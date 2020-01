Sondaggi Politici Elettorali Gennaio 2020: tutte le news su Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Fratelli d’Italia

Il 2019 è stato decisamente un anno turbolento per la politica italiana: il governo giallo-verde formato da Lega e Movimento 5 Stelle si è disfatto ed è nato il governo Conte bis, nato dalla coalizione tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico, prendendo la denominazione di “governo giallo-rosso”.

Tra la nascita del nuovo governo, l’abbandono di Renzi del Partito Democratico per la creazione di un nuovo partito, Italia Viva e Salvini sempre più presente nella politica con la Lega, la situazione politica italiana rimane un grosso punto interrogativo.

Il favore dell’opinione pubblica cambia notevolmente ogni giorno e, per questo, ogni giorno vengono fatti dei sondaggi politici, mirati a monitorare l’idea e la posizione dei cittadini italiani, sempre in fermento.

Ovviamente i favori o i dissensi per i vari partiti politici presenti possono essere influenzati dalle esternazioni dei loro leader o da vicende che riprendono la politica o la società in Italia.

I sondaggi politici in Italia vengono elaborati da YouTrend per Agi, un database specializzato nell’analisi dei dati in campo politico, nato nel 2011. Da questi sondaggi, possiamo vedere ed analizzare le preferenze in campo politico dei cittadini italiani.

Gli ultimi sondaggi mostrano un crollo nella fiducia del governo di Giuseppe Conte (così attestato dal sondaggio di Monitor Italia). Infatti, quasi il 70% degli elettori non mostra fiducia nell’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Più della metà degli elettori pensa che il Governo Conte non sopravvivrà all’arrivo del nuovo anno e predicono la sua caduta prima della fine della sua legislatura (che arriverebbe al 2023).

Il 2020 sarà anche un anno importante per le elezioni che ci saranno in alcune regioni. Gennaio chiamerà alle urne le regioni dell’Emilia Romagna e della Calabria, due regioni molto importanti per sapere qual è il volere degli italiani alle urne, soprattutto per quanto riguarda la prima; le elezioni regionali saranno il prossimo 26 gennaio 2020. Solitamente l’Emilia Romagna è sempre stata considerata come una regione “di sinistra” e un’eventuale vittoria del centrodestra significherebbe uno scenario abbastanza nuovo sia a livello regionale e sia a livello nazionale. Il centrodestra sta prendendo sempre più consensi a livello regionale, basti pensare alla regione Umbria, nella quale ha trionfato Donatella Tesei, esponente della Lega.

In Emilia Romagna, ad esempio, secondo gli ultimi sondaggi politici, i favoriti saranno Stefano Bonaccini, presidente uscente ed esponente del Partito Democratico e Lucia Borgonzoni, esponente della Lega di Matteo Salvini. Gli ultimi sondaggi affermano comunque che il 15% degli elettori della regione è ancora indeciso su a chi dare il voto.

Sempre secondo gli ultimi sondaggi politici, la maggior parte degli elettori afferma che le elezioni Regionali 2020 saranno un momento critico per la politica nazionale e che potranno causare un terremoto politico, che porterà probabilmente alla caduta del governo Conte.

Ma vediamo cosa ci dicono i sondaggi politici elettorali in questo primo mese del 2020 per quanto riguarda Lega, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Fratelli d’Italia.

Sondaggi Politici Elettorali Lega Gennaio 2020: le news sul partito di Matteo Salvini

La Lega di Matteo Salvini ha goduto, agli inizi del mese di dicembre 2019, di un notevole rialzo del favore popolare, mostrando picchi di consensi vicini al 35%. La Lega continua ad essere il primo partito in Italia per popolarità, mostrando maggiori consensi in quelle regioni che saranno protagonista delle prossime elezioni regionali 2020, come la Toscana (regione che ha sempre mostrato una prevalenza “rossa”).

Nonostante la Lega rimanga il primo partito, nello scorso mese ha mostrato un lieve calo, soprattutto per la presenza di diversi elettori che si sono spostati verso il partito di Fratelli d’Italia, di cui è leader Giorgia Meloni, mostrando comunque una preferenza del centrodestra da parte degli elettori italiani.

Possiamo dire che il trend politico italiano di questo periodo è orientato verso il centrodestra, ma non per forza verso la Lega di Salvini, che giorno dopo giorno perde consensi a favore della Meloni e di Fratelli d’Italia.

Tutto potrebbe cambiare dopo il congresso federale della Lega Nord del 21 dicembre 2019, nel quale si alleggerirà la struttura nordista degli inizi, per farla diventare una realtà più nazionale, che mira ad incidere sul volere politico delle prossime elezioni regionali.

Sondaggi Politici Elettorali M5S Gennaio 2020: le ultime notizie sul Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle, dopo un governo difficile al potere insieme alla Lega, si è ritrovata nuovamente al potere col Partito Democratico. Questo inizialmente ha fatto crescere diversi dubbi negli elettori e nei simpatizzanti del movimento, poiché più volte entrambe le parti avevano manifestato l’incompatibilità dei due partiti e l’impossibilità di poter creare un governo insieme.

Il governo Conte bis ha unito il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle ma non ha messo a tacere i tanti dubbi da parte dei cittadini italiani. Infatti, dagli ultimi sondaggi, risulta che comunque il Movimento 5 Stelle rimane stabile, oscillando tra il 14% ed il 17%, rimanendo comunque dietro alla Lega, che è il primo partito.

Inoltre, a togliere alcuni punti al Movimento 5 Stelle, è stato proprio il Movimento delle Sardine. Il movimento è nato nel 2019 a Bologna, proprio durante la campagna elettorale delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il movimento è nato per dare contro al populismo ed al sovranismo che, secondo i creatori del movimento, caratterizza alcuni partiti della destra italiana.

In molti pensano che il Movimento troverà degli ostacoli quando si inizierà a proporre il taglio dei parlamentari nel 2020.

L’astensione del Movimento dal proporre un candidato per le elezioni regionali in Emilia Romagna potrebbe portare voti in più al candidato di centrosinistra, mentre nel caso si presentasse con una propria lista, la Regione sarebbe in bilico.

Sondaggi Politici Elettorali PD Gennaio 2020: tutte le news sul Partito Democratico

Anche per il Partito Democratico, il 2019 non è stato un anno semplice. Innanzitutto per l’alleanza col Movimento 5 Stelle nel governo Conte bis, che ha visto molti elettori storcere il naso per un’alleanza che sembrava del tutto estranea dalla linea politica del PD.

Un altro fattore influente è stato sicuramente l’abbandono di Matteo Renzi, che ha lasciato il Partito Democratico per creare un proprio partito: Italia Viva, nato il 18 settembre scorso.

Nel mese di dicembre, se abbiamo visto un calo dei consensi per la Lega, lo stesso si può dire per il Partito Democratico, che si attesta comunque intorno al 20%.

Anche per il Partito Democratico un banco di prova importante saranno le elezioni regionali in Toscana. L’Emilia Romagna è sempre stata considerata una regione prevalentemente di centrosinistra fin dal 1970: inizialmente si è imposta l’alleanza tra PCI e PSI fino al 1992, per poi passare a varie coalizioni guidate dal PDS e negli ultimi anni è stata del PD.

Ma per le prossime elezioni, c’è l’insidia della Lega, che si è attestata a soli due punti percentuali in meno rispetto al Partito Democratico. Proprio per questo motivo, è importante un eventuale accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che renderebbe più facile la vittoria della candidata del Partito Democratico, grazie all’affluenza dei voti dal Movimento 5 Stelle. Ma comunque negli ultimi sondaggi sembra prevalere Stefano Bonaccini (il candidato del PD), anche senza l’aiuto del Movimento 5 Stelle, opzione preferibile dallo stesso Zingaretti.

Le elezioni regionali in Emilia Romagna saranno un ottimo banco di prova per testare la solidità del governo Conte bis e per definire la coalizione tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Un’eventuale sconfitta del candidato di centrosinistra metterebbe in serio pericolo l’equilibrio del governo a livello nazionale, soprattutto tenendo conto delle varie elezioni regionali nel 2019, che hanno visto molte regioni “rosse” passare dalla parte della Lega, come la regione Umbria.

Sondaggi Politici Elettorali FDI Gennaio 2020: tutte le news su Fratelli d’Italia

Se la Lega di Matteo Salvini cala di qualche punto, l’attenzione degli elettori di centrodestra si sposta su Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Infatti, a partire dagli inizi di dicembre 2019, abbiamo visto il partito della Meloni in costante crescita, superando la soglia del 10% ai sondaggi politici elettorali. Nonostante la Lega di Matteo Salvini rimanga ancorata al primo posto nelle preferenze degli elettori italiani, il leader della Lega non ha apprezzato il mancato appoggio della Meloni e di Fratelli d’Italia nella proposta di apertura verso altre forze politiche.

Nonostante alcuni attriti fra i due partiti, il grande successo della Meloni porta il centrodestra al 49,7% nei sondaggi, attestando la superiorità in campo politico e lasciando le forze del centrosinistra solamente al 27,1%.

È comunque pronto l’accordo fra Meloni, Berlusconi e Salvini per quanto riguarda i candidati da proporre nelle prossime elezioni regionali del 2020. La conquista di altre regioni “rosse” porterebbe a serie conseguenze per il Governo e per il centrosinistra, che potrebbe vedere altre regioni in mano alla destra (così come è stato per l’Umbria nello scorso anno).

Le elezioni regionali del 2020 diventano appetibili anche per il partito di Fratelli d’Italia, infatti, la sua continua crescita potrebbe portare diversi politici locali ad aderire al partito di Fratelli d’Italia per sperare in un’eventuale vittoria in campo regionale.