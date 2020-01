Spider Car: opinioni, istruzioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Spider Car, la nuovissima macchina telecomandata antigravitazionale in grado di sfrecciare veloce su muri, soffitti e finestre. Grazie al pratico cavetto usb che trovate all’interno della confeziona, i vostri figli potranno ricaricarla facilmente e sfidare i loro amici in una bella gara automobilistica telecomandata.

Ma scopriamo ora tutte le informazioni relative a questo innovativo articolo per bambini: a seguire vi illustreremo infatti le caratteristiche principali di Spider Car, come funziona, il prezzo di vendita e dove è possibile acquistarla online. Inoltre per capire se funziona davvero o se si tratta di una delle tante truffe presenti in giro per il web, abbiamo selezionato alcune delle recensioni rilasciate, sul sito ufficiale e nei vari forum, dagli utenti che hanno già provato la macchina telecomandata antigravitazionale.

Come funziona Spider Car: istruzioni per l’uso

E’ finalmente arrivata sul mercato la nuova Spider Car, la macchina telecomandata senza fili che si presente come l’ultima invenzione rivoluzionaria nel settore dei giochi per bambini e in particolare delle automobili telecomandate. Questo innovativo articolo infatti riesce a sconfiggere la gravità e freccia velocemente su muri, soffitti e finestre della vostra casa. Fin dal suo debutto in commercio è riuscita ad ottenere un successo immediato in quanto è perfetta per ogni età e per divertirsi con tutta la famiglia o con i vostri amici che potrete sfidare in gare all’ultimo respiro. La macchina telecomandata antigravitazionale presenta un sistema avanzato di ventole che permette a Spider Car di aspirare aria e restare così attaccata ad ogni superficie della vostra abitazione.

Questa speciale automobile telecomandata può raggiungere inoltre una velocità fino a 7 km all’ora e potete comandarla fino a 60 metri di distanza grazie ad uno speciale telecomando ad infrarossi. L’automobile telecomandata senza fili presenta delle caratteristiche di alte qualità, tra le più avanzate disponibili sul mercato. Ecco la scheda tecnica dettagliata della nuova Spider Car:

2 modalità di funzionamento: corsa sul pavimento e corsa antigravità;

Ricaricabile con cavo USB (incluso nella confezione);

Tecnologia ad aria (non rovina le pareti);

Luci a led rosse e blu (frontali e posteriori);

Funziona con un telecomando con controllo remoto che raggiunge i 60 metri di distanza;

Realizzata in plastica ABS di alta qualità che la rende leggera e resistente.

Ma come funziona la nuova Spider Car? Il suo utilizzo è davvero molto semplice e vi basterà seguire attentamente le istruzioni d’uso presenti sul manuale che trovate all’interno della confezione dell’articolo. E’ importante, soprattutto la prima volta che si usa, che ci sia la supervisione di una persona adulta così che possa aiutare i bambini a comprendere al meglio tutte le modalità di utilizzo disponibili. La macchina telecomandata antigravitazionale è in grado di ruotare su stessa di 360° e girare in ogni direzione da destra a sinistra, avanti e indietro. I bambini potranno così divertirsi a sfidarsi controllando Spider Car con il telecomando, il cui raggio di azione ha una portata che arriva fino a 60 metri. La ricarica ha invece una durata di circa 30 minuti che vi permetteranno di giocarci in maniera continuativa.

Come vi abbiamo detto in precedenza, la nuova macchina telecomandata antigravitazionale Spider Car è stata realizzata con materiali sicuri e certificati che sono sicuri per la salute dei bambini. Per questo motivo questo articolo non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale che possa mettere a rischio il benessere dei vostri figli.

Opinioni Spider Car: funziona davvero o è una truffa?

Prima di fare qualsiasi acquisto è sempre opportuno informarsi sul prodotto che si deve comprare per evitare di imbattersi in una delle tante truffe online che circolano da sempre sul web. Per questo vi consigliamo sempre di andare a leggervi le recensioni rilasciate dalle persone che hanno già comprato e provato l’articolo che vi interessa. In questo modo saprete se funziona davvero e se vale la pena spendere dei soldi per acquistarlo. In questo paragrafo abbiamo scelto per voi due testimonianze, che potrete trovare anche sul sito ufficiale della casa produttrice, di utenti che hanno testato la nuova macchina telecomandata Spider Car:

“Ho deciso di ordinare la nuova macchina telecomandata Spider Car dopo aver visto la pubblicità sui social network e mi sono lasciata convincere nonostante fossi abbastanza scettica riguardo l’effettivo funzionamento. Il pacco è arrivato nei tempi previsti e l’articolo si è rivelato essere un ottimo regalo per i miei bambini. All’inizio non volevo crederci ma invece questa macchina sconfigge davvero la gravità e sale sui muri senza lasciare segni o graffi sulle pareti. La consiglio vivamente a chi vuole fare un regalo davvero innovativo a figli o nipoti”. Annalisa (Cesenatico) “Un mio amico mi ha consigliato di comprare la nuova Spider Car per il compleanno di mio figlio e del suo cuginetto visto che sono nati entrambi lo stesso giorno, ma ad un anno di distanza. Mi sono così convinto ad ordinare questa macchinina sfruttando l’incredibile offerta presente sul sito ufficiale che permette di acquistarne una e ricevere la seconda in omaggio con tanto di telecomando aggiuntivo. Ovviamente ho dovuto provarle prima per verificarne il funzionamento e devo dire che funzionano perfettamente. Uno dei punti di forza poi è il colore rosso acceso che la rende davvero molto bella. Adesso mio figlio e il suo cuginetto si divertono a sfidarsi ogni giorno”. Tommaso (Lucca)

Dove trovare Spider Car: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Dopo aver appurato che non si tratta di una truffa online, cerchiamo di scoprire in quest’ultimo paragrafo quanto costa e dove è possibile acquistare la nuova macchina telecomandata antigravitazionale Spider Car. Per prima cosa è opportuno dirvi che è facile imbattersi sul web in articoli simili a questo ma si tratta solitamente di pessime imitazioni che non garantiscono un funzionamento effettivo e soprattutto duraturo nel tempo. Per questo motivo se volete comprare l’unica ed originale Spider Car, questa la potrete trovare in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che la produce e non su siti come Amazon.

Non vi resta altro da fare che collegarvi al portale e compilare l’apposito modulo d’ordinazione che trovate scorrendo verso il basso nella pagina iniziale. Vi sarà richiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza, il vostro numero di telefono (preferibilmente cellulare) e se volete potrete anche lasciare il vostro indirizzo di posta elettronica dove vi sarà inviata una mail che confermerà il vostro ordine. Inoltre, nella sezione note per il corriere, potrete aggiungere altre informazioni utili per effettuare al meglio la consegna come ad esempio specificare il cognome presente sul citofono (se differente da quello indicato in precedenza) o indicare il nome del vostro vicino/a a cui poter lasciare il pacco nel caso in cui non vi trovate in casa al momento della consegna.

Ma quanto costa la nuova Spider Car? Come avete potuto leggere nella recensione lasciata in precedenza da Tommaso, sul sito ufficiale della casa produttrice potete trovare un’incredibile promozione 2×1 per questa rivoluzionaria macchina telecomandata antigravitazionale. L’offerta, come potete intuire dal nome, vi offre la possibilità di acquistare ben 2 macchine telecomandate Spider Car al costo di una ed il prezzo è pari a 59,90 euro, invece di 99,80.

Riceverete così ben due automobiline di color rosso, due telecomandi e due cavi USB per ricaricarle. Ma affrettatevi perché questa promozione speciale è disponibile ancora per poco tempo e fino ad esaurimento scorte. Infine per quanto riguarda le modalità di pagamento sono due: potrete infatti pagare sia anticipatamente tramite carta di credito (VISA, MasterCard), PayPal o Postepay, oppure direttamente in contanti al corriere espresso il giorno della consegna. La spedizione arriverà a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita in tutta Italia (isole comprese).