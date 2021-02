Taglie Lovely Bra: guida alle misure del reggiseno 3 in 1

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un nuovo e interessante capo d’abbigliamento intimo, ossia Lovely Bra, il reggiseno 3 in 1 senza ferretti e cuciture in grado di garantire un rivoluzionario effetto push-up e un’incredibile funzione contenitiva. Dotato di un design elegante e innovativo, questo indumento intimo, oltre ad essere molto comodo, riesce ad avvolgere il vostro seno sostenendolo e senza provocare irritazioni alla pelle, e per questo motivo è adatto anche alle donne con una cute più sensibile.

Oggi però vogliamo soffermarci in particolare sulle diverse taglie disponibili sul sito ufficiale e su come poter scegliere il reggiseno più adatto a voi. A seguire vi offriamo quindi una breve guida alle misure del nuovo Lovely Bra, cercando di aiutarvi nella scelta della taglia che corrisponde perfettamente a quella che avete sempre usato per i reggiseni tradizionali.

Misure Lovely Bra: guida su come scegliere le taglie giuste per voi del nuovo reggiseno 3 in 1

Una delle novità più interessanti arrivate in commercio nel settore degli indumenti intimi è senza dubbio il nuovo Lovely Bra, l’innovativo reggiseno 3 in 1 della linea b-good – privo di cuciture e ferretti – considerato tra i più comodi che abbiate mai provato prima d’ora. A differenza di quelli tradizionali, questo reggipetto vi permetterà di avere un fantastico effetto push-up e di contenere perfettamente il vostro seno così da risaltare le vostre curve al meglio. Infine lo scollo a V lo rendono perfetto per essere indossato sotto qualsiasi tipologia di outfit, per le occasioni più eleganti e per quando fate sport.

Realizzato con materiali e tessuti di altissima qualità, il nuovo reggiseno Lovely Bra è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice in tre colorazioni (bianco, nero e beige) e in diverse taglie. Ma come fare per scegliere la misura adatta a voi ed evitare così di acquistare un reggiseno che sia o troppo grande o troppo piccolo? Per aiutarvi a seguire troverete una brevissima guida che vi sarà molto utile e grazie alla quale potrete controllare quale sia la taglia corrispondente a quella che usate normalmente per i reggiseni tradizionali.

Prima di vedere nello specifico quali sono le misure del nuovo Lovely Bra, è opportuno ricordare a grandi linee che quando parliamo di taglia solitamente indichiamo la larghezza della fascia sotto al seno. Ma, come ogni donna saprà, quando si parla di questo tipo di indumento esiste anche la coppa, che invece fa riferimento all’effettiva grandezza del vostro seno. Tuttavia il nuovo Lovely Bra è perfetto sia per chi indossa una coppa B e sia per chi ha un seno più grande e sceglie quella C.

Come vi abbiamo già anticipato, sul sito ufficiale dell’azienda produttrice sono presenti diverse misure ma vediamo nel dettaglio a quali taglie corrispondono:

Taglia S : ideale per tutte quelle donne che indossano solitamente una seconda misura (Coppa B);

: ideale per tutte quelle donne che indossano solitamente una (Coppa B); Taglia M : questo reggiseno invece è molto comodo per chi è solito indossare una terza misura (Coppa B);

: questo reggiseno invece è molto comodo per chi è solito indossare una (Coppa B); Taglia L : ideale per le donne che iniziano ad avere un seno un po’ più abbondante e corrisponde ad una quarta misura (Coppa B e C);

: ideale per le donne che iniziano ad avere un seno un po’ più abbondante e corrisponde ad una (Coppa B e C); Taglia XL : realizzato per coloro che hanno taglie forti in quanto corrisponde ad una quinta misura (Coppa B e C);

: realizzato per coloro che hanno taglie forti in quanto corrisponde ad una (Coppa B e C); Taglia XXL: l’ultima taglia infine è perfetta per le donne che solitamente indossano reggiseni di sesta o settima misura (Coppa B e C).

Vi basterà seguire questa semplice tabella e riuscirete a scegliere la taglia perfetta per voi.

Nel caso in cui, una volta provato il reggiseno, vi accorgete che non è la misura che volevate, potrete tranquillamente effettuare il reso e ordinare una taglia in più o in meno in base alle vostre esigenze.

