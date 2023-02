Supermagic, Incantesimi al Teatro Brancaccio: recensione, date e biglietti

Dall’illusionista Houdini al mago Silvan, gli spettacoli di magia hanno sempre affascinato grandi e piccini. Queste esibizioni sono un classico artistico e continuano a essere attuali, e l’illusionista e trasformista Arturo Brachetti è un esempio. Ma quali sono le ultime novità nel panorama nazionale ed estero dei giochi di magia? Supermagic 2023 Incantesimi darà una risposta agli appassionati nel Festival Internazionale della Magia che si terrà nei prossimi giorni al teatro Brancaccio di Roma.

Supermagic Incantesimi al Teatro Brancaccio: recensione

Siamo alla 19esima edizione dello spettacolo di magia più importante d’Europa. Supermagic è uno spettacolo dal vivo dove si esibiranno i più bravi prestigiatori, illusionisti e trasformisti del Mondo. Un’occasione per gli adulti, ma soprattutto per i bambini per passare 120 minuti nel mondo del fantastico. Sognare a occhi aperti sembra che sia la parola d’ordine. Supermagic soddisferà gli spettatori più esigenti con un nuovo spettacolo fatto da artisti di bravura eccelsa. I professionisti dell’arte magica proporranno nuove illusioni e nuovi effetti speciali da far rimanere il pubblico a bocca aperta. Per la performance degli Harry Potter, il palco del Teatro Brancaccio sarà dotato di scenografie inedite e di luci supertecnologiche. Tutte le esibizioni saranno accompagnate da musiche originali.

Supermagic è il festival dell’arte magica che ha ottenuto i più importanti riconoscimenti internazionali. Infatti, è stato considerato come il “Migliore spettacolo di magia” dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques”. Supermagic raccoglie prestigiatori e illusionisti di fama mondiale, tra cui maghi professionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche.

Supermagic è un evento teatrale da non perdere.

Supermacic 2023 al Brancaccio: date e biglietti

La prima di Supermagic 2023 Incantesimi sarà giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21.00. Il teatro che ospiterà l’evento è il Teatro Brancaccio di Roma, in via Merulana n. 244. Lo spettacolo rimarrà nella capitale dal 2 al 12 febbraio 2023.

Questi sono gli orari dello spettacolo, i prezzo dei biglietti e l’orario di apertura del botteghino:

ORARI dello SPETTACOLO

Dal Lunedì al Venerdì ore 21:00

Sabato primo spettacolo ore 16:00 – Sabato secondo spettacolo ore 21:00

– Sabato secondo spettacolo ore Domenica primo spettacolo ore 15:00 – Domenica secondo spettacolo ore 18:30 PREZZI dei BIGLIETTI