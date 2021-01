Tabelline online: giochi ed esercizi gratis a tempo, dove trovarli

Con le tabelline online si può imparare mentre ci si diverte. Il mondo di internet presenta sicuramente dei lati “futili” ma se utilizzato correttamente può rivelarsi un’ottima opportunità per approfondire le proprie conoscenze. La rete è ricca di informazioni, giochi, musica, notizie ed è dedicata sia ai grandi che ai più piccoli. I bambini sono nati nell’era digitale ed hanno una familiarità con pc, smartphone e tablet impressionante. Sono strumenti indispensabili per loro e spesso vengono utilizzati in maniera errata o troppo superficiale. E’ possibile insegnare ai più piccoli a sfruttare internet per finalità differenti da quelle di uso comune. Per esempio, esistono molti portali che offrono un aiuto considerevole nello studio delle varie materie scolastiche, dall’italiano alla geografia, dalla storia alla matematica. E proprio in relazione a quest’ultima materia, in diversi portali online è possibile potersi confrontare con quelle che per molti rappresentano una nota dolente, le tabelline. Non solo studenti, ma anche persone più grandicelle che vorrebbero rispolverare la conoscenza di questo capitolo dell’aritmetica possono approfittare di questa opportunità. Scopriamo, allora, dove trovare giochi ed esercizi a tempo gratuiti sulle tabelline online.

Esercizi a tempo gratis sulle tabelline online

Conoscere le tabelline serve per migliorare le abilità di calcolo e per acquisire automatismi, obiettivo della scuola primaria, ed è per questo che in terza o quarta elementare le maestre vi si soffermano. Utilizzando gli esercizi sulle tabelline online si riuscirà ad apprendere più facilmente e a velocizzare l’automatizzazione delle tabelline stesse rendendo la procedura meno noiosa. Un primo portale da visitare è www.tabelline.it, sito che permette di esercitarsi con le tabelline a tempo. Basterà selezionare le tabelline da imparare o ripassare. Lo studente potrà decidere se allenarsi scegliendone una alla volta, due oppure tutte insieme. Per ogni domanda si avranno 10 secondi per rispondere e l’obiettivo è, naturalmente, impiegare il minor numero di tempo. Ogni risposta esatta nel test varrà 10 punti mentre ogni secondo risparmiato varrà 1 punto. Per iniziare ad esercitarsi basterà accedere al portale, entrare nella sezione dei test a tempo e scegliere le tabelline selezionando il riquadro con il numero. Cliccando su inizio partirà subito la sfida a tempo. Dopo ogni risposta apparirà un animale o un contadino e si scoprirà immediatamente se il risultato inserito è corretto o meno. A fine “gara” si potranno visionare le informazioni contenenti il punteggio, il numero di risposte corrette e la velocità di risposta media.

Oltre a questo tipo di esercizio a tempo, nel portale sono presenti diversi giochi che hanno come protagonista le tabelline online. Le bambine potranno provare, ad esempio, My Smart Horse per gareggiare insieme al proprio cavallo in 15 luoghi differenti in tutto il mondo. Durante la corsa bisognerà rispondere correttamente alle domande sulle tabelline per superare gli ostacoli e arrivare fino in fondo al percorso. Altrettanto divertente è il gioco Gatto delle Tabelline in cui lo scopo è raccogliere tutti gli oggetti persi dal gatto. La strada che porta al cibo, alle bevande e ai giocattoli non è semplice dato che ci sono varie piattaforme e occorrerà scegliere quella giusta rispondendo alle domande presenti sulle nuvole. Il gioco ha 12 livelli e le tabelline diventano sempre più difficili man mano che si va avanti. I maschietti amanti delle auto da corsa potranno, invece, optare per Corsa di Tabelline, un rally emozionante in cui le risposte corrette consentiranno di superare i livelli. La gara inizia in Italia e proseguirà per Paesi diversi che saranno una piacevole sorpresa per i piccoli studenti.

Un secondo portale da visitare per svolgere esercizi con le tabelline online a tempo è www.giochidimatematica.it. Il test richiederà la massima velocità di risposta per poter ottenere il maggior numero di bonus. Anche in questo caso è possibile scegliere le tabelline con cui esercitarsi e se si selezionano tutte le tabelline si otterrà un punteggio maggiore. Nel portale, poi, è possibile esercitarsi con le tabelline in 5 step per migliorare gradualmente la loro conoscenza e soffermarsi tutto il tempo di cui si necessita.

Passiamo alla presentazione del sito baby-flash.com, portale in cui si trova un esercizio a tempo sulle tabelline composto da 30 moltiplicazioni. Si avranno 10 secondi di tempo per rispondere al quesito cliccando sul risultato esatto. In caso di errore si dovrà ricominciare da capo. Stessa sorte qualora il tempo scadesse prima di aver dato la risposta. Tra i giochi a tempo da provare consigliamo anche quello del portale matematicamente.it. La sfida in questo caso è contro il computer e per iniziare basterà selezionare “partenza” nel form di “Tabelline sfida il computer” che si trova nella sezione “test e quiz”. Le domande sono venti e al termine si conoscerà il punteggio, la velocità e il numero di risposte esatte.

Giochi per imparare le tabelline online gratis: dove trovarli

La possibilità offerta da internet è quella di imparare le tabelline online divertendosi. Tanti giochi, infatti, sono reperibili sulla rete, risultano facili da giocare e, nello stesso tempo, utili per esercitarsi. In più, sono tutti gratuiti e non hanno bisogno di alcuna registrazione per poter iniziare la spassosa “lezione”. Abbiamo già parlato del portale tabelline.it e di alcune delle numerose opportunità di gioco che offre. Aggiungiamo, ora, Salva gli animali, in cui bisognerà indossare scarponi da trekking e giacca da safari per cominciare a salvare gli animali della giungla. E’ possibile scegliere autonomamente le tabelline su cui esercitarsi oppure optare per i gruppi presenti, 1-5, 6-12 o 1-10. Rally V10, invece, consentirà di salire sulla propria auto e dimostrare a tutti di essere il più veloce… a conoscere le tabelline! Il giocatore potrà selezionare l’auto e il guidatore scegliendo tra cinque diverse tipologie e dopo essere entrato nel garage si avrà l’opportunità di scegliere tra varie attività. Iniziare una gara, organizzare un torneo, acquistare componenti sono solo alcuni esempi. Un altro gioco è Figo and Friends. Lo scopo è aiutare Figo a raggiungere tutti i suoi amici assicurandosi di superare pericoli e ostacoli. Si incontreranno nemici e mostri (pipistrelli, fantasmi, astronavi) e l’unico modo di sconfiggerli sarà rispondere correttamente alle tabelline. Il portale propone, inoltre, di conquistare il diploma delle tabelline con sue diversi percorsi, il Piccolo Diploma o il Grande Diploma. Il primo è composto da trenta domande sulle tabelline dell’1, del 2, del 3, del 4, del 5 e del 10, mentre il secondo diploma include 40 domande relative a tutte le tabelline. Ogni domanda prevede 7 secondi per rispondere e solo fornendo tutte le risposte esatte si potrà ottenere l’ambito diploma!

Allo stesso modo, fonte di divertimento e di studio può rivelarsi il sito www.giochibambini.it. Tra i giochi presenti citiamo Match di tabelline, un memory in cui si può giocare da soli oppure in due giocatori. E’ possibile scegliere se esercitarsi con tutte le tabelline, con una sola o con più tabelline. La carte coperte conterranno o una moltiplicazione o un risultato e bisognerà associarle nel minor numero di mosse possibile. In alternativa al memory, è possibile giocare a Tiro a segno. Il giocatore/studente dovrà colpire il più velocemente possibile il bersaglio con la risposta giusta e subito dopo appariranno dei palloncini rossi che dovranno essere colpiti anch’essi per passare al quesito con la tabellina successiva. Si potrà decidere se cimentarsi con una tabellina alla volta o con tutte insieme e per giocare basta utilizzare il mouse. Sul portale è presente, poi, il gioco Numeri in immersione, dove si entrerà in un mondo sottomarino abitato da squali e pesci predatori. L’unico modo di salvarsi è di raccogliere i numeri e i simboli che appariranno accanto alla risposta corretta. Andando avanti nei livelli si potranno sbloccare nuovi pesci da selezionare all’inizio del gioco.

Con Happy Burger, invece, si assisterà all’unione perfetta tra gestione di una hamburgeria e apprendimento delle tabelline online. Solo risolvendo la tabellina si potrà dare ai clienti l’hamburger ordinato e soddisfare il loro gusto. In questo modo si potranno superare i livelli e rendere felici tutti gli orsi clienti! Infine, un ultimo gioco da provare è Palloncini di SpuQ che ha come protagonista una simpatica giraffa. Sono presenti due livelli di difficoltà, facile e difficile, e lo scopo del gioco è sparare ai palloncini colorati in movimento che contengono la risposta esatta.

I portali in cui cercare giochi di tabelline online non finiscono qui. Facciamo ora tappa da www.ufottoleprotto.com ideato da Umberto Forlini. Il gioco è molto semplice, il giocatore dovrà trascinare ogni tabellina sopra al giusto risultato utilizzando il mouse. Un’altra tappa potrebbe essere www.lnx.sinapsi.org. Qui si potrebbe scegliere di aiutare un pinguino gelataio a servire il corretto gelato ai suoi clienti, di tirare palle di neve oppure di rompere le uova dando le risposte corrette.

Tutti i giochi citati nell’articolo sono ottimi esercizi per imparare le tabelline divertendosi. E’ una proposta da non perdere da fare ai più piccoli che potranno avvicinarsi al mondo della matematica attraverso animali colorati, simpatici personaggi e svolgendo le sfide più strane. La pratica è il miglior modo per perfezionarsi nell’automatizzazione delle tabelline. Oggi abbiamo presentato sia dei giochi che degli esercizi sulle tabelline. Consigliamo di iniziare dai giochi per stimolare l’apprendimento e passare solo successivamente ai test a tempo che presuppongono una migliore conoscenza delle tabelline.