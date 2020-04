Sticky Light LED Portatile: recensioni, funziona o è una truffa, prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Avere una luce da collocare dove si vuole in casa è senza dubbio il desiderio di tanti. Ancor meglio è se questa luce non va collegata alla corrente elettrica, permettendo di utilizzarla ovunque e allo stesso tempo risparmiando. Oggi le nuove tecnologie nel campo dell’illuminazione permettono delle soluzioni notevolmente pratiche e funzionali.

Si tratta di un settore in espansione e che porterà sempre maggiori novità.

Un prodotto innovativo a questo proposito è la Sticky Light Led portatile. Scopriamo che tipo di prodotto è attraverso le recensioni degli utenti, se funziona o se si tratta di una truffa. Infine vediamo anche qual è il prezzo sul sito ufficiale ed eventualmente anche su Amazon.

Opinioni Sticky Light LED portatile: le recensioni degli utenti

L’illuminazione, specialmente in una casa, implica una progettazione approfondita e talvolta i risultati non sono soddisfacenti. Alcune zone ci sembrano scarsamente illuminate, oppure c’è il problema dell’assenza delle prese di corrente. Talvolta è la difficoltà a collocare certi tipi di luce a rappresentare un problema, specialmente se il progetto di una casa è concluso. Può senza dubbio venirci pesante rifare i buchi, fare polvere, mettere disordine.

Inoltre se non si è esperti il lavoro può anche rivelarsi deludente sotto il profilo estetico e funzionale. Questa è la ragione per cui è preferibile trovare delle valide soluzioni alternative. Attualmente il mercato dell’illuminazione è in crescente espansione con novità non solo di tipo funzionale, ma anche estetico. Fonti di illuminazione, piccole ma potenti e che non necessitano di un’installazione a parete.

Si stanno sempre più diffondendo in commercio delle lampade e delle fonti di illuminazione che sono utili perché illuminano bene dovunque abbiamo bisogno e, allo stesso tempo, permettano di risparmiare. Come sappiamo infatti l’energia elettrica è tra le spese che più incidono sul bilancio familiare e oggi più che mai si va alla ricerca di fonti alternative e anche ecosostenibili.

Sticky Light LED è un innovativo LED portatile intelligente, di facile installazione e dotato di sensore di movimento e di modalità notte.Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel 2019, con l’intento di soddisfare le esigenze di illuminazione nella propria casa o in ufficio senza sprechi di energia e di denaro per il pagamento delle bollette. Questo prodotto nasce con l’intenzione di rispondere alle nuove esigenze abitative.

Da quanto si legge sul sito ufficiale del prodotto Sticky Light è una barra di luce Led che può essere installata ovunque si abbia la necessità, grazie a degli adesivi magnetici. L’applicazione è decisamente semplice e non invasiva. Questa barra led può essere portata in qualsiasi luogo della casa senza dover fare buchi e rovinare le pareti. Con un semplice gesto si può quindi avere una buona illuminazione, laddove si abbia l’esigenza.

Solitamente le recensioni di un prodotto che ci aiutano nell’acquisto possiamo trovarle sul sito ufficiale. Tuttavia nel caso di Sticky Light non vi sono recensioni sul sito. Per certi versi questo è un aspetto positivo in quanto di solito si tende a diffidare di questo genere di recensioni perché sono quasi sempre positive.

Siamo quindi andati a caccia di opinioni su Google per vedere cosa dicono le persone che hanno provato Sticky Light Led. In questo caso abbiamo trovato diverse informazioni utili. Sono numerosi i giudizi positivi su questo prodotto che è considerato utile e versatile. È molto apprezzato da chi ad esempio ama leggere di notte. La luce si proietta sul libro senza dare fastidio intorno.

Un altro aspetto particolarmente apprezzato dagli utenti è il fatto che Sticky Light Led può essere installato senza fare buchi nei muri, senza quindi rovinare l’aspetto estetico della propria casa. A ciò si aggiunge la facilità di installazione, a differenza di applique e altre forme di luce che prevedono l’utilizzo di strumenti come trapano ecc.

La barra magnetica presente permette infatti di non danneggiare le superfici sulle quali viene applicata. Anche il sensore di movimento a infrarossi è uno degli aspetti più apprezzati da parte dei clienti. La luce si attiva infatti solo se percepisce movimento e non resta sempre accesa.

Un altro aspetto valutato positivamente dai clienti è il prezzo che è abbastanza conveniente. Quindi è considerato ottimale il rapporto qualità prezzo.

Una cliente afferma di averlo acquistato per il padre che ama fare dei lavori in giardino e di avere risolto il problema della poca luce. La barra led portatile Sticky Light permette infatti di portarla dove si vuole. Un altro signore afferma che questo prodotto è di ottima qualità rispetto a quelli che sono in vendita in giro.

Infine un’altra cliente ancora sottolinea la praticità di questa lampada e anche l’economicità. Sulla base di queste opinioni quindi i giudizi su Sticky Light sono decisamente buoni. Questo non può che rassicurarci sull’eventualità di un acquisto futuro.

Anche nei forum di settore questa lampada ha ottenuto un tasso di soddisfazione elevato di 96 su 100.

Per il resto un’idea del prodotto possiamo farcela leggendo le informazioni presenti sul sito ufficiale e mettendolo a confronto con prodotti analoghi.

Per quanto riguarda la presentazione del prodotto gli unici aspetti criticabili sono l’assenza di informazioni sulla garanzia del prodotto e la durata nel tempo. È tuttavia possibile che tali dettagli vengano forniti quando si viene contattati dal servizio clienti, dopo aver compilato il modulo per l’acquisto.

Inoltre sarebbe stato preferibile che vi fosse un video dimostrativo per comprendere in maniera più chiara come usare il prodotto. Si tratta ovviamente di aspetti legati alla presentazione di Sticky Light Led, che non riguardano la funzionalità.

Il Led Sticky Light funziona o è una truffa?

Sulla base delle recensioni trovate nel web i clienti sono tutti soddisfatti dell’acquisto di Sticky Light Led. Quindi essendo che gli aspetti positivi sono preponderanti possiamo ritenere che questa originale lampada portatile funziona. Nei forum di settore inoltre si afferma che il prodotto funziona benissimo.

Le recensioni dei forum di settore sono senza dubbio più rassicuranti e spingono ad avere maggiore fiducia in un prodotto nuovo come questa barra led, che non è stata ancora moltopubblicizzata.

Gli altri prodotti analoghi presenti sul mercato attualmente non riescono a reggere il confronto con questa lampada led portatile. Nel corso del 2019 infatti Sticky Light Led ha vinto diversi premi tra i quali Migliore Lampada Led e WLF. Altri premi sono stati già conferiti agli inizi del 2020.

Tutto quindi sembra funzionare bene e correttamente in questa lampada: dai sensori di movimento a infrarossi che permettono di risparmiare energia; al fissaggio magnetico; alla modalità notte. Per quanto riguarda quest’ultima funzione Sticky Light Led non danneggia gli occhi e non crea fastidi.

Inoltre illumina bene gli ambienti e permette di risparmiare energia elettrica. Può essere utilizzata quindi con estrema facilità per illuminare una scrivania, la zona lettura, oppure per fare luce di notte in una cameretta, o ancora per illuminare ad esempio l’interno di un armadio. Questa luce led portatile si presta ai molteplici utilizzi che si possono fare all’interno di una casa. Può intervenire migliorando l’illuminazione nella propria casa senza dover fare interventi particolari e allo stesso tempo costosi.

Bisogna tuttavia porre attenzione alle possibili truffe che riguardano altri prodotti analoghi in vendita online. Potreste infatti ritrovarvi ad acquistare dei prodotti che non sono l’originale Sticky Light Led. Il solo e autentico Sticky Light Led è infatti in vendita solo sul sito ufficiale. Ci si può infatti lasciar fuorviare dal nome affine, ma che non ha nulla a che vedere con il prodotto autentico.

Tutto ciò che si trova in vendita al di fuori di questo canale ufficiale è soltanto una truffa. Quindi non fatevi ingannare perché i prodotti che si spacciano per questo led portatile venduti su siti vari non sono affatto il prodotto originale. Il rischio è quindi di spendere dei soldi inutili e di ritrovarsi con un prodotto di scarsa qualità.

Solo Sticky Light Led è dotato di specifiche caratteristiche che lo rendono unico e in grado di soddisfare le esigenze della propria clientela.

Sticky Light Led: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Se Sticky Light Led ha suscitato la vostra curiosità sicuramente vi state già chiedendo quanto venga a costare. Se state pensando che probabilmente ha un prezzo alto vi possiamo subito rassicurare. La maggior parte degli utenti infatti afferma che l’innovativa lampada a led portatile ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Non solo quindi è un prodotto di buona qualità, ma presenta anche un costo vantaggioso.

Scopriamo quindi il prezzo di Sticky Light Led sul sito ufficiale e su Amazon.

Sul sito ufficiale Sticky Light Led è venduto a soli 39.90 euro. Si tratta di un prezzo in offerta che dovrebbe dunque avere una durata limitata, ma che tuttavia non è specificata. Inoltre più se ne acquistano più si risparmia. La spedizione è gratuita ed è possibile pagare alla consegna.

Il metodo di pagamento in contrassegno è senza dubbio più rassicurante, specialmente se non vi fidate di fare acquisti online. La possibilità di pagare alla consegna può essere un incentivo in più per procedere all’acquisto.

Per comprare questa barra led occorre compilare un modulo presente sul sito ufficiale, nel quale inserire i propri dati: nome, cognome, telefono, indirizzo, città e cap. È possibile inserire una nota per il corriere e selezionare l’offerta.

Acquistando infatti più di un pezzo si può usufruire di un prezzo ancora più vantaggioso. 2 pezzi di Sticky Light Led vengono a costare 59.90, mentre 3 pezzi 69.90 euro. Se avete la necessità di illuminare più punti nella vostra casa, l’offerta con più pezzi è senza dubbio vantaggiosa.

Se invece voleste acquistare il prodotto su Amazon sappiate che sul sito del colosso americano non si trova. Sticky Light Led è in vendita soltanto sul sito ufficiale, tutto il resto è imitazione o qualcosa di completamente diverso dal prodotto originale.

Al momento l’azienda ha scelto di non utilizzare altri canali di vendita al di fuori del proprio sito, e non è neppure detto che in futuro decida di approdare su Amazon. Oltretutto la barra ledSticky Light non si trova neppure su altri siti e commerce. Anche in questo caso prodotti che si spacciano per l’originale sono chiaramente una truffa.

Se quindi intendete comprare Sticky Light Led lo troverete solamente sul sito ufficiale. Vi consigliamo quindi di diffidare dalle imitazioni. Possibilmente un prodotto che costa di meno promettendo le stesse caratteristiche di Sticky Light Led può rivelarsi una delusione. Il consiglio è quindi quello di optare per il prodotto originale.

Trattandosi di un articolo originale con difficoltà può essere imitato. Soltanto il prodotto ufficiale può darvi delle garanzie in termini qualitativi e di prestazioni. In commercio si trovano diverse luci a Led, ma spesso illuminano scarsamente.

Considerando le recensioni positive dei clienti un tentativo può quindi essere fatto, magari provandone solo un pezzo. Se poi dovesse convincervi allora potreste pure acquistarne più di un pezzo e usufruire dell’attuale offerta presente sul sito.