La storia dei casinò e del gambling dall’antichità alle nuove tecnologie

La storia dei casinò possiede un entroterra culturale particolarmente vasto e dinamico, che inizia oltre 4000 anni fa in Cina e passa attraverso le Olimpiadi Greche, gli esperimenti ludici dei Romani, i casinò veneziani, per non dimenticare la Tombola Napoletana e il Lotto creato a Genova, fino ad arrivare ai casinò di Las Vegas nel XX secolo e ai casinò online nati nel XXI secolo.

In queste poche righe è già possibile comprendere l’enorme vastità culturale del gambling: analizziamo da più vicino tutte le fasi del gambling per scoprire una storia densa di scoperte archeologiche, leggende, aneddoti e architettura.

I primi reperti archeologici che testimoniano il gambling

Alcune piastrelle sono state ritrovate in Cina e risalgono a quasi 4000 anni fa, questo è il primo esempio di gambling nella storia dell’uomo, a quanto pare le tessere corrispondevano a carte da gioco o fiches. Gli esperti archeologi stanno ancora studiando i ritrovamenti per vederci più chiaro.

In Egitto sono stati ritrovati dei dadi da gioco realizzati con ossa di animale, non si è compreso quale ma è stato dimostrato che agli egiziani piaceva scommettere ed era un’abitudine culturale molto diffusa.

Antica Grecia e Roma

Il popolo Ellenico iniziò a scommettere quando inventò le Olimpiadi, l’esempio fu seguito dai Romani che amavano soprattutto scommettere ai dadi ma anche sulle corse delle bighe. Ancora oggi sono visibili le antiche costruzioni Greche e Romane dove avvenivano i combattimenti. Il Colosseo è uno straordinario esempio di arena dove venivano messi in scena veri e propri spettacoli con effetti speciali tecnologicamente innovativi per quell’epoca.

Il Medioevo: il Lotto e la Tombola Napoletana

Il Medioevo fu un periodo particolarmente negativo per il gambling, infatti, la Chiesa tacciò come peccato tutti i giochi di carte ed è per questo che nacque la Tombola Napoletana. Gli amanti del gambling si riunivano in casa per tentare la fortuna con i 90 numeri e vincere facendo ambo, terno, quaterna, cinquina o tombola.

Nel XVIII secolo a Genova iniziò a prendere piede il gioco del Lotto, molto simile alla tombola ma diviso per estrazioni in differenti città, soprannominate ruote. In breve tempo questo gioco conquistò tutta l’Italia.

Il primo casinò in assoluto

Soltanto nel 1638 a Venezia venne aperto il Ca’ Vendramin Calergi: il primo casinò in assoluto. In principio era situato presso il Ridotto di San Moisé, oggi, è possibile visitare lo straordinario museo nel Casinò di Venezia sul Canal Grande.

XX secolo: Las Vegas e i casinò online

Per fare la prima puntata in un casinò di Las Vegas, bisognerà attendere il 1946 quando il Flamingo Hotel apre la sua sala da gioco, ancora oggi meta di appassionati e amanti del Gambling, come un vero Tempio del Gioco.

All’alba del terzo Millennio, Antigua & Barbuda nelle Isole Caraibiche hanno regolamentato i casinò online, dando vita alla più straordinaria rivoluzione di tutti i tempi da quando l’essere umano ha inventato i dadi da gioco.