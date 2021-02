Sognare la neve bianca, che cade, fuori stagione, con valanga e ghiaccio: tutti i significati

Sognare la neve capita a molti, ma quale sarà il significato? La curiosità di capire il senso di un sogno è una volontà comune dato che tutti sanno che la maggior parte delle volte i sogni sono desideri, paure, verità latenti che solo l’inconscio tira fuori. I sogni possono aiutare a trovare la strada giusta, possono essere il segnale che si aspettava per compiere un certo passo oppure possono rivelarsi l’inizio della conoscenza del proprio Io interiore. Il problema è che la maggior parte delle manifestazioni notturne risultano essere criptiche, di difficile interpretazione e, soprattutto, uno stesso elemento che appare nei sogni cambia di significato in base al contesto. Sognare la neve bianca candida non è come sognare una valanga o una tempesta di neve, le emozioni che rappresentano sono differenti e bisogna conoscerle per giungere ad una corretta interpretazione. In articoli precedenti abbiamo spiegato il significato di sognare api e di sognare di piangere, oggi ci soffermeremo proprio sulla neve e su tutti i suoi significati nei sogni.

Sognare la neve bianca, fiocchi di neve che cadono e tempeste: il significato

Sognare fiocchi di neve non ha un significato positivo nella tradizione popolare. Preannuncia episodi spiacevoli e sfortuna imminente. Inoltre, la neve ricorda il freddo, l’inverno e, di conseguenza, viene associata ad un periodo cupo risultando essere il simbolo di solitudine ed angoscia esistenziale per chi la sogna. Le persone depresse, infatti, riferiscono di sognare la neve spesso così come coloro che hanno il timore di affrontare eventi negativi.

Le cose cambiano se nel sogno c’è una bianca distesa di neve che trasmette calma e rende il paesaggio incantevole. In questo caso, gli elementi del sogno stemperano la negatività ed esprimono sentimenti positivi. La neve bianca può simboleggiare il candore e la purezza del sognatore, l’evoluzione favorevole nell’immediato futuro. Il colore bianco, infatti, è un messaggio rasserenante e piacevole e il manto soffice che si associa ad una distesa di neve rappresenta felicità, luce, morbidezza e confort. Il sognatore, dunque, si sente al sicuro, vive un periodo sereno e crede in un futuro sorridente. Nello stesso tempo desidera mantenere questo stato di benessere raccogliendosi in se stesso e prendendo le distanze da ciò che lo circonda.

Il significato della neve cambia nel momento in cui si sognano fiocchi di neve che cadono copiosi dal cielo. Il sognatore potrebbe sentirsi confuso e smarrito ma la neve potrebbe rappresentare anche gli ostacoli che si devono affrontare, le difficoltà della vita viste non per forza come un percorso negativo ma come un modo per dimostrare quanto si vale. Il contesto, in questo, caso è molto importante per individuare il significato del sogno. Se le sensazioni percepite nel sogno alla vista dei fiocchi di neve che cadono sono di meraviglia e interesse, il sognatore si sente pronto ad affrontare nuove sfide e ha dentro di sé la forza per poter accettare i cambiamenti e le difficoltà. Al contrario, se alla neve che cade vengono associati sentimenti di angoscia, il sognatore teme l’incapacità di superare gli ostacoli e ha probabilmente bisogno di aiuto per superare lo stato di confusione in cui si trova.

Sognare la neve che cade, dunque, non ha significato univoco ma il sogno deve essere contestualizzato. Sognare una abbondante nevicata mentre si è al sicuro in casa potrebbe significare un nuovo inizio, una novità in arrivo. Se il senso di sicurezza non viene percepito, invece, la neve che cade abbondante potrebbe essere il simbolo di un “raffreddamento” personale, una situazione di stallo in cui si vive, specialmente se la neve forma un muro all’interno del sogno. Se addirittura la neve ricopre la propria casa, seppellisce la propria persona o se si sogna di perdersi nella neve, con molta probabilità il sognatore nasconde sentimenti di solitudine, depressione e abbandono.

Un significato simile potrebbe ritrovarsi nel sognare di camminare nel bel mezzo di una tempesta o bufera di neve, tra la grandine e strade ghiacciate. L’annuncio è di difficoltà nelle relazioni, di senso di abbandono, solitudine e tristezza. Se si sogna di venire travolti da una valanga di neve, invece, significa che per troppo tempo i propri sentimenti sono stati repressi ed ora si stanno riversando violentemente nella propria vita.

Ritorniamo a significati positivi della neve e più precisamente al sogno di piccoli fiocchi di neve che cadono lenti e candidi intorno a noi. L’inconscio vuole ricordare che siamo unici e irripetibili, nel bene e nel male, e che le difficoltà delle vita vanno affrontate senza troppe preoccupazioni, giorno dopo giorno. Associato al camminare sulla neve bianca, poi, il sogno indica che stiamo trovando la forza e gli strumenti per realizzare i nostri progetti mentre sognare di sciare denota il controllo sulle situazioni che si vivono quotidianamente e una sicurezza della possibilità di essere artefici del proprio destino. Se, però, nel sogno si sogna di sciare troppo veloce, di non controllare gli sci, di cadere o avvicinarsi troppo ad un burrone, i sentimenti che emergono sono di angoscia e paura. Il sognatore dovrà interrogarsi sulle attività che sta svolgendo, fermarsi e ragionare sui possibili rischi.

Sognare la neve che si sta sciogliendo, poi, indica una ripresa di possesso della vita, uno sblocco di paure e timori che consentirà di diventare una persona più fiduciosa ed elastica. Il cuore si sta sciogliendo lasciando spazio alla vita, a nuovi incontri e obiettivi.

Tra i sogni più belli con la neve troviamo quelli in cui si costruiscono pupazzi di neve, si fanno palle di neve, si va sulla slitta, tutti elementi di spensieratezza e relax. L’inconscio vuole far capire, dunque, che c’è sempre tempo per il divertimento e per svolgere attività ludiche, piacevoli e rilassanti. Attenzione, però, alla figura del pupazzo di neve. L’immagine è confortante, buffa, serena o incute timore nella sua statica freddezza? Sono domande importanti da considerare per interpretare correttamente il sogno.

Cosa significa sognare neve fuori stagione, con ghiaccio, sporca e calda

Sognare la neve è molto frequente e i significati associati al sogno sono molteplici in base al contesto e alle sensazioni percepite. In alcuni casi la neve assume valenza positiva, in altri, invece, è simbolo di paure, angosce, tristezza. Sognare la neve che cade fuori stagione, ad esempio, indica uno stato di confusione dal punto di vista sentimentale. Una delusione ha provocato una chiusura e ora il sognatore si ritira in se stesso ma potrebbe essere l’inizio di una rinascita se si diventa consapevoli che le cose belle accadono, anche quando non dovrebbero succedere come, ad esempio, al neve che cade in estate. Nel sogno, poi, potrebbe accadere di assistere ad una nevicata mentre contemporaneamente splende il sole. Il significato è positivo, una bella novità ci aspetta all’orizzonte e non dobbiamo avere paura di cogliere l’opportunità che rappresenta. Occorre rimboccare le maniche e lavorare sodo affinché il tutto si concluda nel migliore dei modi.

Sognare la neve ghiacciata può rappresentare, invece, una serie di ostacoli che si stanno incontrando sul proprio cammino. Il ghiaccio, infatti, lascia presagire un pericolo nelle azioni che si stanno compiendo, un pericolo avvertito a livello inconscio ma non nella vita reale. Il sognatore dovrà indagare e capire le paure da dove vengono per porre rimedio alla situazione prima che sia troppo tardi. Al contrario, sognare neve calda indica che il sognatore sta trovando conforto dopo una situazione che lo aveva reso triste. La fiducia sta tornando e pian piano si acquisirà una nuova sicurezza personale circondati dal calore degli amici e parenti.

Continuiamo a scoprire i sogni che hanno come protagonista la neve, in questo caso la neve sporca. Se la neve è sporca di terra, è nera o grigia, potrebbe rappresentare una perdita di purezza, una bugia detta o un danno provocato. Il senso di colpa macchia il candore della neve e l’inconscio suggerisce di rimediare all’errore fatto. Se la neve, invece, è sporca di sangue il significato onirico è diverso unendo il calore con la freddezza. Potrebbe avere una connotazione erotica o rappresentare un piacere provato dalla contrapposizione tra vita e morte. Infine, la neve colorata si presta a varie interpretazioni in base al colore che si vede nel sogno. Oro il buon auspicio, rosso la passione e l’amore, verde la giovinezza, blu la calma e la spiritualità ma anche la tristezza e la malinconia.

Concludiamo con gli ultimi significati legati a più rari sogni con la neve. Sognare di mangiarla è indice di un atteggiamento freddo e distaccato, sognare di spalarla rappresenta la rimozione di freni inibitori, se la neve è in casa l’inconscio suggerisce una freddezza nei rapporti familiari e, infine, se sulla neve c’è un defunto il sogno indica la volontà di accoglierlo sentendone la mancanza.

La neve, un candito elemento con tanti differenti significati se presente in un sogno. Carl Gustav Jung, noto psichiatra, pensava che sognare la neve rappresentasse una condizione di isolamento e introversione del sognatore privo dell’energia necessaria per affrontare e risolvere i problemi che la vita gli pone davanti. In molti sogni questo significato corrisponde alla giusta interpretazione ma in altri casi sognare la neve assume connotazione positive e regala sensazioni di meraviglia e serenità.