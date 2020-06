Sun Shield Istruzioni: come funziona?

Oggi vi parleremo del nuovo Sun Shield, uno degli articoli più richiesti e più in voga del momento che racchiude ben tre accessori in uno: ombrellone, asciugamano e sdraio. E’ un oggetto comodo, molto utile, versatile, che non occupa troppo spazio ed è facilmente trasportabile nella sua borsetta che si chiude con una semplice zip. Questo articolo è l’ideale per coloro che amano godersi una giornata di sole che sia in spiaggia in riva al mare, in un bel paesaggio di montagna o in un grande parco cittadino. Ma come funziona Sun Shield? Scopriamolo a seguire leggendo nel dettaglio quelle che sono le istruzioni d’uso presenti nella confezione di questo incredibile accessorio multifunzionale.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI SUN SHIELD SUL SITO UFFICIALE: SPEDIZIONE GRATUITA E PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE <<<

Come funziona Sun Shield: le istruzioni d’uso della nuova e pratica protezione dal sole

Come avrete avuto modo di leggere in precedenza, quest’estate è arrivato in commercio un accessorio davvero molto utile e pratico che riesce a racchiudere in un unico oggetto numerose caratteristiche e funzioni che lo rendono estremamente versatile. Stiamo parlando del nuovo Sun Shield, un articolo che può fungere sia da ombrellone che da sdraio e da asciugamano. In questo modo potrete finalmente ottenere molto più spazio nel vostro bagagliaio quando partite per le vacanze, che siano al mare o in montagna non farà alcuna differenza.

Ma un altro punto di forza di questo rivoluzionario accessorio è senza ombra di dubbio rappresentato dall’estrema facilità delle sue modalità di utilizzo: è infatti molto semplice sia da aprire che da richiudere e grazie alla sua pratica borsetta in dotazione si può trasportare con molta comodità ovunque volete. Per capire come funziona il nuovo Sun Shield, vi basterà seguire attentamente le indicazioni descritte nelle istruzioni d’uso che troverete all’interno della confezione del prodotto che conterrà tra le altre cose ben 2 Sun Shield e due borse per il trasporto.

Cerchiamo di capire ora come si usa questo oggetto multifunzionale. Come vi abbiamo detto in precedenza, aprire e chiudere questo accessorio è davvero facilissimo: per usarlo non dovrete far altro che aprire la ZIP della borsa e tirare fuori Sun Shield che con un semplice ed unico movimento sarà subito pronto per essere utilizzato come meglio preferite voi. Grazie al sistema integrato di protezione dal sole, godrete di una superficie d’appoggio e sarete completamente protetti dai raggi solari su qualsiasi superficie decidete di posizionarlo e in questo modo non dovrete portarvi dietro altri accessori come ingombranti ombrelloni o sedie a sdraio.

Infine grazie al materiale con il quale è stato progettato e realizzato e alla comodissima borsa per riporlo, quando dovrete chiudere Sun Shield vi basteranno due semplici mosse: per prima cosa dovrete ripiegare la base cercando di creare il celebre simbolo dell’infinito (un 8 ruotato di 90° e visto in orizzontale) e dopodiché prendete le due basi che si sono così formate e le ripiegate a loro volta su se stesse. Come potrete notare, in due facilissimi passaggi siete riusciti a chiudere il nuovo Sun Shield e questo vi consentirà di risparmiare moltissimo tempo che potrete dedicare a rilassarvi e godervi le vostre vacanze in spiaggia o in montagna.

>>> SUN SHIELD SUL SITO UFFICIALE AL MIGLIOR PREZZO: CLICCA QUI E ORDINALO SUBITO CON SPEDIZIONE GRATUITA <<<

Insomma sembra essere l’oggetto perfetto per questa nuova stagione estiva in quanto racchiude, in un unico accessorio, tutte le funzionalità di cui avrete bisogno quando vi trovate all’aria aperta e in particolare quando fuori è davvero una splendida giornata di sole.

E come abbiamo visto, utilizzare il nuovo Sun Shield è molto semplice e chiunque potrà sfruttarne il potenziale. Il consiglio che possiamo darvi, prima di usare questo oggetto multifunzionale, è quello di studiarvi attentamente le istruzioni d’uso che vi sapranno dire perfettamente come funziona e quali sono i passaggi da seguire per aprire e chiudere Sun Shield.