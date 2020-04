Sognare soldi: significato di trovare, vincere, ricevere, rubare, contare o raccogliere soldi spicci o di carta

Ammettiamolo, chi almeno una volta nella propria vita, non ha sognato di vincere o ricevere dei soldi? Ma qual è il significato di un sogno del genere?

Molti studiosi sono concordi ad affermare che è un’immagine ricorrente nel momento del riposo, ed a seconda di alcune caratteristiche specifiche i significati che vi sono nascosti possono essere diversi ed emblematici.

All’interno di questo articolo si cercherà di spiegare in modo quanto più chiaro possibile cosa vuol dire sognare di trovare, vincere, ricevere, rubare, contare o raccogliere dei soldi ed infine si darà un’interpretazione alla visione di monete spicce o di carta durante il sonno.

Significato di un sogno in cui si trovano o vincono dei soldi

Nella realtà trovare delle monetine o delle banconote per strada è sempre un buon auspicio sopratutto per le proprie finanze, ed anche al livello onirico quest’immagine assume un significato positivo.

Secondo l’interpretazione dei sogni i soldi indicano l’arrivo di importanti novità all’orizzonte nella fattispecie sotto il profilo lavorativo.

Nel subconscio infatti le monete e le banconote possono simboleggiare delle ambizioni personali e la voglia di realizzare se stessi, oltre che la necessitĂ insita in ognuno di noi di sicurezza e stabilitĂ materiale ed emotiva.

La maggior parte degli interpreti crede che sognare di trovare dei soldi abbia un valore ancora maggiore, in quanto lascia presagire un periodo di maggiore felicitĂ , anche se spesso si cela una vena di preoccupazione.

Un elemento che potrebbe aiutare a dare una migliore interpretazione è l’effettivo quantitativo trovato: ovviamente maggiore è il gruzzolo e maggiore valenza positiva avrà .

Diventare ricchissimi vincendo dei soldi alla lotteria è un sogno che accomuna tante persone… non necessariamente al livello onirico.

Dare una svolta alla propria vita, riuscire a portare a termine tanti piccoli grandi progetti grazie a del denaro piovuto improvvisamente dal cielo, è un qualcosa che farebbe gola a chiunque.

E’ vero il denaro non è tutto nella vita, ma di certo nessuno volterebbe le spalle ad una sostanziosa vincita!

In sogno quest’immagine lascia presagire un’elevata fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità , infatti è ricorrente in tutte le persone che avvertono una forte sicurezza nei propri mezzi per la realizzazione di progetti.

Andando ad analizzare in modo piĂą approfondito, la vittoria di soldi implica la possibilitĂ che il successo in un impegno stia per arrivare.

Rappresentando simbolicamente l’area dell’autostima, sognare una vincita di soldi potrebbe anche lambire la sfera amorosa.

Secondo il parere di moltissimi interpreti sognare una vittoria alla lotteria significherebbe anche che nella realtĂ si sta vivendo un momento di pausa interiore, volto a prendere delle decisioni importanti per la propria vita e per il proprio futuro.

Visioni di questo genere permettono di vivere una condizione inconscia che scuote ed incoraggia ad agire le persone nella vita vera, caricandole di ottimismo ed un pizzico di fiducia.

Sognare soldi: il significato di ricevere o rubare del denaro

Come già precedentemente affermato, il denaro nei sogni può assumere dei significati molto differenti a seconda della situazione e del contesto che si vive durante la fase del sonno.

Come molti altri simboli, può assumere sia delle valenze negative che positive ed in particolare proprio questa sua natura ambivalente rende l’interpretazione delle visioni notturne contrastante e difficile.

Se si sogna di ricevere un ingente quantitativo di soldi da qualcuno, la spiegazione che molti offrono è quella di un invito, da parte del subconscio ad avere una maggiore fiducia in se stessi rafforzando l’autostima.

La psiche infatti nella fase di rilassamento del corpo da importanti segnali di risposta a tutto ciò che vive durante il giorno ed in questa particolare situazione un’interpretazione possibile è quella di una tendenza a sottovalutarsi come un ostacolo da rimuovere necessariamente per raggiungere determinati obiettivi.

Se il sogno riguarda invece qualcuno a noi caro che ci offre del denaro il significato potrebbe essere del tutto diverso: in questo caso è fondamentale comprendere che cosa potrebbe volere quella determinata persona nella vita reale, in quanto l’azione del regalare spesso è legata ad un’esplicita richiesta di aiuto.

Secondo il parere di alcuni esperti del settore un’altra possibile interpretazione può essere analizzata alla luce di una sensazione positiva e piacevole che si è vissuta durante il sogno; la ricezione di una somma di denaro parrebbe essere legata ad una gratificazione per una particolare attività che si sta svolgendo sia in ambito lavorativo che in ambito affettivo.

Anche le emozioni legate al sogno sono molto importanti per decifrare i significati che vi sono nascosti dietro: se la sensazione provata nel prendere i soldi è quella dell’imbarazzo probabilmente si sta per vivere un conflitto interiore legato all’affidamento di un compito.

Un’azione che spesso ricorre nelle visioni notturne è quella del rubare: un gesto poco lodevole nella realtà , ma che si presta ad interpretazioni molto profonde legate alla psiche umana.

Ottenere qualcosa sottraendola ad un’altra persona, implica una sensazione interiore di mancanza che si estrinseca non solo a livello materiale ma sopratutto al livello emotivo.

Questo sogno è ricorrente quando si vive un momento di perdita di un famigliare, amico oppure del partner; il vuoto lasciato da quest’assenza provoca una lacerazione all’interno del subconscio che riemerge in modo chiaro nel momento del risposo.

Rubare dei soldi dunque potrebbe significare un’insoddisfazione insita all’interno dell’animo, ma anche una carenza affettiva percepita che tuttavia non si riesce a colmare, spesso perché l’unico ostacolo è rappresentato dal proprio carattere e dalla propria temperanza.

Significato di sognare dei soldi: interpretazione del contare o raccogliere soldi

Le immagini che si vedono nei sogni possono essere varie e si prestano a tantissime interpretazioni differenti: il denaro è un elemento spesso presente in quanto è uno strumento molto importante nella vita di tutti.

Con i soldi si possono acquistare cose basilari ma rappresenta anche il mezzo per portare a termine tanti progetti o idee, ed è proprio per questo motivo che rappresenta il potere e la realizzazione di se.

Quando si sogna di contare i soldi è perché probabilmente c’è una paura inconscia legata al futuro, dunque c’è poca fiducia e tranquillità in relazione alla propria vita economica.

In accordo con il parere di molti esperti, l’atto del conteggio è frequente nelle persone che hanno avuto a che fare con situazioni di difficoltà economica nel momento della loro infanzia o adolescenza, le quali hanno interiorizzato quest’immagine legandola ad una sensazione di ansia e paura.

Secondo la visione di altri interpreti di sogni, il conteggio dei soldi potrebbe simboleggiare un momento nella vita in cui è fondamentale fare dei bilanci ed importanti valutazioni per il futuro.

Anche in questa situazione, per fornire una spiegazione più chiara ed esaustiva di ciò che è racchiuso nella parte più inconscia dell’animo, un elemento da prendere in considerazione è nuovamente il quantitativo di soldi che si hanno tra le mani.

Le credenze popolari si rifacevano alla regola degli opposti per dare un’interpretazione ai sogni, tuttavia voci più autorevoli hanno affermato che ogni piccolo dettaglio visto in sogno è legato ad una sensazione annidata nella parte più profonda della psiche umana.

Un’immagine altrettanto ricorrente è quella della raccolta dei soldi: l’atto di prendere da terra delle banconote o delle monete ha una valenza estremamente positiva in quanto lascia presagire una possibile raccolta di frutti legati ad un lavoro oppure ad un impiego eseguito nel tempo.

Coloro che sognano questa scena possono tirare un piccolo sospiro di sollievo, in quanto i sacrifici fatti in passato probabilmente stanno per regalare grandi soddisfazioni.

Cosa significa sognare soldi spicci o banconote?

E’ scontato da dire, ma anche la tipologia di soldi sognati influisce in modo consistente nell’interpretazione del sogno.

Monete e banconote al livello del subconscio assumono infatti dei significati simbolici diversi, che è bene analizzare.

Alcuni valori come la famiglia, l’amore e l’amicizia sono senza dubbio i doni più preziosi che possiamo annoverare nella vita, per questo al livello concettuale la nostra mentre li può rappresentare come delle monete.

Vedere un’ingente quantitativo di soldi spicci può dunque lasciar presagire un bisogno di affetto, dato da un momento di particolare fragilità .

Inoltre le monete essendo dei metalli, sono un importante indice di purezza che in questo caso si declina nei rapporti umani.

Le banconote invece abbracciano un ambito simbolico nettamente più materiale poiché sono l’emblema di elevazione sociale ed un benessere economico.

Coloro che sognano le banconote hanno un modo di affrontare la vita con maggiore concretezza ed hanno una particolare capacitĂ di realizzare i propri sogni ed i desideri.

Un’altra plausibile interpretazione riguarda la possibilità di sentirsi in una fase della propria vita in cui si possiede un’elevata ricchezza morale, dunque sognare molte banconote potrebbe simboleggiare un miglioramento del quale si è particolarmente soddisfatti oppure di un’evoluzione che rende il subconscio felice degli sforzi eseguiti.

Attenzione però alle banconote false!

In questo caso, la psiche sta mandando un chiaro messaggio di disagio e preoccupazione per un’azione compiuta nel passato e che potrebbe avere delle pesanti ripercussioni nel presente, oppure è la raffigurazione di un qualcosa di totalmente inaspettato ma allo stesso tempo molto spiacevole con il quale si deve fare i conti.