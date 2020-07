Spiagge per cani in Italia: le migliori dell’estate 2020, regione per regione

Non tutte le spiagge accettano i migliori amici dell’uomo, ma ce ne sono diverse attrezzate per tutti i bisogni e le esigenze dei nostri cani. Vediamo allora quali sono le migliori spiagge per cani in Italia del 2020.

Migliori spiagge italiane per cani in Italia, regione per regione

Chi possiede un cane può trovarsi in difficoltà a scegliere la propria meta estiva: non tutte le spiagge accettano gli animali domestici, inoltre, le spiagge devono essere attrezzate per ogni tipo di bisogno o esigenza dei cuccioli di casa.

Vediamo allora quali sono le migliori spiagge italiane per cani, regione per regione.

In Abruzzo, ad esempio, troviamo la Unica Beach, che si trova a Giulianova, in provincia di Teramo, sul Lungomare Zara. La spiaggia accetta cani di taglia piccola, taglia media e taglia grande. Tra i servizi possiamo trovare delle ciotole per i cani, un veterinario disponibile in caso di problemi, un pet sitter, un’area riservata per i cani e del cibo per cani. La spiaggia è gestita dalla dottoressa Giusy Branella, un medico veterinario che, all’entrata, provvede ad esaminare gli ospiti canini, per controllare il loro stato di salute (le vaccinazioni) e la regolarità della documentazione (il microchip). Nello stabilimento troveremo una sabbia fine e chiara e un’area dog relax recintata, nel quale i cani potranno fare anche il bagno. In quest’area sono presenti anche giochi, piscine e percorsi di mobility, per lasciare in completa libertà i propri animali domestici. L’entrata è gratuita, ma si dovranno pagare i servizi adibiti per i cani (è obbligatorio anche prendere una zona d’ombra per il proprio amico a quattro zampe).

Passiamo alla Calabria con la spiaggia per cani Lido La Praia, che si trova a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, in via del Mare di Zambrone 18. in questo stabilimento vengono accettati cani di taglia piccola, cani di taglia media e cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali domestici. Lo stabilimento è un piccolo angolo di paradiso per i nostri amici a quattro zampe, attrezzato con ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò, canoe, etc. Possiamo trovare anche un piccolo bar dove poter prendere una bibita rinfrescante o un gelato, ma anche qualcosa da mettere sotto i denti, data la presenza di una rosticceria: il tutto dalla splendida terrazza da dove ammirare il panorama. Per arrivare alla spiaggia, percorreremo una strada asfaltata dove sono presenti ai margini alberi di arance, limoni, fichi e fichi d’India, un’atmosfera tipicamente calabra e mediterranea. La spiaggia è attrezzata con un grande parcheggio coperto, le docce, i servizi igienici, spogliatoio, un angolo baby e dei giochi come trampolini e gonfiabili per i più piccoli, ma anche campi di beach volley e da calcetto per i più sportivi. I cani sono assolutamente accettati e possono farsi tranquillamente il bagno con gli ospiti. La spiaggia si trova a soli 6 chilometri da Tropea ed è raggiungibile in macchina, ma anche coi mezzi messi a disposizione dagli hotel della zona.

In Emilia Romagna ci sono diverse spiagge dove accettano cani. Una di queste è la spiaggia Rimini Dog No problem, che si trova a Rimini, sul Lungomare Giuseppe di Vittorio, al Bagno 81. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. In questa spiaggia possiamo trovare, tra i servizi, ciotole, trattamenti estetici, un veterinario disponibile, un pet sitter e un’area riservata. Questo stabilimento è interamente dedicato ai nostri amici a quattro zampe, unico nel suo genere a Rimini. In questa spiaggia, troveremo tanto spazio, personale qualificato e servizi sempre nuovi. Troveremo ben 150 ombrelloni, di cui 90 recintati, per poter dare uno spazio unico ai propri cani: si tratta, infatti, della spiaggia attrezzata a dog beach più grande di Rimini e dell’intera Emilia Romagna. Essendo uno stabilimento pensato interamente per i cani, i padroni potranno muoversi liberamente in tutta l’area col proprio amico a quattro zampe, senza doversi preoccupare di infastidire qualcuno. I clienti potranno scegliere tra l’area attrezzata non recintata (ovvero il classico ombrellone) oppure l’area attrezzata recintata, detta La Suite, dove i clienti potranno godere di aree delimitate dove i cani potranno scorrazzare liberamente. Ma non solo: durante la giornata, i cani potranno usufruire delle aree agility dog e sgambamento (aree divise per taglia del cane, dove i cani potranno correre e divertirsi), ma ci sono anche docce in spiaggia, phon asciugatori e nebulizzatori per contrastare il caldo, oltre ad esserci ciotole, stuoie e sacchettini per poter ascoltare tutti i bisogni del proprio cane. Ultima chicca: lo stabilimento organizza anche diversi eventi nei quali i protagonisti sono proprio i nostri cani, come sfilate canine, dimostrazioni di dog dance, di agility dog e di rally obedience. E per finire, al bar di questa spiaggia, si potranno trovare anche dei gelati fatti per i cani.

Un’altra spiaggia per cani che si trova in Emilia Romagna è la Spiaggia Romea Bau Village, che si trova a Comacchio, in provincia di Ferrara, in via Oasi 2. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. In questo stabilimento possiamo trovare ben due spiagge private, molto vicine tra loro: la prima spiaggia è praticamente un’area riservata sul mare, dove ci si potrà rilassare sotto l’ombrellone grazie alla brezza marina, ovviamente col proprio cane (anche se qui non potrà fare il bagno); la seconda spiaggia, situata sul Lago delle Nazioni, è un’area verde con lettini e ombrelloni (adatti anche per i cani), dove i nostri amici a quattro zampe potranno tuffarsi e sguazzare nel lago. Durante la giornata, lo stabilimento organizza diversi eventi, grazie anche alla presenza di un educatore cinofilo, come la passeggiata mattutina, la ludo agility nei campi attrezzati e diverse attività di socializzazione.

In Friuli Venezia Giulia c’è La Spiaggia di Snoopy, che si trova a Grado, in provincia di Gorizia, in via dell’Orione 48. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media e cani di taglia grande. Tra i servizi offerti troviamo ciotole, un veterinario disponibile, un pet sitter, un’area riservata per i cani, un’area agility, lettini per i propri cani e piattaforme 4 x 4 in acqua.

Nel Lazio troviamo la Bau Beach Village a Maccarese, in provincia di Roma. Questo stabilimento è nato nel 2000 con l’intento di favorire e diffondere informazioni sul corretto uso tra l’uomo e gli altri animali. Per poter entrare, è importante che i cani abbiano tutte le vaccinazioni utili e che siano iscritti all’anagrafe, oltretutto è essenziale che abbiano una ciotola d’acqua per potersi rinfrescare durante la giornata. Lo stabilimento organizza tante attività per i nostri amici a quattro zampe, come il bauyoga (per aiutare i cani a socializzare e a fare attività fisica), il pentadog (anche con soggetti disabili)e l’acquaticità (adatto sia per i bambini che per i cani, utile per socializzare ed incrementare le abilità motorie).

In Liguria si trova la Baba Beach, situata sulla costa tra Albenga e Alassio. Si tratta di una spiaggia attrezzata con ombrelloni, cabine, sdraio e lettini, con anche la presenza di un ristorante e bar. Per i cani, ci sono alcuni posti sulle terrazze Snoopy e Lounge con una pavimentazione di legno e la presenza di pini marittimi oppure alcuni posti sulla sabbia in riva al mare. Nello stabilimento si possono trovare wi-fi gratis e parcheggio privato. Il costo per un ombrellone e due lettini è di 40 euro nei mesi di luglio e agosto e di 30 euro negli altri mesi dell’anno.

Nelle Marche ci sono diverse spiagge per cani, una di questa è l’Animalido Dog Beach, che si trova a Fano, in provincia di Pesaro. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. Tra i servizi offerti troviamo ciotole, trattamenti estetici per gli animali, un veterinario, un pet-sitter, un’area riservata e del cibo disponibile per i nostri amici a quattro zampe. In questo stabilimento, i cani troveranno un libero accesso al mare, per potersi rilassare e divertire, grazie ad un’area molto ampia e servizi dedicati a loro. In questo stabilimento troveremo delle ampie zone d’ombra con ombrelloni e lettini, un’area per la nebulizzazione per poter rinfrescare i propri cani, ciotole di tutte le dimensioni, fontanelle di acqua fresca, docce per il risciacquo dei cani, lettini per cani, un kit di benvenuto per i cani (con una paletta, dei sacchetti e delle ciotole), cibo per ogni esigenza dei nostri amici a quattro zampe, corsi di educazione cinofila, servizi di toelettatura, corsi di nuoto per i cani e un’infermeria per tutti gli animali.

Un’altra spiaggia per cani presente nelle Marche è la Baia Canaria, situata a Senigallia, in provincia di Ancona. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media e cani di taglia grande. Tra i servizi troviamo la disponibilità di ciotole per i nostri amici a quattro zampe, un pet sitter e un’area riservata. Ma non solo, nello stabilimento sono disponibili il noleggio di lettini, ombrelloni e cabine, un educatore cinofilo in spiaggia, delle aree recintate con lettini ed ombrelloni, un’area gioco e di svago per i cani, un percorso di mobility dog, dei materassini refrigerati per cani, docce e asciugatori per cani.

Anche in Puglia possiamo trovare diversi stabilimenti dove accettano i cani, tra cui la Spiaggia Santos Baubeach, che si trova a Fasano, in provincia di Brindisi. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media e cani di taglia grande. Questo stabilimento è stato la prima spiaggia per cani nel Sud Italia e si tratta di un vero e proprio paradiso per cani. Lo stabilimento ha libero accesso per i cani in tutta l’area, anche il bar e il ristorante e potranno correre e giocare in libertà nelle aree a loro disposizione. È consigliabile comunque prestare attenzione nel caso ci sia la presenza di cani di piccole o piccolissime dimensioni.

In Sardegna troviamo la Magic on the beach, che si trova ad Olbia, nella località Porto Rotondo Spiaggia Ira. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. In questo stabilimento possiamo trovare ciotole, un veterinario sempre disponibile e un’area riservata. I cani si troveranno in una struttura con aree di sabbia e di prato e potranno godere di ciotole, acqua fresca, baldacchini con tende morbide e cibo per tutti i gusti.

In Toscana troviamo la Single Fin Tuscany, che si trova a Pisa in viale del Tirreno 86.In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. Tra i servizi troviamo ciotole, un veterinario disponibile, un’area riservata e del cibo per i nostri amici a quattro zampe. La spiaggia è divisa in due parti: la prima parte è attrezzata con 150 ombrelloni per famiglie e gruppi di amici, mentre la seconda parte comprende 70 ombrelloni grandi e distanziati, dove sono benvenuti i cani. In quest’area troveremo anche ampie zone d’ombra, docce e abbeveratoi. I cani potranno andare in tutte le aree dello stabilimento, seppur col guinzaglio. La spiaggia è stata premiata nel 2019 dall’onorevole Brambilla come migliore spiaggia per cani.

Un’altra spiaggia per cani in Toscana è la Spiaggia Pascià Glam Beach, che si trova a Piombino, in provincia di Livorno. In questa spiaggia accettano cani di taglia piccola, cani di taglia media, cani di taglia grande, ma anche gatti e altri animali. Tra i servizi troviamo ciotole, un veterinario e un’area riservata. In questo stabilimento i nostri amici a quattro zampe potranno rilassarsi e divertirsi senza limitazioni di spazio. Gli ospiti potranno scegliere tra i classici ombrelloni e i gazebo, per avere più privacy.