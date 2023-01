Stranger Things 5 nel 2024: data di uscita, cast e anticipazioni

La serie Stranger Things, serie streaming di successo di Netflix, sarà prodotta per la quinta volta. L’uscita di Stranger Things 5 è prevista per il 2024. Ma c’è una brutta notizia per i fan: questa sarà l’ultima stagione. I fratelli Matt e Ross Duffer, ideatori della serie, hanno deciso così. Già in passato, in un’intervista, Matt aveva dichiarato: “…quattro stagioni sembrano poche e cinque troppe”.

Anticipazioni su Stranger Things 5 e data di uscita

Già si conosce il titolo del primo capitolo della quinta stagione: “the crawl“, in italiano “la Strisciata”. La comunicazione è stata data il 17 novembre 2022 su Twitter sul sito ufficiale di Stranger Things, @Stranger_Things.

Ma la data ufficiale della messa in visione della quinta stagione di Stranger Things è ancora avvolta nel mistero. L’unica cosa che si sa è che le riprese inizieranno dal mese di maggio 2023. I Duffer Brothers hanno assicurato tutto sarà pronto nell’Over The Top (OTT) Netflix per la stagione di programmazione 2024.

E’ stato svelato pure il numero di episodi. Forse si tratta di un leak tramite un tweet lanciato da @Strangerwriters. Nel post di Twitter del 25 agosto 2022, veniva pubblicata la foto di una tabella con otto colonne vuote, una griglia che presumibilmente corrisponde alle otto capitoli di Stranger Things 5. E ancora nel tweet del 21 settembre 2022, le caselle della griglia risultano tutte riempite, e quindi tutte le storie da raccontare sono state completate. I dettagli rimangono nascosti, infatti la foto è sfocata per cui non è possibile vedere il contenuto della trama.

Un altro motivo per cui è stato deciso di dare un termine a Stranger Things è molto semplice; gli attori adolescenti protagonisti della serie crescono. I ragazzini e le ragazzine non avrebbero più le caratteristiche di età per i ruoli interpretati. Certo, la delusione dei piccoli fan è alta, ma il tempo ha il suo corso. Per questa ragione, il quinto capitolo conclusivo sarà pieno di novità narrative e di colpi di scena che faranno ricordare Stranger Things 5 come la serie più seguita e emozionante nell’universo delle produzione del colosso dello streaming Netflix.

I Rumors fanno sperare in una nuova continuazione attraverso uno spin-off di Stranger Things. Forse i fratelli Duffer hanno già individuato un personaggio o più personaggi della prima serie da cui far partire una nuova narrazione. Staremo a vedere.

Stranger Things 5: il cast

Informazioni ufficiali sugli attori scelti per la quinta stagione ancora non si hanno. Nel cast sicuramente rimarranno i protagonisti delle stagioni precedenti, salvo nuove aggiunte. Tra i personaggi storici degli episodi della prima serie possiamo citare:

l’attrice Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers: la madre disperata per la scomparta del figlio William e madre di Jonathan, fratello più grande di Will;

Per adesso teniamo d’occhio l’indirizzo @Stranger_Things in attesa di nuovi tweet svelatori.