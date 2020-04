Studiare online: la formazione non si ferma!

Troppo spesso si sente dire che ormai una laurea è solo un pezzo di carta senza valore, che non serve più a nulla. Ma se le chiacchiere facili – e piuttosto pessimistiche – contano poco, ciò che conta sono i fatti: sono tantissime le persone che intendono migliorare la propria posizione lavorativa, o fare uno scatto di carriera, o semplicemente vogliono reinventarsi e ricoprire altri ruoli nella propria società. Una laurea non solo aiuta a cercare lavoro, ma generalmente i laureati avranno uno stipendio maggiore rispetto ai diplomati e avranno più facilità a fare carriera. Certo, in questo mese hai tempo per studiare, ma una volta ripresa la vita normale temi di non riuscire a portare a termine gli studi. Se la soluzione fosse l’università telematica?

Qualche suggerimento per i laureati enta e anta

Sicuramente, per un upgrade di carriera, dovremo informarci sul corso necessario per effettuarlo. La speranza è che sia una laurea triennale in modo da ottenere il titolo di studio in tempi piuttosto brevi, ma potrebbe essere anche una nuova specializzazione; in ogni caso c’è una certezza: lavorando, il tempo è sempre troppo poco, non potremo rispettare l’obbligo di frequenza, nemmeno attivando un part-time o scegliendo le facoltà che hanno i corsi serali. Rinunciare? Assolutamente no! La soluzione potrebbe essere proprio l’università online. Attenzione nella scelta, non tutte sono accreditate dal Miur, occorre quindi valutare quegli atenei come Università Telematica Niccolò Cusano, che rilasciano attestati equivalenti alle Università tradizionali. Tutte le informazioni potrai trovarle comodamente sul sito https://www.unicusano.it.

Come funziona lo studio telematico

Dimentichiamo il falso mito secondo cui basta presentarsi in sede d’esame per superare quella determinata materia. Lo studio c’è, solamente che con le università telematiche lo studio si adatta alle altre esigenze della nostra vita: avremo tutte le lezioni disponibili h24 in piattaforma, in modo da poterle seguire quando vogliamo. È indicato chiaramente il programma di studi ed è disponibile da scaricare online, senza attivare cacce al tesoro per la città alla ricerca del testo. Poi, come per le università tradizionali, ci si prenota per l’appello e si sostiene l’esame con un docente presso la sede di riferimento nella propria città.

Quanto mi costa l’università telematica?

La domanda che la maggior parte delle persone si stanno facendo è: quanto costa l’università telematica? potrò permettermela? Di base diciamo che i costi con un ateneo tradizionale sono più o meno gli stessi. Se la retta annuale è più alta e non ha distinzioni in base all’Isee, sono molte le categorie che possono beneficiare di agevolazioni. Inoltre, si risparmierà molto sulle spese di trasporto o di affitto in altre città, nonché sull’acquisto dei manuali, dato che il materiale di studio sarà fornito online a tutti gli iscritti.

Anche quando si è reclusi in casa si può continuare a usare il cervello, perché non farlo per acquisire titoli?

Una canzone di Jovanotti dice “niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal ragionare”, bene, possiamo fare in modo che questo sia vero anche in questo momento di emergenza Coronavirus. Hai già dato un’occhiata a questa infografica sull’e-learning di Unicusano? Ci sono tantissimi spunti per mantenere attivo il cervello, prendere titoli e non annoiarsi in questa pandemia… Diciamo che ne servirebbero diverse di quarantene per riuscire a fare tutto ciò che ci è proposto!

Perché scegliere l’università telematica?

I motivi per i quali scegliere un’università telematica sono molteplici. Innanzitutto è possibile coniugare studio e lavoro, un aspetto da non sottovalutare soprattutto per chi sostiene e alimenta i propri studi grazie al suo stipendio mensile. Inoltre, un ateneo online offre l’opportunità di seguire le lezioni a qualsiasi ora (24h/24, 7 giorni/7), consentendo di superare tutti quegli ostacoli logistici che appartengono ad un’università tradizionale. In terzo luogo, è possibile accedere al corso di studio di interesse senza dover sostenere alcun test di ingresso, uno degli ostacoli più rilevanti nell’iter di iscrizione ad un’università “dal vivo”. Un altro elemento particolarmente differenziante fa riferimento alla figura del tutor: le università telematiche, come ad esempio l’Università Niccolò Cusano, mettono a disposizione di ciascuno studente un tutor di riferimento che lo supporterà non solo nella fase di apprendimento e preparazione agli esami, ma anche in tutto l’iter burocratico e amministrativo.

Una volta iscritto ad un’università online, lo studente troverà per ciascuna materia d’esame slides, dispense e, ovviamente, le video lezioni che potrà seguire e riascoltare dove e quando preferirà, purché sia provvisto di una connessione ad Internet. Infine, la modalità di iscrizione che consente a chiunque di accedere al corso di studio di interesse in qualsiasi momento dell’anno, senza dover per forza attendere l’inizio dell’anno accademico canonico nel mese di settembre/ottobre, è sicuramente un plus da non sottovalutare. Specie per chi non ha intenzione di perder tempo e vuole subito avventurarsi in un’esperienza formativa altamente qualificante e di successo.