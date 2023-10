Squid Game La Sfida: anticipazioni sul reality show, regolamento, montepremi, inizio, come partecipare

Squid Game, la serie tv dispotica e drammatica nata dalla penna del regista coreano Dong- hyuk Hwang, in collaborazione Jung-jae Lee e Hae-soo Park che nel 2021 ha letteralmente mandato in visibilio milioni di spettatori, ora si prepara a trasformarsi e diventare qualcosa di più. Il progetto iniziale del regista, però, era quello di lavorare a una versione cinematografica di Squid Game e portarla nei cinema di tutto il mondo. Il suo sogno, purtroppo, è stato stroncato dalla mancanza di finanziatori. Il motivo? La maggior parte di loro riteneva che fosse un progetto troppo complesso e che non attirasse l’attenzione del pubblico. Squid Game, oggi, ha ottenuto risultati che ieri neanche i più grandi finanziatori potevano immaginare. Per tutti gli appassionati della serie tv, riviviamo il racconto, descrivendo brevemente la trama di una delle storie che più ci ha colpito.

Una serie tv ambientata in una realtà dispotica, a Seoul, narra le vicende di Seong Gi-hun, un uomo di mezza età dedito al gioco d’azzardo e indebitato che vive in uno dei sobborghi della capitale sudcoreana. La sua vita cambia radicalmente quando un giorno viene invitato da uno sconosciuto a prendere parte ad una competizione composta da diversi giochi a fasi, superando le quali egli potrà arrivare a vincere come premio finale una cospicua somma di denaro. Appassionati o meno, tutti sappiamo – o ne abbiamo almeno sentito parlare – come si è evoluta la storia nel corso delle puntate. Il protagonista si ritrova in compagnia di altre 455 persone in un luogo sconosciuto e sperduto. Le prove avanzano e ogni persona che viene man mano eliminata, paga la sua eliminazione con la vita.

Squid Game la sfida: anticipazioni sul reality show

Netflix, il colosso delle piattaforme di streaming, sull’onda del successo riscosso a livello globale dalla serie tv, ha deciso non solo di rinnovarla per una seconda stagione ma anche di creare un reality show ispirato a tutti gli episodi e i ‘giochi’ dell’omonima serie tv.

Il reality show si chiamerà Squid Game: the Challenge e per ora sono trapelate diverse notizie interessanti riguardo alcuni suoi aspetti. Ciò che sappiamo fino ad ora è che le riprese sono iniziate in Inghilterra. Proprio come i partecipanti del gioco all’interno della serie tv, quelli del reality show saranno 456, provenienti da ogni parte del mondo, ma questo non rappresenta l’aspetto più interessante. La notizia che certamente lascerà tutti a bocca aperta è che il montepremi messo in palio per Squid Game: the Challange ammonta a quasi cinque milioni di dollari, aggiudicandosi così il titolo del reality show con il più alto montepremi mai messo in palio fino a ora. Ma non è l’unico titolo a poter vantare. Infatti, è anche il reality show con il più grande cast mai realizzato. Ovviamente tra le varie notizie trapelate, non sono mancate anche alcune polemiche che hanno riguardato la produzione della serie.

Regolamento della sfida Squid Game, montepremi, inizio, come partecipare

Al momento dell’iscrizione, il colosso dello streaming Netflix, ci tiene ad avvisare gli aspiranti concorrenti che se dovessero perdere durante le sfide la cosa peggiore che succederà sarà quella di dover tornare a casa senza l’immenso montepremi, nessun rischio quindi per la salute dei concorrenti (abbiamo tutti tirato su un sospiro di sollievo, lo ammettiamo). Per candidarsi a Squid game: the Challenge sarà necessario collegarsi al sito messo a disposizione da Netflix e prima di inviare la proprio candidatura assicurarsi di rispettare i requisiti di base indicati, ad esempio: avere almeno 21 anni, conoscere la lingua inglese, possedere un passaporto in corso di validità per il periodo delle riprese, essere disponibili a partecipare al concorso a premi per un periodo di tempo di quattro settimane.

Se si rispettano tutti i criteri sopraelencati sarà necessario compilare in un form in cui inserire le proprie generalità e dati anagrafici. Non solo, è richiesto dalla produzione anche un video selfie, senza l’utilizzo di filtri, in cui l’aspirante concorrente racconta qualcosa di sé, le motivazioni che lo spingerebbero a prendere parte al reality show e anche l’uso che farebbero del denaro se dovessero vincere il gioco; Infine, delle proprie foto frontali e laterali. Sono poche le anticipazioni che conosciamo riguardo lo svolgersi vero e proprio del reality. Ciò di cui siamo a conoscenza è che ogni sfida vedrà degli eliminati e che nessuno dei concorrenti saprà nulla della sfida successiva che li aspetterà (solo così i concorrenti vivranno a pieno tutte le emozioni, le ansie e le paure di Squid Game). Netflix ha annunciato che la serie sarà trasmessa a partire da Novembre 2023, mentre sembra che le riprese siano già iniziate a inizio gennaio di quest’anno.