SoundX21: recensione, istruzioni, truffa o funzionano, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi vi parleremo di SoundX21, i nuovissimi e leggerissimi auricolari bluetooth V5.0 con base di ricarica che riescono ad adattarsi perfettamente alle vostre orecchie e si possono usare sia in coppia che singolarmente. Sono adatti e ideali per tutte le persone che amano fare sport ascoltando la propria musica preferita ma anche per chi vuole rilassarsi nel tempo libero con i migliori brani delle sue playlist.

Ma funzionano bene o sono un’altra truffa che circola sul web? Nell’articolo troverete tutte le informazioni utili su questi interessanti auricolari bluetooth, le sue specifiche tecniche, le istruzioni d’uso, il prezzo del prodotto su Amazon e quanto costa sul sito ufficiale della linea B-good.

SoundX21: istruzioni d’uso e specifiche tecniche dei nuovi auricolari bluetooth

Siete appassionati di musica e amate ascoltare i vostri brani preferiti mentre fate sport o attività fisica e siete alla ricerca di cuffie speciali e senza fili? Adesso sul mercato è arrivata una novità interessante che potrebbe fare al vostro caso: si tratta di SoundX21, la nuovissima coppia di auricolari bluetooth V5.0 con base di ricarica realizzati con un design elegante e con materiali di qualità che li rendono molto leggeri.

Si adattano perfettamente all’orecchio e potrete usarli sia in coppia che singolarmente. Questi auricolari sono accessori ideale per chi ama fare attività sportiva all’aperto e allo stesso tempo ascoltare della buona musica. La base svolge anche la funzione di caricabatteria da 500 mAh che vi consente di poter ricaricare gli auricolari bluetooth solo poggiandoli sopra e senza dover collegare la base alla presa della corrente (quello servirà solo per ricaricare la batteria della base quando è scarica).

Inoltre potrete collegare ben 2 dispositivi contemporaneamente. L’unica cosa che dovrete fare è avere sempre a vostra disposizione la base di ricarica, che sia nella borsa o nella vostra macchina, e potrete avere i vostri auricolari sempre carichi. Sono disponibile in diverse colorazione, ma potrete sceglierlo solo in base alla disponibilità rimasta in magazzino. Vediamo nel dettaglio quali sono le specifiche tecniche dei nuovi SoundX21:

Bluetooth V5.0

Custodia di ricarica: 500mAh

Batteria Auricolare: 40mAh

Input: DC 5V/1A

Recensione SoundX21: gli auricolari funzionano davvero o sono una truffa online?

Ma cosa ne pensano le persone e tutti quei clienti che hanno già avuto modo di approfittare dell’incredibile offerta di lancio per acquistare e provare i nuovi SoundX21? Scoprire le opinioni degli utenti è molto importante in quanto ci aiuta a capire se un prodotto o un accessorio funziona o se si tratta di una delle molteplici truffe presenti su internet che vi faranno solo spendere soldi per articoli contraffatti e non funzionanti. Ecco alcune delle recensioni dei clienti che sono rimasti soddisfatti dei nuovi auricolari bluetooth:

“Finalmente ho trovato gli auricolari bluetooth perfetti per poter ascoltare la mia musica preferita mentre faccio sport all’aria aperta e i nuovi SoundX21 sono davvero leggerissimi e si ricaricano facilmente grazie alla base di carica. Potrete sempre averli a vostra disposizione e sono anche molto pratici ed eleganti. Consigliatissimi”. Davide L. “Il mio fidanzato mi ha regalato questi nuovi auricolari bluetooth V5.0 e li ho trovati davvero fantastici. Oltre ad essere molto carini, sono realizzati con materiali di alta qualità e riesco ad ascoltare i brani musicali che preferisco e devo dire che il suono è ottimo. All’interno della confezione c’è anche il cavo micro USB con il quale posso ricaricare la base che mi aiuterà ad avere gli auricolari sempre pronti all’uso. Un gran bel regalo”. Serena P.

Prezzo Amazon SoundX21: dove acquistare e quanto costano sul sito ufficiale

Ma dove è possibile acquistare i nuovi SoundX21 e soprattutto quanto costano? Se pensate di trovare questi auricolari nei normali negozi di articoli tecnologici ed elettronici, vi diciamo subito che difficilmente saranno disponibili in quanto il prodotto originale è in vendita solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della linea B-good.

All’interno del portale troverete un modulo d’ordinazione da compilare con tutti i vostri dati anagrafici compresivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono cellulare.

Una volta aver inserito tutti i dati correttamente e aver completato l’acquisto, la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 1-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti.

Ma quanto costano i nuovi SoundX21? Attualmente gli auricolari bluetooth V5.0 sono in vendita sul sito ufficiale ad un prezzo davvero super conveniente grazie alle due incredibile offerte speciali che vi riportiamo a seguire: