Sudare fa dimagrire: come e quando, verità e bufale

Scopriamo se c’è veramente una correlazione tra il sudare e il dimagrire e quali sono le attività da fare per perdere peso in modo veloce ed efficace.

Sudore e perdita di peso: cosa succede al nostro corpo quando si suda?

Secondo la scienza, ogni giorno perdiamo tra lo 0,5 e i 10 litri di acqua al giorno, mediante il sudore. In questo modo, oltre all’acqua, il corpo espelle anche le tossine e le impurità, che escono dal nostro corpo mediante i pori della pelle. Il processo di sudorazione, quindi, ha una notevole importanza sull’organismo e sul nostro sistema immunitario. Ciò che fa abbassare la temperatura corporea è proprio l’evaporazione del sudore, per mantenere la temperatura interna intorno ai 37 gradi ed evitare il surriscaldamento.

Ma la sudorazione non elimina solamente le tossine e le impurità dal nostro corpo, ma serve anche ad altre cose, come ad abbassare la temperatura corporea. Un corpo in movimento, durante l’esercizio fisico, può perdere fino a due litri di sudore all’ora, infatti, è stato verificato come gli atleti possano perdere dal 2% al 6% del peso corporeo durante l’esercizio fisico. Sudare serve ad eliminare le sostanze di scarto, a regolare il ph, a pulire le ghiandole sebacee e a ripulire la pelle dalle cellule morte.

È importante mantenere sempre un livello molto alto di idratazione corporea, sia prima dell’esercizio fisico (altrimenti il corpo non riuscirà ad abbassare la temperatura corporea durante lo sforzo) e sia dopo l’esercizio fisico (per poter reintegrare i liquidi e quindi mantenere regolare la temperatura corporea). L’organismo ha un enorme bisogno di acqua al suo interno, soprattutto per mantenere costante la temperatura corporea per fare in modo che tutti i processi biologici funzionino senza problemi. È importante reidratarsi dopo una grossa sudata perché il corpo ha bisogno di rimanere idratato. Una disidratazione elevata può portare a grossi problemi, come stanchezza, confusione, vertigini, secchezza di certe parti del corpo, come le labbra, la pelle e le mucose, aumento della temperatura corporea, frequenza cardiaca irregolare, mancanza di lacrime, sudorazione e freddezza nelle estremità del corpo.

Il sudore è composto prevalentemente da acqua (H20) e sale (Na) e viene espulso dalle ghiandole che abbiamo nel corpo: le ghiandole eccrine e le ghiandole apocrine. Le ghiandole eccrine servono a raffreddare il nostro organismo e si trovano su tutta la superficie del nostro corpo ed espellono sudore per poter mantenere regolata la temperatura corporea. Le ghiandole apocrine si trovano sotto le braccia e nell’inguine, dove si concentrano i follicoli piliferi e si attivano quando la temperatura corporea si alza, come nelle situazioni di stress e di ansia. Bisogna pensare che il corpo umano possiede circa 3 milioni di ghiandole sudoripare, che sono collocate su tutta la superficie cutanea del corpo, con una particolare concentrazione in alcune zone, come le ascelle, la pianta dei piedi e il palmo delle mani.

Ci sono tanti fattori che possono influenzare la temperatura corporea, oltre all’esercizio fisico e che possono portare ad un’elevata sudorazione: stati emotivi come stress e ansia (basti pensare quanto si suda durante un esame o durante un colloquio di lavoro), la temperatura esterna o per motivi ormonali (come la pubertà). Tutti questi fenomeni portano alla dispersione di calore e il corpo reagisce a ciò, sudando, per mantenere regolare la temperatura corporea. La sudorazione è anche molto personale: ci sono persone che, al pari dell’esercizio fisico, sudano più di altre. Questo avviene per diversi motivi, come la genetica, i fattori ambientali, l’età, il livello di forma fisica e il peso corporeo. Di questi motivi, influiscono perlopiù il livello di forma fisica ed il peso: una persona in forma e abituata all’esercizio suderà di meno (e quindi si sforzerà di meno) rispetto ad una persona con qualche kg in più e poco abituata a fare esercizio.

Sudare fa dimagrire: verità o falso mito?

In molti sono convinti che sudare faccia dimagrire, non solo con la semplice attività fisica, ma anche con modalità diverse dall’esercizio fisico, come la sauna. Questa è la convinzione dei tanti che vogliono perdere peso velocemente, magari per la prova costume. Sicuramente è più facile fare tanto esercizio fisico in poco tempo, magari indossando indumenti che fanno sudare, invece di mantenere un sano e regolare esercizio fisico per tutto l’anno.

In realtà, la convinzione che sudare faccia dimagrire è totalmente errata. Quando si suda si perdono acqua e sali minerali, non grasso. C’è sicuramente un dimagrimento nell’immediato, ad esempio dopo un intenso allenamento o dopo una seduta di sauna, che può arrivare anche ad 1 kg, ma si tratta solamente di liquidi, che vengono reintegrati immediatamente bevendo un bicchiere d’acqua. Quello che avviene non è un dimagrimento, bensì disidratazione: la perdita di liquidi mediante il sudore porta l’organismo a chiedere una reintegrazione di liquidi e appena si beve, si recupera il peso perso.

Sudare non fa dimagrire, l’esercizio fisico aiuta il corpo a perdere peso proprio per “l’attività” e grazie alle calorie bruciate. Non serve a nulla usare indumenti pesanti per l’esercizio fisico per sudare di più o correre in piena estate col sole a picco: si tratta, al contrario, di azioni pericolose che possono portare anche ad un collasso dell’organismo.

Per questo è totalmente inutile, se non dannoso, usare degli indumenti pesanti e non traspiranti quando si fa attività fisica per sudare di più. Molte donne usano delle fasce o delle tute per poter sudare di più mentre si fa attività fisica, ma purtroppo non funzionano. Inoltre, oltre che inutile, indossare certi abiti inadatti all’esercizio fisico è anche dannoso: usare abiti non traspiranti quando si fa attività fisica porta il corpo a non riuscire ad espellere il sudore e quindi a non riuscire a regolamentare la temperatura corporea (parliamo di abiti pesanti, abiti composti di materiali sintetici o plastici). Non espellendo sudore, si rischia il colpo di calore, per questo è assolutamente consigliato usare abiti traspiranti per agevolare la produzione di sudore del corpo.

Proprio per questo è importante fare attenzione ai propri indumenti durante l’esercizio fisico: è consigliabile scegliere sempre abiti traspiranti, preferibilmente in cotone ed evitare i tessuti sintetici; se facciamo sport al chiuso, bisogna sempre mantenere un ambiente areato per evitare che la temperatura corporea si alzi troppo. Per quanto riguarda lo sport all’aperto, soprattutto in montagna o durante la stagione invernale, sono da prediligere i tessuti tecnici, adatti all’esercizio fisico, poiché coprirsi troppo e imbacuccarsi sarebbe controproducente.

Per quanto riguarda invece le saune e i bagni turchi, la sudorazione è molto elevata, infatti si possono fare solamente previa autorizzazione medica e per brevi periodi. Infatti, possono essere molto pericolosi se si soffre di malattie cardiovascolari o problemi di pressione. Le saune e i bagni turchi danno notevoli benefici al corpo e alla mente, infatti aiutano molto a rilassarsi e a diminuire lo stress, oltre ad eliminare le tossine e a pulire la pelle dalle impurità, ma non servono a dimagrire. Bisogna comunque prestare molta attenzione e farle in piccole dosi.

Ci sono comunque dei fattori positivi nel sudare, tra cui avere una pelle più sana: l’esercizio fisico permette di far circolare il sangue in tutto il corpo, portando ossigeno e i nutrienti a circolare in tutte le cellule del corpo umano, regalando una pelle più luminosa e dall’aspetto migliore.

Alla fine dei conti, la perdita di peso dopo aver sudato molto avviene perché il corpo umano ha perso liquidi, che possono essere facilmente integrati con un bicchiere d’acqua o con una bibita ricca di sali minerali. Il grasso e le calorie vengono perse con un elevato esercizio fisico, regolato dalla frequenza e abbinato ad una sana alimentazione.

Come dimagrire sudando?

Confutata la leggenda che abbina la sudorazione al dimagrimento, come possiamo fare per dimagrire?

Innanzitutto, facciamo presente che esistono delle attività fisiche che permettono un dimagrimento nel tempo, anche senza sudare, come, per esempio, il nuoto, il sollevamento di pesi leggeri oppure una corsa nelle stagioni più fredde: queste sono attività che portano il corpo umano a bruciare calorie e, col tempo, portano alla perdita di peso, nonostante non ci sia una grande sudorazione o quasi per nulla.

Se togliamo, allora, la credenza che “sudare fa dimagrire”, cosa si può fare per perdere peso?

Innanzitutto, bisogna iniziare ad avere uno stile di vita sano, composto da un’alimentazione corretta e da regolare esercizio fisico. Consideriamo anche il consumo energetico è dato per il 60% dal metabolismo basale e per perdere peso, combattere i cuscinetti adiposi e creare massa muscolare, l’unico modo è fare attività fisica. Se li paragoniamo, un kg di grasso è sicuramente più voluminoso rispetto ad un kg di muscolo ed è per questo che un corpo muscoloso si presenta più longilineo di un corpo con dell’adipe.

Ovviamente la cosa migliore è rivolgersi ad un professionista, un dietologo o un nutrizionista, ma ci sono delle regole base che è importante seguire, per poter dimagrire in modo corretto. È inutile, quanto dannoso, iniziare delle diete ipocaloriche per ottenere un dimagrimento veloce: nella maggior parte dei casi, con questo tipo di diete, si perdono rapidamente i kg in eccesso, per poi riprenderli appena si cambia regime alimentare. Proprio per questo, è meglio approcciarsi con calma, per ottenere risultati, magari più lentamente, ma duraturi. Non bisogna mai affidarsi a diete fai da te, la dieta deve essere pensata per le tue abitudini e personalizzata a seconda dello stile di vita, la propria costituzione fisica, il proprio peso, l’età, il fabbisogno calorico giornaliero e le proprie preferenze alimentari. Se scegliamo una dieta lontana dai nostri bisogni, sarà più difficile rispettarla e quindi cadere negli sgarri che faranno ingrassare nuovamente.

Le regole per una corretta alimentazione sono le solite: mai digiunare, prediligere la carne bianca ed il pesce alla carne rossa, preferire gli alimenti integrali, limitare il consumo di carboidrati, dolci e grassi e optare sempre per frutta e verdura. Un’alimentazione corretta si basa sugli equilibri naturali degli alimenti assimilati e, per questo, bisogna ascoltare ciò che richiede il proprio corpo.

Per quanto riguarda l’esercizio fisico, bisogna allenarsi 3 o 4 volte alla settimana, sia sotto forma di corsa o camminata veloce e sia mediante allenamenti cardio che aumentano il battito cardiaco e aiutano il corpo a bruciare. Che si sudi o meno, l’importante è che il corpo bruci più calorie di quelle che consuma, così l’organismo inizierà a perdere peso. Non c’è bisogno di lunghe sessioni di esercizio, basta anche una camminata a passo svelto per una ventina di minuti ogni giorno, oppure fare le scale invece di prendere l’ascensore, scendere prima dal bus per camminare di più, scegliere di camminare invece di prendere la macchina: sono piccoli trucchi che, però, aiutano il corpo a bruciare calorie, senza troppi sforzi.

Poi, ci sono altri modi per poter dimagrire: mangiare lentamente durante i pasti (la masticazione influisce molto sulla digestione dei cibi); mantenere una regolare routine di sonno (la mancanza di sonno porta ad un aumento del cortisolo, l’ormone dello stress che, se viene stimolato, richiede più cibo); cercare di fare 5 pasti al giorno, così l’indice glicemico sarà regolare e non avrà picchi o discese; non bisogna mai saltare i pasti; bere molto durante la giornata aiuta l’organismo a funzionare in modo corretto, è consigliabile bere almeno 1,5 o 2 litri di acqua al giorno; non bisogna fare diete proibitive che negano il consumo di certi alimenti, non bisogna demonizzare i carboidrati e non esistono “cibi proibiti”; bisogna evitare l’eccessivo uso di sale, dannoso anche per la ritenzione idrica e prediligere le spezie (magari la curcuma o il curry) per poter insaporire i piatti; mai e poi mai fare diete ipocaloriche o digiunare, in questo modo il corpo penserà di dover affrontare un periodo di “magra” quindi tutto ciò che verrà ingerito verrà considerato come una sorta di “riserva” e non brucerà come prima.

Purtroppo dimagrire è molto più difficile di ingrassare e per farlo bisogna avere costanza e pazienza, senza volere risultati in poco tempo. Un’alimentazione corretta con pochi grassi e una sana attività fisica daranno risultati, senza aver bisogno di essere ogni volta in un bagno di sudore.