Taglio capelli donna fai da te 2020: come tagliare i capelli da sola, migliori tutorial online e consigli

In questi mesi di lockdown a causa dell’emergenza Covid-19 il fai-da-te è diventata pratica comune tra gli italiani nei più disparati campi! Il fare da sé è divenuto per molti una necessità dettata dall’isolamento delle settimane passate e anche la beauty routine ed il parrucco non ne sono stati risparmiati! Sono tante le donne che hanno dovuto rinunciare al parrucchiere dall’inizio di marzo e che magari hanno accarezzato l’idea di darsi una sistemata alla chioma da sé senza osare farlo per paura di produrre esiti disastrosi. Tagliarsi i capelli da sole però non è così difficile come sembra: con alcuni semplici consigli è possibile ottenere risultati più che discreti. Nell’articolo che segue vi diamo infatti utili dritte su come fare per tagliarsi i capelli da sole realizzando tagli degni di un salone da parrucchiere e vi suggeriamo alcuni utili tutorial online da guardare per scoprire i trucchi degli esperti del settore!

Tagli di capelli per donna fai da te nel 2020: come farlo bene

In questi mesi di reclusione forzata sicuramente sono tante le donne che hanno sentito il bisogno di sistemare la propria chioma, sfoltirla un po’, spuntare le doppie punte, accorciare i capelli o pareggiare la frangia. Molte quasi certamente hanno rinunciato all’idea di farlo, spaventate dagli eventuali disastri che l’inesperienza può produrre. Ora però ci sono buone notizie: tagliarsi i capelli da sole non è impossibile! Il taglio di capelli fai da te oltre ad ovviare al problema legato al fatto che i parrucchieri sono ancora chiusi, permette di divertirsi, sperimentare e in ultima analisi anche di risparmiare, quindi perché non cimentarsi? Se l’intervento che volete mettere in atto sulla vostra testa non è troppo elaborato e complesso, sono molte le dritte fai da te che possono aiutarvi ad ottenere l’acconciatura che volete in modo semplice e veloce, scongiurando danni temporanei alla chioma e allontanando la prospettiva di coprirsi la testa con una parrucca o con un cappello per poter uscire di casa senza essere derise! In questo paragrafo vi illustriamo come prendersi cura dei propri capelli e modificare l’acconciatura comodamente a casa propria – senza amari pentimenti successivi – garantendo ai capelli un volume invidiabile e mantenendone intatta lucentezza e forza, sinonimi di salute.

Vediamo ora alcuni semplici tagli fai da te: iniziamo con quello almeno teoricamente più semplice, ovvero l’accorciamento dei capelli. Sia che si desideri passare da un haircut lungo a uno medio (tipo long bob), che dare un “taglio netto” ai capelli lunghi e portarli alla forma del caschetto, è essenziale iniziare l’operazione raccogliendo i capelli con un elastico, in una coda posteriore. In secondo luogo con un altro elastico di individua la lunghezza del taglio e sotto ad essa si tagliano i capelli pari. Se si vuole che il taglio sia più lungo davanti si possono mettere i capelli dietro le orecchie prima di procedere al taglio. Dopo il taglio si possono asciugare i capelli e si possono sfoltire le punte, armandosi di pettine e forbice, stabilendo il limite oltre il quale non tagliare, in modo che l’acconciatura risulti più morbida e naturale. Se si vuole invece solo scalare leggermente i capelli lunghi o medi si devono legare i capelli posteriormente in una coda molto stretta e tirata, che si deve poi riversare sulla fronte. La coda va ben pettinata e sfoltita con una forbice in posizione verticale: il taglio deve essere delicato, non netto ma morbido, molto preciso, in modo da evitare cesure nette e troppo rigide. In questo modo si ottiene una scalatura omogenea e appena marcata, che conferisce volume alla pettinatura. Chi ha invece problemi di doppie punte può dire loro addio ripartendo la chioma in ciocche, ognuna delle quali deve essere pettinata. La parte finale di ogni ciocca va poi immobilizzata tra due dita e con la forbice mantenuta verticalmente le punte devono essere tagliuzzate con rapidità, evitando tagli netti o troppo geometrici.

La frangia può essere un altro elemento di tendenza facilmente ottenibile con il fai da te: per ottenerla occorre raccogliere una parte dei capelli non troppo abbondante e riversarla anteriormente, sulla fronte. Questo segmento deve essere ben pettinato e inumidito e la sua sommità trattenuta tra le dita e flessa in un twist prima di essere tagliata via. Meglio che il taglio non sia troppo invasivo: la frangia super corta non è mai una buona idea se non si è esperti parrucchieri… meglio una frangia media sulla quale eventualmente intervenire in un secondo momento per pareggiarla. Seguendo queste indicazioni si ottiene una frangia pari un poco più lunga sui lati, che incornicia il viso in modo morbido. Se, infine, si vuole accorciare un po’ la frangia è bene lavorare sui capelli asciutti: la frangia deve essere pettinata in avanti, sulla fronte e sul viso, e con la forbice si può iniziare a tagliare partendo dal centro della frangia (in corrispondenza del naso) verso destra e poi verso sinistra. In questo modo si ottiene un taglio pari bilanciato e netto.

Chi volesse strafare può accompagnare al taglio anche la colorazione dei capelli per cambiare look e/o coprire la ricrescita: in commercio esistono moltissime tipologie di tinte. Vi consigliamo di acquistare quelle delle marche più note e dotate di tutte le certificazioni necessarie, evitando quelle ad alto contenuto di ammoniaca che a lungo andare deteriorano i capelli e il cuoio capelluto. Farsi la tinta in casa è semplicissimo e non troppo diverso da fare lo shampoo!

Tagli di capelli per donna fai da te nel 2020: i migliori tutorial e consigli

Se i consigli che vi abbiamo dato ancora non vi bastano vi suggeriamo di guardare qualche tutorial online per vedere con i vostri occhi quali sono i passaggi da fare per ottenere una bella acconciatura fatta in casa. Tra i migliori sicuramente ci sono quelli di Clio Make Up in cui ad ogni passaggio di taglio corrisponde un’immagine esplicativa, oppure la video lezione del hair stylist Salvo Filetti sul sito web di Io Donna o ancora i tutorial per realizzare tagli corti e cortissimi della beauty influencer Sanja Karasman, disponibili su Youtube. Sempre su Youtube possono risultare molto utili i video di ClayHairdresser. Insomma: online non mancano le opportunità per “toccare con mano” l’operato dei professionisti dello styling e prendere spunto, concretamente, dal loro modo di lavorare.

Occorre precisare che chi vuole diventare un’ottima parrucchiera homemade deve essere consapevole che ogni tipologia di capello implica che vengano adottate una serie di accortezze nel suo trattamento e che ogni volto ha lineamenti specifici che non sempre si abbinano nel migliore dei modi a determinate acconciature. Chi ad esempio ha capelli molto folti e spessi dovrebbe evitare acconciature scalate o troppo corte, che produrrebbero un ulteriore incremento del volume, privilegiando mezze lunghezze e scalature moderate; al contrario chi ha capelli particolarmente fini potrà puntare decisamente sulla scalatura, scegliendo acconciature dinamiche che conferiscano maggior volumetria e corpo alla testa. La forma del viso ha un ruolo determinante nel guidare verso la scelta di un taglio: chi ha il viso “squadrato” o tondo dovrebbe privilegiare tagli di mezza lunghezza, poco scalati o pari mentre tagli più dinamici e geometrici, come il carré, valorizzano nel migliore dei modi volti dalla forma triangolare, ovale o a cuore, che assumeranno più rotondità e armonia, smussando un poco spigoli e angoli troppo marcati che rischiano di destabilizzare le proporzioni della figura. Quando si sceglie un taglio, sfogliando un giornale oppure cercando nel web le acconciature più trendy di attrici e modelle, è bene prendere in considerazione acconciature adatte a tipi di capello o di fisionomia simile alla vostra, in modo da assicurarvi una buona riuscita dell’hairstyling sui vostri lineamenti.

Inoltre anche l’apertura della riga (centrale o laterale) o la presenza di rose all’attaccatura dei capelli sono elementi importanti: se per la costituzione della vostra chioma queste soluzioni non sono adatte o difficilmente mantenibili, scartatele a priori. In ogni caso puntare alla semplicità è sempre la cosa migliore, in particolare quando si è parrucchieri di sé stessi! Essenziale è pero che prima di rifarvi il look vi assicuriate di avere forbici con lame affilate e precise, possibilmente professionali: ne esistono sia a lama dritta, per tagliare, che a lama con pettinino integrato, impiegate per sfoltire i capelli; un pettine di legno o di plastica per dividere la chioma, pettinare e lisciare i capelli; mollette e clip per segmentare e raccogliere in ciocche i capelli, in modo da procedere per gradi nel taglio; un elastico, per fermare e raccogliere i capelli in particolare quando si devono effettuare scalature; spruzzino contenente acqua per mantenere la chioma umida: è essenziale infatti che i capelli siano bagnati al momento del taglio, a meno che non intendiate semplicemente pareggiare o sistemare la frangia poiché questo intervento è meglio farlo sui capelli asciutti. Ora avete tutto ciò che vi serve per diventare parrucchiere di voi stesse! L’unica raccomandazione è quella di maneggiare con cura gli strumenti di taglio, onde evitare incidenti, e di puntare sempre alla semplicità che inevitabilmente dà le maggiori soddisfazioni!