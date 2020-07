Sondaggi politici elettorali Agosto 2020: percentuali PD, Lega, Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia

La vittoria portata a casa dal governo Conte, relativa alla trattativa sul Recovery Fund, ha gettato le basi per un ampio dibattito al livello interno tra i vari partiti politici italiani. Sono tanti i temi da affrontare nelle prossime settimane in merito alle manovre di gestione dei fondi europei e non sempre c’è armonia tra le forze in campo. Di seguito sono presentati i sondaggi politici elettorali per Agosto 2020 relativi a Partito Democratico, Lega, Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici elettorali PD Agosto 2020

I sondaggi politici attuali non possono non tenere conto della situazione legata alla pandemia da Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia non soltanto sotto il profilo sanitario, ma anche sotto quello economico.

Il governo Conte 2 attualmente gode di ampi indici di gradimento, soprattutto dopo il ritorno dalle trattative sui fondi per la ripartenza, infatti l’esecutivo ha raggiunto il picco massimo dalla sua esistenza toccando il 61% di consenso.

In questi giorni le forze partitiche stanno proponendo piani di investimento per aiutare la popolazione ad affrontare la terribile crisi post lockdown, e tra le ipotesi avanzate è emersa anche quella del segretario del Pd Nicola Zingaretti.

In accordo con il parere del leader, in Italia c’è una forte necessità di implementare gli asili nido, in quanto rappresentano degli importanti sostegni per le famiglie ma soprattutto determinano un grande aiuto per l’indipendenza delle donne.

Il piano infanzia del PD prevede dunque il raggiungimento dell’obiettivo della presenza del 60% dei bambini all’interno di queste strutture nei prossimi cinque anni.

Il Partito democratico resta ancorato dietro alla Lega di Matteo Salvini, attestandosi nuovamente come il secondo partito politico italiano; rispetto allo scorso mese però i sondaggi hanno registrato una perdita dello 0,8%, che va ad aggravare un trend in calo iniziato già nel mese di aprile e protratto anche per maggio e giugno.

I dati di questi giorni bloccano i democratici al 19,6%, ovvero lo stesso risultato di febbraio quando ancora il Coronavirus sembrava una realtà distante.

Il partito di Nicola Zingaretti oscilla attorno ad una media del 20,3% dei consensi, che rispecchiano le incertezze della popolazione italiana.

In un’ottica annuale i democratici sono sotto di due punti rispetto al 2019, ma non bisogna dimenticare la rottura con Italia Viva e Azione che insieme hanno raccolto il 5%.

Il fermento che caratterizza la scena politica in questa estate italiana è anche dovuto all’avvicinamento delle elezioni regionali di settembre che vedono un’auspicata alleanza tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle, fondamentale per contrastare l’avanzata del fronte di destra, anche se non tutti sono dello stesso avviso.

Secondo il parere di molti infatti, uno dei maggiori motivi che ha portato al logoramento dei consensi è stato proprio l’avvicinamento da parte dei dem con i pentastellati durante gli ultimi mesi.

Sondaggi politici elettorali Lega-Salvini Agosto 2020

Anche per il mese di Agosto 2020 la Lega di Matteo Salvini torna a riconfermare il suo primato come partito italiano.

I consensi attuali si attestano attorno ad una media del 25,7%, ovvero esattamente 5 punti di differenza con il Partito Democratico.

Nonostante questi risultati il Carroccio sta registrando una tendenza negativa da non sottovalutare ed è proprio questo elemento che ha destato qualche preoccupazione tra i massimi esponenti di partito.

Se confrontati con i risultati precedenti, la Lega ha riportato una perdita dello 0,9% che va ad intensificare il calo costante dei precedenti undici mesi, iniziato esattamente dopo l’estate del 2019.

Nel luglio dell’anno scorso la Lega poteva contare su grandi consensi che toccavano il 38%, godendo così di ampio margine di manovra nel panorama politico italiano, tuttavia l’immagine di Salvini sulla spiaggia del Papete è stata la prima mossa che ha dato vita ad un’erosione della fiducia da parte della popolazione.

A giocare un ruolo negativo ci sono anche i guai giudiziari che vedono coinvolto il leader stesso, a cominciare dal caso di Open Arms fino al mistero dei fondi russi, ma anche altri esponenti di partito come Attilio Fontana attualmente indagato in merito alla questione “camici bianchi” della Regione Lombardia.

Il grande vantaggio di cui godeva la Lega sul Partito Democratico e sul Movimento Cinque Stelle sembra oramai una faccenda appartenente al passato, dunque per ritornare alle antiche glorie sarà necessaria una revisione delle strategie da attuare quanto prima.

Il partito di Salvininella geografia politica italiana sembra sempre più isolato, allontanato anche da Fratelli D’Italia che in compenso sta acquisendo sempre più consensi.

Secondo il parere di molti la perditapercentuale di un partito è un fenomeno naturale nella scienza politica, ragione per la quale si ritiene che la partita per Salvini non si concluda qui; mentre sono di tutt’altro avviso coloroche parlano di una caduta libera del Carroccio, interessato oramai in troppi guai.

Sondaggi politici elettorali Movimento 5 Stelle Agosto 2020

Nel podio politico rientra anche il Movimento Cinque Stelle, che per il mese di Agosto 2020 si è nuovamente attestato al terzo posto nella classifica dei maggiori partiti italiani.

Anche se nei scorsi mesi i risultati sono stati poco confortanti, sembra che il trend in negativo si sia arrestato già nelle prime settimane di giugno.

I pentastellati attualmente registrano il 18,9%, intascando così un aumento ulteriore dello 0,9% in confronto al mese precedente.

Complice anche il calo di consenso nei confronti dei due massimi partiti politici, Lega e Partito Democratico, il Movimento può finalmente tirare un respiro di sollievo dopo i risultati negativi della prima parte dell’anno.

L’accordo raggiunto dal presidente Conte al consiglio europeo di Bruxelles sul Recovery Fund, ha rappresentato un valido aiuto per i pentastellati.

Una spiegazione della rinnovata fiducia nel Movimento può essere inoltre rintracciata nella questione Autostrade, che nei giorni precedenti ha avuto una peculiare centralità all’interno della scena politica e nel dibattito nazionale.

Lo scontro con i Benetton in merito alle concessioni autostradali e l’invocazione di “giustizia” sono due temi che hanno trovato sostegno da parte del governo Conte e da ampie fasce dell’opinione pubblica.

In questi giorni inoltre è stato dato l’avvio al Villaggio Russeau, ovvero uno strumento ideato da Casaleggio per valorizzare ulteriormente la partecipazione cittadina all’interno del processo decisionale; anche questo rappresenta una cartina tornasole del sentiment nazionale nei confronti del Movimento.

Stando a quanto riportato dagli esponenti pentastellati, nel giro di pochissimo tempo gli iscritti alla piattaforma sono aumentati di 61.000 unità, scardinando così l’opinione di coloro che ritenevano la Russeau oramai obsoleta ed inutile.

Non bisogna dimenticare poi che a settembre i cittadini saranno chiamati ad esprimersi con il referendum confermativo sul Germanicum, la nuova proposta di legge elettorale presentata dal presidente della Commissione affari costituzionali Giuseppe Brescia, appartenente al Movimento.

Questa è una revisione elettorale con base proporzionale, soglia nazionale del 5% e diritto di tribuna, che va a modificare importanti sezioni dell’attuale normativa vigente.

La proposta avanzata sembra aver riscosso ampi consensi presso l’opinione pubblica, ma il vero banco di prova potrà essere valutato solamente in autunno.

Anche tenendo conto di queste modifiche, i sondaggi affermano che le intenzioni di voto ad oggi consentirebbero ancora al centrodestra di vincere le elezioni, situazione che non si proseptta rosea sia al Partito Democratico ma anche al Movimento Cinque Stelle, nonostante i risultati positivi riportati durante queste ultime settimane.

Sondaggi politici elettorali Fratelli d’Italia Agosto 2020

Il partito di Giorgia Meloni si sta pericolosamente avvicinando al Movimento Cinque Stelle, recuperando così i voti di destra, persi dalla Lega di Matteo Salvini.

I sondaggi attribuiscono a Fratelli d’Italia il miglior risultato di sempre, con un aumento percentuale dell’1,7% attestandosi così al 18%, ma questa tendenza sembra essere destinata a non arrestarsi nell’immediato futuro.

Il progetto della Meloni è quello di lavorare nelle prossime settimane in vista delle elezioni, al fine di delineare una nuova destra compatibile e collaborativa con il presidente Mattarella, lontana dagli estremismi e soprattutto attenta a non essere schiacciata al livello europeo in posizioni sovraniste.

In accordo con la visione della leader di Fratelli D’Italia, è importante per il partito essere partecipativo in ambito internazionale con l’intento di raggiungere obbiettivi essenziali per la vita dei cittadini comunitari.

Per quanto riguarda il fronte interno, la strategia adottata si basa su uno stretto ed attento dialogo con le massime categorie imprenditoriali, soprattutto quelle del Nord e secondo il parere di molti è stato proprio quest’approccio multilaterale la carta vincente per il maggiore consenso da parte dell’opinione pubblica.

E’ innegabile affermare che la differenza di metodo, di cultura politica e di prospettive con Matteo Salvini sono punti da tenere in considerazione in quanto le elezioni regionali sono dietro l’angolo e una netta spaccatura tra i due massimi partiti di destra potrebbe provocare un danno irreparabile.

Allo stato dell’arte il perpetrarsi di questa coalizione potrebbe invece avere delle ottime possibilità di vincere in gran parte delle regioni interessate.

Fratelli D’Italia condivide parte dei suoi consensi con il partito di Berlusconi Forza Italia, che ad oggi resta stabile sulla soglia dell’8%.

Tenendo conto della situazione attuale, in molti sono concordi ad ipotizzare che nei prossimi mesi i primi partiti italiani saranno tutti quelli appartenenti al Centro destra, ottenendo così il 50% dei consensi al livello nazionale.