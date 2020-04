Tactic Glasses: opinioni dai forum, come funzionano, prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Nell’articolo odierno vogliamo parlarvi di Tactic Glasses, i nuovissimi occhiali da sole polarizzati in policarbonato di alta qualità con lenti spesse che permettono di proteggere i vostri occhi in qualsiasi occasione. Potrete indossarli anche mentre siete impegnati a fare sport all’aria aperta e riescono a filtrare il 100% dei raggi ultravioletti. Sono disponibili con tre colorazioni di lenti differenti tra cui grigio, bianco e gialla.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI I NUOVI TACTIC GLASSES IN OFFERTA LANCIO SUL SITO UFFICIALE, CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Di seguito scopriremo tutte le caratteristiche dei nuovi occhiali, come funzionano, quanto costano e dove è possibile acquistarli online sul sito ufficiale e su Amazon. Inoltre troverete alcune delle opinioni rilasciate sui forum dagli utenti che li hanno già comprati e provati.

Come funzionano i nuovi occhiali Tactic Glasses: caratteristiche e istruzioni d’uso

Sono finalmente arrivati in commercio i Tactic Glasses, i nuovi occhiali da sole in policarbonato di alta qualità realizzati in telaio TR90 di colore nero che li rende molto comodi da indossare e davvero leggeri. Presentano inoltre lenti polarizzate in resina con protezione UVA UVB e UV che vi aiuteranno a proteggere molto bene i vostri occhi in qualsiasi occasione. Questi occhiali sono adatti per lo sport all’aria aperta come ciclismo, escursionismo, corsa, passeggiate e altre attività sportive. Inoltre riescono a filtrare il 100% dei raggi ultravioletti della luce del sole e a bloccare efficacemente l’abbagliamento.

Sono disponibili con lenti in tre differenti colorazioni: bianco, grigio e giallo. Ma vediamo nel dettaglio le loro caratteristiche:

Lente grigia: permette di ridurre efficacemente l’intensità della luce e fornisce una buona percezione del colore. Inoltre si riesce ugualmente a distinguere il colore originale dalla scena.

permette di ridurre efficacemente l’intensità della luce e fornisce una buona percezione del colore. Inoltre si riesce ugualmente a distinguere il colore originale dalla scena. Lente bianca: la funzione principale di questa tipologia di lente è quella di proteggere dai raggi ultravioletti e da corpi estranei. Si possono indossare anche di notte per impedire a corpi estranei come le zanzare di entrare negli occhi.

la funzione principale di questa tipologia di lente è quella di proteggere dai raggi ultravioletti e da corpi estranei. Si possono indossare anche di notte per impedire a corpi estranei come le zanzare di entrare negli occhi. Lente gialla: assorbe la luce blu ed è molto forte. E’ una lente nota anche “filtro”, che può migliorare il contrasto e rendere più chiaro lo scenario naturale. Sono adatte per qualsiasi occasione, al crepuscolo, di notte o nelle prime luce del mattino, con tempo nebbioso o piovoso. Spesso utilizzato per la caccia e l’esercizio notturno.

Questi occhiali da sole con lenti polarizzate prima di essere messi in commercio sono stati testati così da controllare la presenza di eventuali difetti. Infine nella confezione dei vostri Tactic Glasses troverete: un nasello sul cuscinetto in silicone rimovibile, un set con 3 lenti (grigio, bianco, giallo), un panno per pulire l’occhiale, un cordino molto resistente e una pratica custodia rigida.

Opinioni e recensioni Tactic Glasses: i commenti rilasciati dagli utenti sui forum

Sono già molte le persone che hanno avuto la possibilità di acquistare i nuovi occhiali da sole polarizzati Tactic Glasses ed hanno deciso di lasciare nei vari forum un commento personale su questo articolo. Le loro recensioni sono utili per capire se vale la pena comprare questi particolari occhiali e se svolgono al meglio la loro funzione protettiva per i vostri occhi. Prima di fare qualsiasi tipo di acquisto online infatti è consigliato informarsi sul reale funzionamento del prodotto che vorremmo comprare. A seguire ecco alcune delle testimonianze degli utenti:

“Una delle mie più grandi passioni è il ciclismo e amo spesso uscire con la mia bicicletta a fare lunghe passeggiate all’aperto. Per questo ero alla ricerca da tempo di occhiali da sole in grado di proteggere i miei occhi dai raggi solari e dal vento. Da quando ho deciso di acquistare i nuovi Tactic Glasses sono rimasto soddisfatto fin dal primo utilizzo e lo consiglio a tutti gli appassionati di ciclismo e altri sport”. Giacomo, Verona. “Questi occhiali sono incredibili e leggerissimi con lenti polarizzate davvero molto belli. Ogni volta che li indosso i miei occhi li sento molto più protetti e riposati e posso dedicare molto più tempo alle mie attività sportive all’aria aperta”. Francesca, Palermo. “Dopo aver acquistato i Tactic Glasses, sono rimasto molto contento e soddisfatto sia per la loro comodità che per il loro design molto elegante. Per questo li consiglio vivamente e penso sia un prodotto perfetto per proteggere gli occhi quando siamo fuori al mare o in montagna. Io ho deciso di comprarli anche per mia moglie e mia figlia e li indossiamo ogni volta che usciamo a passeggiare insieme”. Sergio, Genova.

Tactic Glasses: prezzo e dove è possibile acquistare online i nuovi occhiali polarizzati

Se anche voi volete acquistare i nuovi occhiali polarizzati Tactic Glasses, vi basterà collegarvi sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Questo particolare articolo infatti non lo troverete in vendita nei tradizionali negozi di ottica o nei vari siti di e-commerce online come Amazon o eBay dove è facile imbattersi invece in prodotti simili. Tuttavia gli unici e originali Tactic Glasses sono in vendita solo ed esclusivamente sul portale della casa che li produce. Tutto quello che dovrete fare è collegarvi al sito e compilare correttamente il modulo d’ordinazione che trovate in fondo alla pagina iniziale.

Vi sarà richiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza e il vostro numero di telefono (preferibilmente cellulare). Inoltre se desiderate potete lasciare una nota al corriere dove potrete aggiungere ulteriori indicazioni su come effettuare al meglio la consegna come ad esempio il nome sul citofono o quello di un vostro vicino a cui lasciare il pacco nel caso in cui non siete in casa il giorno della consegna. Una volta compilato il modulo, inviate l’ordine e verrete ricontattati da un operatore dell’azienda che vi confermerà la buona riuscita dell’operazione. I vostri Tactic Glasses vi arriveranno direttamente a casa vostra nel giro di 1-3 giorni lavorativi e la consegna sarà del tutto gratuita in tutta Italia.

>>> SODDISFATTI O RIMBORSATI: CLICCA QUI E ORDINA SUBITO I NUOVI TACTIC GLASSES AD UN PREZZO SPECIALE, PER TE SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Ma quanto costa questi incredibili occhiali da sole polarizzati? Sul sito ufficiale della casa produttrice sono presenti delle offerte davvero molto convenienti e disponibili fino ad esaurimento delle scorte. Un paio di Tactic Glasses sono in vendita al prezzo super scontato di soli 59,90 euro, mentre due occhiali da sole polarizzati sono disponibili al costo di 79,90 euro e infine tre occhiali possono essere acquistati pagando 99,90 euro.

Se non siete soddisfatti al 100%, vi verrà rimborsato il prezzo del prodotto entro 14 giorni dalla data d’acquisto. Potrete pagare gli occhiali direttamente in contanti alla consegna oppure anticipatamente tramite carta di credito, Paypal o Postepay in maniera semplice e sicura.