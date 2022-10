Solitario online: come divertirsi al celebre gioco di carte

Giocare a solitario online è molto più che un semplice passatempo: i più giovani probabilmente non lo sapranno, ma questo gioco di carte è stato l’assoluto “pioniere” del mondo dei videogiochi.

Quando nacque il solitario come videogioco

Il solitario, infatti, ha alle spalle una storia molto suggestiva che ebbe inizio nel 1990, quando fu lanciato il sistema operativo Windows 3.0; i computer erano meno diffusi rispetto ad oggi, Internet lo era ancora meno, gli smartphone connessi al web non potevano essere neppure lontanamente immaginati.

Gli utilizzatori dei computer con Windows 3.0, i quali erano, all’epoca, il massimo dell’avanguardia, rimasero subito colpiti dall’icona del solitario, proposta rigorosamente sul Desktop, e non tardarono a provarlo.

Un successo davvero incredibile

Il successo di questo gioco andò oltre le più rosee aspettative, non a caso la Microsoft scelse di confermarlo nei suoi sistemi operativi successivi per oltre vent’anni.

Il solitario diventò in breve tempo un vero e proprio simbolo del passatempo digitale, al punto che divenne fortemente malvisto nei luoghi di lavoro dal momento che gli impiegati, tra una pratica e l’altra, potevano facilmente distrarsi con delle partite.

Al di là di questi aspetti più buffi, si può affermare senza esagerare che il solitario ha avuto un vero e proprio ruolo formativo: come detto, infatti, all’epoca l’utilizzo del computer era tutt’altro che consueto, di conseguenza tantissime persone, nel mondo, impararono ad utilizzare il mouse e a compiere altre operazioni basilari proprio grazie a tale gioco.

Solo nel 2012, ovvero in un’epoca profondamente diversa e di gran lunga più evoluta sul piano digitale, Microsoft scelse di “mandare in pensione” il suo Solitario, ma oggi fare una partita a questo gioco di carte significa, proprio per quanto detto, rivivere un vero e proprio pezzo di storia digitale.

Come giocare al solitario online oggi

Dal momento che oggi non si troverà più la classica icona del solitario sul desktop del proprio sistema operativo, come ci si può divertire a questo gioco di carte?

Iniziamo col dire che oggi il solitario è un gioco ancora molto gettonato a livello digitale, sia perché vi sono tanti “cultori” dei giochi di carte e sia perché, come detto, esso fa rivivere il fermento digitale dei mitici anni Novanta.

Se si vuol giocare a solitario non bisogna fare altro che scaricare un’apposita App; il solitario figura, ad esempio, tra i giochi di carte Digitalmoka, che è un’applicazione gratuita molto nota.

Una volta scaricata l’applicazione sul proprio smartphone, o anche su altro dispositivo Mobile, ci si può divertire nel modo che si preferisce.

Tante opzioni di personalizzazione

È possibile fare un solitario classico, ovvero misurandosi da soli contro il computer, oppure si può optare per la modalità multiplayer, con la quale sfidare altri giocatori in gare a tempo o a punti.

App come quella citata consentono anche di impostare il livello di difficoltà della partita, e questo è molto utile per fare il mondo che la sfida si riveli piacevole ed avvincente in relazione al proprio livello di capacità e di esperienza, senza trascurare una vasta gamma di opportunità di personalizzazione, anche dal punto di vista grafico.

Sebbene il solitario non sia più una delle “colonne” delle interfacce dei sistemi operativi di Windows, anche oggi è possibile divertirsi a quest’iconico gioco con pochi click e in maniera del tutto gratuita.