa, ma per qualche motivo siamo bloccati dal farlo.