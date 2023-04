Spirulina Pure: opinioni mediche, truffa o funziona, effetti collaterali, ingredienti e offerte

Se siete alla ricerca di una soluzione che aiuti a eliminare quei chili in eccesso che avete deciso di perdere, allora forse potreste considerare di affidarvi al prodotto Spirulina Pure. Di seguito vedremo gli ingredienti dell’integratore, le opinioni mediche, i pareri di chi l’ha usato e le eventuali controindicazioni.

Quali sono gli ingredienti dell’integratore Spirulina Pure

L’ingrediente alla base dell’integratore Spirulina Pure è proprio la spirulina, che dà anche il nome al prodotto. La spirulina (nome scientifico Arthrospira platensis) è un organismo appartenente alla specie delle alghe azzurre e che in commercio viene venduta in forma essiccata. In verità, definirla alga è improprio, in quanto la spirulina è scientificamente classificata come cianobatterio, una tipologia specifica di batterio fotosintetico. Inoltre, benché catalogata come alga azzurra, in verità è di colore verde scuro molto acceso. Ad ogni modo appartiene alla classe degli organismi vegetali in quanto è in grado di realizzare quel processo naturale che prende il nome di fotosintesi.

Perciò, dal momento che la spirulina è alla base dell’integratore, possiamo sostenere con certezza che si tratti di un prodotto 100% naturale. Tra le principali proprietà della spirulina troviamo la capacità di essere un potente antiossidante. Inoltre la spirulina è un elemento fortemente disintossicante che aiuta l’organismo a depurarsi delle tossine in eccesso. Inoltre, l’alga possiede vitamina B e sali minerali tra cui potassio e magnesio che aiutano a stabilire il ritmo metabolico quotidiano.

Oltre all’alga spirulina che costituisce l’ingrediente più importante e quello presente in maggior quantità, all’interno di Spirulina Pure sono presenti altri ingredienti, tutti rigorosamente naturali, quali:



Gymnema : si tratta di una sostanza estratta da un particolare pianta rampicante che ha origine in Africa, Australia e Asia. Il Gymnema ha la capacità di trasformare zuccheri e grassi in energia. Si tratta di una sostanza che dunque incide sul metabolismo, limitando la fame nervosa che potrebbe comparire tra i pasti e che induce a mangiare fuori controllo e ad assumere così sostanza in eccesso che vanno a depositarsi fastidiosamente su fianchi, glutei e cosce;

Fosfato di calcio : si tratta di un sale molto diffuso in natura, molti vegetali, infatti ne sono provvisti come il cavolo cinese, i cereali e i broccoli. Tale elemento non solo aiuta a ristabilire il metabolismo, ma aiuta anche al miglioramento dello stato di pelle e capelli.

Tutti ingredienti che costituiscono Spirulina Pure sono ingredienti di origine vegetale e per questo motivo, l’integratore può essere definito un prodotto 100% naturale.

Opinioni mediche su Spirulina Pure: funziona davvero o è una truffa?

Per valutare se l’integratore possiede dei reali benefici forse potrebbe essere utile considerare anche le opinioni di alcuni medici.

In generale, l’intera comunità dei medici si è espressa sempre molto positivamente sui benefici derivanti dall’uso della spirulina come integratore alimentare. Ad oggi infatti non sembrano essere riscontrati particolari effetti collaterali, motivo per il quale Spirulina Pure può essere definito un prodotto altamente sicuro e, anzi, molto efficace nel trattamento dimagrante. Inoltre, se abbinato a una corretta abitudine alimentare (che comunque non può mai mancare in qualsiasi dieta si decida di intraprendere) l’integratore possiede ottimi benefici alimentari.

In linea di massima, quindi, la spirulina, anche secondo il parere dei medici, si configura come un ottimo coadiuvante in caso di diete dimagranti e non vi sono controindicazioni particolari al suo utilizzo. Naturalmente, conviene procurarsi l’integratore sempre attraverso rivenditori ufficiali, per non incorrere in spiacevoli truffe.

A conferma dei pareri medici concorrono, poi, i pareri dei tanti clienti che hanno utilizzato l’integratore Spirulina Pure come prodotto dimagrante. I maggiori benefici riscontrati sono proprio inerenti al controllo della fame. Pare infatti che dopo poche settimane di assunzione dell’integratore alimentare non si percepiscono più i morsi della fame tra un pasto e l’altro. Allo stesso tempo, chi ha testato l’integratore garantisce di sentirsi pieno di forza ed energia vitale, in grado quindi di affrontare la giornata con più forza e con meno sonnolenza. Tale energia ha un indiscutibile beneficio anche sulla mente e, di conseguenza, anche sull’umore.

Infine, grazie all’apporto del fosfato di calcio, anche la pelle risulta essere molto più elastica e fresca e i capelli più luminosi e morbidi.

Insomma, tanto la comunità scientifica, quanto quella dei clienti concorda sul fatto che Spirulina Pure sia un prodotto utile e un ottimo alleato in caso di terapie e cure dimagranti. Naturalmente ricordiamo che ogni dieta deve sempre essere sottoposta al vaglio di un medico e che, in qualsiasi caso, occorre essere sempre seguiti da uno specialista.

Controindicazioni: gli effetti collaterali di Spirulina Pure

Come abbiamo già detto poco fa, non esistono particolari controindicazioni ed effetti indesiderati derivanti dall’uso dell’alga spirulina, tuttavia un margine di rischio dipeso dall’uso dell’alga permane comunque. Uno di questi spiacevoli effetti collaterali è rappresentato dai disturbi gastrointestinali che potrebbero manifestarsi in caso di un abuso dell’integratore, Altri spiacevoli effetti collaterali, comunque di lieve entità potrebbero essere:



senso di sete;

mal di stomaco;

nausea;

vomito;

debolezza;

spossatezza.

Si tratta perlopiù di disturbi che potrebbero già essere latenti e amplificati dall’abuso dell’integratore a base di spirulina. Per questo motivo Spirulina Pure va sempre assunto sotto stretta osservanza del medico e senza eccedere la posologia consigliata che varia sensibilmente da paziente a paziente.

Offerte Spirulina Pure in farmacia e sul sito ufficiale: dove trovarla

Spirulina Pure può essere acquistato solamente attraverso il sito ufficiale del suo rivenditore, per questo motivo non potrà essere acquistato nelle comuni farmacie né attraverso i più consueti e famosi canali di e-commerce.

Al momento è possibile usufruire dell’offerta 4×1: 4 flaconi di Spirulina Pure al prezzo di 49,99 euro, spedizione inclusa, invece che al prezzo pieno pari a 196,00 euro. Una vera offerta che non è possibile perdere poiché a tempo limitato. Per poterne usufruire basterà registrarsi sul sito ufficiale del rivenditore, compilando l’apposito modulo presente nell’homepage del sito.