Streaming Sky Italia-Inghilterra Euro 2021 senza blocchi: come vedere la finale con Caressa e Bergomi

Domenica 11 luglio alle ore 21 si disputerà Italia-Inghilterra, l’attesissima finale degli Europei di calcio 2021, per una partita che si preannuncia ricca di emozioni per due intere nazioni che sperano di conquistare l’ambito trofeo. Nella suggestiva cornice del Wembley Stadium di Londra, gli azzurri del CT Roberto Mancini. che finora hanno espresso forse il miglior calcio del torneo, dovranno vedersela con la nazionale guidata dal talento di Kane e Sterling che proveranno a sfruttare il fattore casa e l’entusiasmo dei propri tifosi. Scopriamo a seguire come vedere in streaming su Sky la finale di Euro 2021, senza blocchi e con la telecronaca di Caressa e Bergomi.

Streaming Italia-Inghilterra: precedenti e probabili formazioni dell’attesa finale di Euro 2021

Prima di parlarvi di come poter vedere in streaming il match Italia-Inghilterra, cerchiamo di analizzare quelle che saranno le possibili scelte di formazione dei due CT, Roberto Mancini e Gareth Southgate. In questi Europei l’Italia ha prima vinto il girone A a punteggio pieno, per poi eliminare agli ottavi l’Austria (2 a 1 ai supplementari) e il Belgio di Lukaku ai quarti. Nella semifinale infine è riuscita ad avere la meglio sulla Spagna di Luis Enrique soltanto ai rigori, grazie alla parata decisiva di Donnarumma su Alvaro Morata.

Per quanto riguarda il percorso europeo dell’Inghilterra, anche la nazionale dei Tre Leoni ha chiuso il raggruppamento D al primo posto con 7 punti, per poi battere la Germania (2-0), l’Ucraina (4-0) e la Danimarca (2-1 dopo i supplementari). Per gli inglesi si tratta della prima finale europea della propria storia e la seconda in un torneo internazionale dopo i Mondiali del ’66, disputati sempre in Inghilterra, che li hanno visti vincitori. L’ultimo confronto tra Italia e Inghilterra si è giocato nel 2018, sempre a Wembley, in una partita amichevole finita in parità. Mentre l’ultimo match ufficiale tra le due nazionali risale ai Mondiali in Brasile del 2014, con gli azzurri che riuscirono a battere gli inglesi 2 a 1.

Le possibili scelte di formazione di Mancini e Southgate per Italia-Inghilterra

Ma vediamo adesso quali potrebbero essere le possibili scelte di formazione di Italia-Inghilterra. Il Ct Roberto Mancini si affiderà ancora una volta al suo collaudato e fidato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali e la linea difensiva guidata dalla coppia di centrali, Bonucci e Chiellini. Ai loro lati dovrebbero essere confermati Di Lorenzo ed Emerson, ma potrebbe anche esserci la sorpresa Florenzi, che ha finalmente superato il suo infortunio ed è pronto a giocarsi una maglia da titolare. Confermato invece in blocco sia il trio di centrocampo – Verratti, Jorginho e Barella – che quello d’attacco formato da Insigne, Immobile e Chiesa.

L’Inghilterra di Southgate dovrebbe schierarsi nuovamente con il 4-2-3-1 visto già nella semifinale con la Danimarca: davanti a Pickford ci saranno ancora una volta Stones e Maguire con Walker e Shaw sulle fasce; a centrocampo rivedremo Rice e Phillips mentre Saka, Mount e Sterling agiranno alle spalle del capitano Harry Kane. Occhio però al talento di Grealish che il Ct inglese potrebbe decidere di schierare di nuovo tra i titolari.

Ecco le probabili formazioni di Italia-Inghilterra:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disp: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi. Ct: Roberto Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

A disp.: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

Italia-Inghilterra: come vedere in streaming senza blocchi e con la telecronaca di Caressa e Bergomi

Dopo aver visto quali potrebbero essere le possibili formazioni di Italia-Inghilterra, adesso cerchiamo di scoprire dove vedere in streaming la finalissima di Euro 2021, senza blocchi e con l’entusiasmante telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Il match tra gli azzurri e la nazionale inglese sarà visibile in chiaro su Rai1 e anche online sulla piattaforma streaming di RaiPlay. L’applicazione è disponibile sia negli store dei dispositivi Android che in quelli iOS o se preferite potrete collegarvi direttamente al sito ufficiale tramite PC.

Tuttavia se preferite guardare la finale con la telecronaca di Caressa e Bergomi, potrete farlo su Sky (solo se avete sottoscritto un abbonamento al pacchetto Sport o Calcio). Italia-Inghilterra sarà infatti trasmessa anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e su Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati potranno anche seguire la partita in streaming sull’applicazione di SkyGo oppure sulla piattaforma digitale di Now TV.