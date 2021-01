Starlyf Light e Movement Sensor Lights: opinioni, come funzionano, prezzo Amazon e sito ufficiale

Starlyf Light e Movement Sensor Lights sono le incredibili luci a led dotate di una speciale tecnologia con sensore di rilevamento del movimento fino a 3 metri che si accendono quando ne rilevano uno, illuminando qualsiasi spazio buio, e si spengono poi in automatico. Leggere e resistenti, queste luci riescono a fornire un’elevata illuminazione garantendo così un’alta visibilità senza però accecare.

Nell’articolo odierno vedremo come funzionano, quali sono le loro caratteristiche tecniche principali, cosa ne pensano i clienti che le hanno già provate, qual è il loro prezzo di vendita online e come si possono acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda che le produce.

Starlyf Light e Movement Sensor Lights: come funzionano le luci a led con sensore di movimento

Finalmente sono arrivate in commercio anche in Italia le nuove Starlyf Light e Movement Sensor Lights, le innovative luci a led a batteria che potrete installare con facilità in qualsiasi luogo della vostra casa e senza dover fare fori alle pareti o dover lasciare fastidiosi fili a vista. Queste luci infatti presentano un magnete in dotazione e un nastro biadesivo super potente grazie al quale potrete metterle ovunque.

Una delle loro caratteristiche principali più interessanti e che le rendono molto utili sono senza dubbio i due sensori di cui sono dotate le luci a led: il sensore di rilevamento del movimento che può coprire fino a 3 metri e il sensore della luce. Questi permetteranno alle luci di accendersi quando rilevano un movimento, andando così ad illuminare anche le stanze più buie, e di spegnersi in automatico quando andrete via.

In questo modo non dovrete più impazzire a cercare l’interruttore della luce e risparmierete anche sulla bolletta. Ecco quali sono specifiche tecniche delle nuove Starlyf Light e Movement Sensor Lights:

Sensore di rilevamento di movimento fino a 3 metri

Sensore luce

Posizionale ovunque

Pratiche e facili da installare

Ultra resistenti

Si illuminano istantaneamente

Opinioni Starlyf Light e Movement Sensor Lights: funzionano davvero o sono una truffa?

Ma cosa ne pensano i clienti che hanno già avuto modo di acquistare e testare il funzionamento delle nuove Starlyf Light e Movement Sensor Lights? A seguire abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle loro opinioni e recensioni che abbiamo trovato in giro per i vari forum online e sul sito ufficiale. Grazie alle loro testimonianze possiamo avere la certezza che queste luci a led funzionano davvero e non sono una truffa. Ma vediamo alcuni dei loro commenti:

“Dopo aver visto la pubblicità online, ho deciso di acquistare direttamente il set da 8 luci a led così da riuscire ad illuminare dal corridoio fino al bagno. In questo modo mia figlia di 8 anni può andare in bagno da sola anche quando si sveglia durante la notte. Sono davvero un ottimo prodotto e sono molto soddisfatta di avere comprato le nuove Starlyf Light e Movement Sensor Lights. Consigliatissime”. Franca D. “Un mio amico mi ha regalato Starlyf Light e Movement Sensor Lights per il mio compleanno in quanto sapeva che da tempo ero alla ricerca di luci a led con sensori di movimento. Io le ho installate principalmente nel mio garage, perché è il luogo più buio della casa ed avevo bisogno di una luce immediata. Funzionano benissimo e per questo ho deciso di acquistare anche il set da 6, approfittando delle incredibili offerte presenti sul sito”. Pierluigi S.

Prezzo Starlyf Light e Movement Sensor Lights: dove e come acquistare sul sito ufficiale

Se dopo aver letto questo articolo vi siete convinti anche voi ad acquistare Starlyf Light e Movement Sensor Lights ma non sapete dove trovare in vendita queste innovative luci a led, non vi preoccupate in quanto a seguire vi daremo tutte le informazioni utili. Per prima cosa vi diciamo subito che questo prodotto non lo troverete disponibile nel vasto store di Amazon o nei normali negozi che vendono articoli simili. L’unico modo per acquistare le originali Starlyf Light e Movement Sensor Lights è tramite il sito ufficiale della linea Kalaishop.

Per averle dovrete compilare il modulo d’ordinazione che trovate nella pagina iniziale del portale, inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Una volta inviato l’ordine, un operatore dell’azienda produttrice vi contatterà per confermare il buon esito dell’operazione e poi la spedizione vi verrà recapitata a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi. La consegna sarà totalmente gratuita in tutta Italia, isole comprese.

Le modalità di pagamento sono due: anticipatamente tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay in modo veloce e sicuro, oppure direttamente in contanti al corriere espresso tramite contrassegno.

Ma quanto costano le nuove Starlyf Light e Movement Sensor Lights?

Attualmente sul sito ufficiale sono disponibili diverse offerte speciali che vi consentiranno di acquistare il numero che preferite di luci a led e ad un prezzo super conveniente. Ecco tutte le promozioni per i clienti: