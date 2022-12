Squid Game 2 nel 2023 o 2024: data di uscita, anticipazioni e cast

La macabra serie thriller di Squid Game, il gioco del calamaro che ha sconvolto il pubblico di Nexflix, è pronta per un’altra stagione. La produzione sudcoreana, forse, non si aspettava un successo mondiale. Questo è stato stimolo per trasformare la serie di Squid Game in un sequel. La seconda stagione sta per cominciare, e non è detto che non ci sia una terza.

Squid Game 2: Nexflix conferma la prossima uscita, 2023 o 2024? Le anticipazioni

“Uno, due, tre stella !” Squid Game fa il bis. Dopo il successo della prima serie, uscita nel 2021, è in arrivo la nuova stagione di altri giochi sanguinosi. Ted Sarandos, co-CEO e chief content officer di Netflix, ha fatto dare la conferma direttamente dal regista, sceneggiatore e produttore esecutivo Hwang Dong-hyuk, il 12 giugno 2022, sulla pagina ufficiale della piattaforma streaming americana. Squid Game 2 uscirà, con nuovi turni di giochi, entro la fine del 2023, ma i rumor dicono che la programmazione su Netflix avverrà nel 2024.

Troveremo la solita massa di uomini e donne indebitati fino all’osso che rischieranno la vita con i giochi letali. Il premio in palio, per chi supererà tutte le prove, sarà sempre di miliardi di won sudcoreani. I giocatori saranno tutti numerati e dovranno firmare un modulo per dare loro consenso per partecipare ai giochi. Le clausole generali di Squid Game, indicate nel modulo, sono:

clausola 1: il giocatore non può lasciare il gioco (se no viene ucciso); clausola 2: se si rifiuta di giocare il giocatore è eliminato (cioè viene ucciso); clausola 3: i giochi possono finire se la maggioranza è d’accordo.



I protagonisti di Squid Game 2: indiscrezioni sul cast

In Squid Game 1 c’erano 6 giochi diversi svolti in 6 giorni. Gli episodi erano 9 e di una durata circa 1 ora ciascuno. Sembra che il pattern, delle nuove puntate, rimanga lo stesso. Soltanto ci saranno nuovi personaggi su Squid Game 2 . Ricordiamo i protagonisti della prima stagione:

Lee Jung-jae: Seong Gi-hun – l’uomo divorziato e indebitato – n. 456

l’uomo divorziato e indebitato – n. 456 Park Hae-soo: Cho Sang-woo – il dirigente di una società d’investimenti di Seul – n. 218

Jung Ho-yeon: Kang Sae-byeok – disertrice nordcoreana – n. 067

Oh Yeong-su: Oh Il-nam – l’uomo anziano – n. 001

Heo Sung-tae: Jang Deok-su – il piccolo boss della mafia coreana – n. 101

Anupam Tripathi: Alì Abdul – il lavoratore immigrato pakistano – n. 199

Kim Joo-ryoung: Han Mi-nyeo – la donna madre single – n. 212

Wi Ha-joon: Hwang Jun-ho – il poliziotto infiltrato come guardia dell’organizzazione dei giochi

Nella seconda stagione sono stati confermati:

Lee Jung-jae: Seong Gi-hun

Oh Yeong-su: Oh Il-nam

Front Man: il capo dell’organizzazione dei giochi – l’uomo mascherato

Ritornerà la bambola elettronica, quella del primo gioco. Il suo nome è Young-hee, la bambola gigante del gioco “Uno, due, tre stella !”. Sembra che le abbiano trovato un fidanzato. Cheol-su sarà ancora più spietato della sua compagna, ma su quale gioco sarà protagonista ancora non è noto.

Ci sarà di nuovo Salesman, l’uomo in giacca e cravatta, quello che ha adescato Seong Gi-hun con la partita a Ddakji. Ddakji è un gioco sudcoreano fatto di un origami per giocatore a forma di una busta per lettere.

Per adesso le informazioni finiscono qui, ma ne arriveranno altre nel corso del prossimo anno.