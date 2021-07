Swing Watch: truffa o funziona, caratteristiche, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Swing Watch, il nuovo e tecnologico smartwatch multifunzionale dal design elegante che riesce ad unire un’elevata produttività come se fosse uno smartphone e una tecnologia sulla salute molto all’avanguardia e il tutto in un unico dispositivo. Inoltre, a differenza di molti altri accessori simili, è l’unico smartwatch che possiede una ghiera rotante di precisione che vi permette di poter navigare facilmente tra le molteplici funzioni che offre Swing Watch.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO SWING WATCH SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

A seguire vi forniremo tutte le informazioni utili e scopriremo quali sono le sue caratteristiche e funzionalità principali, le istruzioni d’uso, quanto costa e dove si può acquistare online su Amazon e sul sito ufficiale della casa produttrice. Ma questo innovativo smartwatch funziona davvero o si tratta di un’altra truffa presente su internet? Per capirlo abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni che gli utenti che hanno provato Swing Watch hanno lasciato nei vari forum e sul sito ufficiale del dispositivo.

Istruzioni Swing Watch: come usare e caratteristiche principali del nuovo smartwatch multifunzionale

L’ultima novità arrivata in commercio è Swing Watch, uno degli smartwatch più tecnologici e avanzati che siano stati prodotti finora dalla linea b-good e risulta essere davvero utile in quanto vi aiuterà a gestire contemporaneamente la vostra vita e la vostra salute. Grazie a questo incredibile dispositivo potrete controllare il vostro benessere direttamente dal vostro polso. Realizzato con una scocca in metallo di alta qualità, super robusta e resistente ai graffi, Swing Watch è stato poi progettato secondo lo standard IP67 che lo rende impermeabile.

Per questo motivo potrete usarlo anche quando siete in piscina, fate sport acquatici o quando fuori il tempo non è dei migliori. Avvolto da una raffinata ghiera rotante, il display è decisamente molto più ampio rispetto al modello precedente prodotto da questa azienda produttrice italiana e in questo modo la visibilità risulta ottimizzata, anche per coloro che non vedono più tanto bene. Uno dei punti di forza è senza dubbio la ghiera rotante che vi consentirà di gestire ogni funzione di questo smartwatch semplicemente ruotandola.

Inoltre, come vi abbiamo detto in precedenza, il nuovo Swing Watch è perfetto per tenere sotto controllo la vostra salute: infatti grazie al sensore biometrico integrato nel retro della scocca, l’orologio è in grado di misurare con precisione la pressione sanguigna, i battiti cardiaci e il livello di ossigeno nel sangue. Swing Watch utilizza un LED rosso e raggi infrarossi per eseguire una stima dei vostri livelli di SpO2, ossia la quantità di ossigeno presente nel vostro flusso sanguigno. La saturazione di ossigeno è direttamente collegata alle performance fisiche, quindi potrete sfruttare questo dispositivo anche per per migliorare e monitorare i vostri allenamenti.

Infine Swing Watch è molto semplice da usare e vi basterà, come riportato sulle istruzioni d’uso che troverete all’interno della confezione, scaricare l’apposita APP, semplice ed intuitiva, direttamente sul vostro smartphone e da qui potrete controllarne tutte le funzionalità. L’applicazione è disponibile su tutti i dispositivi, sia Android che iOS.

Opinioni e recensioni Swing Watch: il nuovo smartwatch funziona davvero o è una truffa?

Il nuovo Swing WATCH è già stato acquistato da migliaia di italiani (sono circa 50 mila i dispositivi venduti) e molti di loro hanno deciso di lasciare sul sito ufficiale la propria opinione riguardante questo innovativo smartwatch. I commenti degli utenti che hanno avuto la possibilità di provare il dispositivo sono molto importanti perché aiutano a capire se questo articolo funziona davvero e non è la solita truffa online. Per questo a seguire vi riportiamo un paio di recensioni trovate sul web:

“Nonostante fossi un po’ scettica all’inizio, ho deciso di acquistare questo smartwatch e mi sono dovuta presto ricredere. Sono davvero entusiasta del nuovo Swing Watch e tra i suoi punti di forza c’è senza dubbio la ghiera rotante che mi permette di controllare tutte le sue funzione e la durata della batteria. Lo consiglio a tutti”. Tiziana A. “Mia figlia mi ha regalato il nuovo Swing Watch e dopo averlo provato per più di un mese ho deciso di lasciare questa recensione sul sito per esprimere tutta la mia soddisfazione riguardante questo innovativo smartwatch. E’ realizzato con una scocca in metallo di ottima qualità, è elegante ma al tempo stesso anche sportivo. La batteria dura molto di più rispetto ad altri dispositivi simili presenti in commercio e possiede molteplici funzionalità. Ottimo smartwatch, consigliatissimo”. Paolo U.

Prezzo Amazon Swing Watch: quanto costa e dove acquistare l’innovativo smartwatch multifunzionale

Ma quanto costa e dove si può comprare l’innovativo Swing Watch? A differenza di altri dispositivi di questo genere, questo smartwatch non lo troverete in vendita nei normali negozi di telefonia o su Amazon, dove invece sono disponibili modelli simili ma nessuno può garantirne il funzionamento e la durata nel tempo.

L’articolo originale si può acquistare solo ed esclusivamente collegandosi sul sito ufficiale della società che lo ha ideato e progettato e basta compilare il modulo d’ordinazione inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono). In questo modo eviterete di imbattervi in prodotti contraffatti. La spedizione arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita al 100% per tutti i clienti.

>>> SITO UFFICIALE SWING WATCH: CLICCA QUI E APPROFITTA DELL’OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATUITA, GARANZIA COMPLETA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Infine per quanto riguarda il prezzo del nuovo Swing Watch, sul sito è disponibile un’offerta davvero sensazionale che vi consentirà di acquistare questo innovativo e tecnologico smartwatch pagando solo 69,90 euro, invece che 109 grazie ad uno sconto del 50%.

Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti al corriere espresso e sia utilizzando la carta di credito, PayPal o PostePay.