Taglio Capelli Donna Febbraio 2020: lisci, ricci e mossi, tutti i trend del momento

Le tendenze per quanto riguarda i capelli cambiano continuamente e c’è sempre spazio per sperimentare, nel taglio, nel colore e nella piega.

Questo 2020 è iniziato col botto e con diverse tendenze in atto per quanto riguarda i capelli. Uno dei trend è sicuramente l’inverted bob, ma anche il carrè molto corto, stile scolaretta retrò e per il colore sono molto in voga il color platino ed il rosso vivo.

Ovviamente, però, non bisogna solo seguire le tendenze e ciò che va di moda, ma bisogna tenere assolutamente conto del tipo di capello che si possiede. È inutile sperare in un caschetto liscio perenne, se abbiamo un capello mosso, così come tagli “troppo piatti” non stanno bene alle donne che hanno un capello liscissimo, che non dà volume alla capigliatura.

Per ogni tipo di capello, che sia liscio, mosso o riccio, esistono dei tagli di capelli che stanno meglio e molti di questi sono in linea con i trend di stagione. Quindi vediamo quali sono i tagli di capelli per donna di questo febbraio 2020 per capelli lisci, ricci e mossi.

Taglio Capelli Lisci Donna Febbraio 2020: gli ultimi trend

Il capello liscio viene spesso odiato dalle portatrici di capelli lisci perché non riesce a creare volume e rende molto spesso la capigliatura piatta e senza forme. Molto spesso il capello liscio sembra allergico alla messa in piega e bastano pochi minuti per ritornare alla forma originale da spaghetto.

Per poter sfruttare e valorizzare al meglio i capelli lisci, in questo febbraio 2020 ci sono diversi tagli per poter rendere al meglio, anche a seconda della lunghezza.

Vediamo quali sono i migliori tagli di capelli da donna in questo febbraio 2020 con capelli lisci.

In questo 2020 ci sono tantissimi trend, che comprendono sia i tagli corti che i tagli medi e lunghi.

Ad esempio, il taglio corto rimane un must quest’anno, soprattutto per quanto riguarda il pixiecut ed è consigliabile soprattutto a chi ha un capello liscio. Il capello corto riesce a mettere in evidenza i tratti del viso e dà un tocco glam e chic, ma anche molto sexy, proprio per la sua attinenza ad un modello maschile.

Come tagli corti abbiamo sia quelli considerati cortissimi (o xxs), come il pixiecut, sia in variante più dolce e femminile, magari con una frangia che copre la fronte (laterale o centrale) e sia nella variante più dura e rock, magari caratterizzata da colori particolari, come il silver o il biondo platino, giocando anche sulle simmetrie, per dare un tocco più maschile.

Per quanto riguarda i capelli lisci, vediamo anche in trend i tagli meno corti, come il bob o il caschetto alla pari, preferibilmente con la riga al centro ed un capello extra liscio, regalando così un look naturale, ma anche molto femminile. Infatti, l’evergreen di questo nuovo anno è sicuramente il caschetto, poiché si tratta di un taglio che torna di moda ciclicamente e non ci abbandona mai.

A seconda della forma del proprio volto, possiamo modificare il caschetto, poiché ci sono tante varianti: lo short bob, il carrè, caschetti più naturali o con più styling. La parola d’ordine, però, è sicuramente “liscio”.

Per quanto riguarda i capelli di lunghezza media, il trend di quest’anno, per i capelli lisci, è sicuramente un taglio che prevede che i capelli arrivino alle spalle e che le punte siano rivolte all’insù; questo tipo di taglio di capelli proviene dai saloni di parrucchieri di Parigi e che puntano alla valorizzazione dello stile della donna francese.

Per quanto riguarda i tagli lunghi, la tendenza del 2020 guarda maggiormente verso i capelli mossi o lunghi. Per quanto riguarda i capelli lisci, però, sono molto in tendenza le scalature, che servono a dare volume e asimmetria ai capelli lunghi e lisci, soprattutto se grossi; per chi, invece, ha i capelli lisci e fini, allora è consigliabile una sfilatura nella parte superiore, quella dal mento in su, così da dare maggiore volume e forma al taglio di capelli.

Altra skill in più per chi ha i capelli lisci, è sicuramente l’uso della frangetta, che tornerà protagonista nel 2020 in campo di hairstyle. Anche per la frangetta si raccomanda di tenere conto la forma del proprio viso, quindi di scegliere una frangia lunga e laterale se si ha un viso tondo, mentre una frangetta piena e frontale, nel caso si abbia un viso ovale.

Taglio Capelli Ricci Donna Febbraio 2020: quali sono i trend per i capelli ricci

I capelli ricci sono sicuramente difficili da portare: si arruffano appena c’è un po’ di umidità, molto spesso non sono definiti e può essere molto difficile trovare un taglio che si adatti al tipo di capello.

Partiamo, però, dal presupposto che i capelli ricci saranno una delle maggiori tendenze di questo febbraio 2020. Uno dei must-have, infatti, sarà la frangia, ma non la frangia liscia sui capelli ricci che ricorda la tendenza degli anni Duemila, bensì una frangia riccia. Certamente non sarà facile da gestire e bisognerà lavorarci sodo con prodotti specifici per i capelli, che delineano i ricci e una particolare lavorazione in fase di asciugatura, ma una frangia riccia risulta molto particolare ed incornicia benissimo il viso, dando un’aria sbarazzina e un po’ selvaggia.

Per quanto riguarda i tagli medi e lunghi, il trend dell’anno è sicuramente portarli vaporosi e sciolti, così da mostrare una chioma naturale, mossa o molto mossa, sempre con l’aiuto di prodotti adatti per i capelli ricci.

Per quanto riguarda i tagli corti, molte si disperano per i capelli ricci, delineando la loro poca gestibilità, soprattutto su un taglio corto. Ma i trend di febbraio 2020 ci consigliano tagli corti o anche cortissimi, con ricci pieni e definiti, in stile afro o con ricci più stretti. Tra i trend troviamo anche il pixiecut, che ormai non è più solamente relegato ai capelli lisci, ma rompe le barriere e diventa un taglio perfetto anche per chi porta i capelli ricci. Stavolta lo possiamo trovare in versione più aggressiva, con riga da una parte ed una cascata di riccioli che ricadono sulla fronte. Mentre, per chi sceglie un pixiecut cortissimo, il trend ci dice di mantenere micro ricci corti, fissati con gel o lacca, abbinati ad una frangia baby molto corta, frontale e che ricopre solo la prima parte della fronte.

I trend indicano, per i tagli medi, una tendenza che richiama gli anni Sessanta, con ricci afro valorizzati da sfilature moderate oppure ricci più morbidi, per dare movimento al taglio.

Un altro trend richiama gli anni Settanta, con una capigliatura che strizza l’occhiolino alle Charlie’sAngels. Parliamo di un taglio medio, con chioma vaporosa e ben definita. Il taglio è un bob cut allungato, con una frangia corta che richiama gli anni Settanta ed un ciuffo che sfiora il mento.

Taglio Capelli Mossi Donna Febbraio 2020: quali sono i trend?

I capelli mossi sono sicuramente il tipo di capello più versatile, che riesce dare movimento al taglio, ma che è sicuramente più facile da gestire rispetto al capello riccio. Nonostante ciò, il capello mosso può essere un’arma a doppio taglio, perché va comunque curato con diversi prodotti specifici per capelli che puntano alla definizione del capello.

Vediamo quali sono i migliori tagli di capelli per questo febbraio 2020 per i capelli mossi.

Per quanto riguarda i tagli di capelli medi, c’è da sbizzarrirci, ma la protagonista assoluta è la frangia. Viene consigliata una riga laterale e quindi una frangia laterale per dare un look più disordinato e selvaggio, mentre la riga centrale regala una frangia centrale adattissima a chi ha il viso tondo e riesce a mettere gli occhi in primo piano. Il taglio medio è perfetto per la frangia, che riesce a valorizzare ogni lineamento. L’ideale sarebbe avere un taglio che arriva alle spalle e tenere i capelli spettinati, così da dare volume anche ai capelli più fini; viene abbinata una frangetta corta e pettinata all’insù.

Un altro trend per una lunghezza media richiama il french bob, con frangia e scalato leggermente dietro. In questo caso, le ciocche davanti sono più lunghe e la frangia viene portata sfilata, così da incorniciare il viso.

Per quanto riguarda i tagli corti, anche per i capelli mossi il must rimane il pixiecut, sicuramente un evergreen. Quest’anno il trend vuole un taglio con capelli sfilati lunghi dietro e corti davanti, adatto soprattutto a chi ha un capello molto grosso e pesante, mentre per chi ha un capello più sottile, il trend consiglia un taglio corto dietro e bilanciato da ciocche più lunghe ed asimmetriche sul davanti.

Per i capelli lunghi, invece, i trend del 2020 richiedono uno stile più selvaggio e poco lavorato. Infatti il taglio perfetto vuole capelli poco scalati, per dare uno stile molto femminile e sofisticato. In caso di capelli poco voluminosi, i trend del 2020 consigliano una riga laterale e un taglio scalato o sfilato, così da valorizzare i lineamenti del viso e dare volume alla chioma.