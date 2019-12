Taglio Capelli Donna Gennaio 2020: corti, lunghi, medi, rasati ai lati, invernali, ricci e mossi

Per il prossimo gennaio 2020 c’è già chi pensa ad un nuovo taglio di capelli per salutare il vecchio anno e salutare la nuova stagione con un tocco di novità. Nuove e vecchie forme si fondono quest’anno in un unico grande inventario di capigliature, dove è possibile trovare il giusto taglio per la donna contemporanea sempre al passo con la moda.

Sfogliando le pagine web si possono preannunciare numerosi tagli come standard per le prossime tendenze: ma a rendere unico un taglio per i capelli da donna è anche e soprattutto quel tocco in più che solo la propria personalità sa dare come contributo.

Nessun taglio di capelli da donna è casuale: un taglio radicale può essere infatti indice di un grande cambiamento nella propria vita; e, allo stesso modo, una sforbiciatina può essere sintomo di una ventata d’intraprendenza e voglia di coccolarsi un po’.

Qualsiasi taglio una donna operi su di sé rimane comunque un’espressione esteriore, un segnale che una donna vuole palesare al mondo esterno, dando più o meno nell’occhio. Ma venendo a noi: corti, lunghi, rasati…qual è il taglio capelli da donna più in voga?

Considerando che siamo agli sgoccioli del vecchio anno, è arrivato il momento di annoverare alcuni dei tagli per capelli del momento che possano essere d’ispirazione per la prossima stagione invernale. E perché non inaugurare il 2020 con un nuovo taglio?

Capelli corti donna gennaio 2020: come tagliarli?

Il taglio corto da donna è sempre stato un grande emblema di femminilità, seppur in molte non riescano a cedere alla forbice pesante. Basti pensare ai grandi volti del cinema francese che già a partire dagli anni sessanta delineavano sul grande schermo l’idea di donna moderna.

Il taglio corto per i capelli da donna che domina il tempo è il Bob cut. Il “caschetto” è un taglio capelli che è fortemente tornato al centro della scena. Il taglio bob riesce a donare alla donna sia un aspetto sensuale, se pensiamo all’eleganza del taglio che calza ad esempio sul personaggio cinematografico di Amélie.

Sia un tocco di forza e intraprendenza, come nel caso di Mia Wallace nel celebre Pulp Fiction. Il tutto dipende dalla propria personalità che può essere riflessa in piccole varianti del taglio corto da donna.

Troviamo il taglio cortissimo tradizionale, il Pixie Cut. A seguire una lunga serie di bob con o senza frangia, oppure asimmetrico; e il taglio capelli corti sfilati e sbarazzini, come il Razor Cut, spesso accompagnato da alcune meches chiare, dato che il colore sembra essere decisivo nella moda di quest’anno.

Ecco che i capelli si tingono di tinte insolite ma di grande impatto: sui tagli corti, molto usata è la scala dal grigio al bianco. Un taglio di capelli da sfoggiare nel 2020 che sia corto, femminile, innovativo?

Uno tra tutti: Haircut XXS. Caschetto molto corto, simmetrico, con qualche variazione di colore e, per concludere in bellezza, una rasatura alla base che lo renda pulitissimo.

Taglio capelli lunghi donna gennaio 2020: i trend migliori

Il capello lungo è da molti considerato un aspetto sacrale: essi donano fluidità, voluminosità al volto delle donne, e anche sicurezza. I capelli possono essere lunghi per natura o lunghi per scelta: un taglio da donna specifico, infatti, può trasformare un semplice taglio lungo in un taglio creativo.

Come sempre i classici funzionano sempre: parliamo di taglio scalato, lungo con frangia, dando anche spazio alla fantasia, considerando che la frangia asimmetrica è molto richiesta nei saloni.

A dominare la scena però è il taglio lungo con riga in mezzo: le grandi star nazionali ed internazionali sembrano infatti prediligere questa forma, che mette in risalto in modo decisivo lo sguardo.

Taglio capelli medi donna gennaio 2020: le idee migliori

Tra il taglio lungo e il taglio corto c’è chi sceglie per un comodo ed elegante taglio medio di capelli. Donna sensuale, e soprattutto alla moda, si preannuncia essere colei che sfodera per l’anno nuovo un taglio rivalorizzato tantissimo negli ultimi tempi.

Tre i tagli di capelli medi all’ultimo grido c’è il Blunt Cut. Questo taglio, molto in voga negli States, somiglia ad un caschetto ma è di media lunghezza. Ciò lo rende un taglio decisivo per l’aspetto estetico, ma non rappresenta una drastica decisione per chi non è pronta ad una grande sforbiciata dal parrucchiere! Il taglio medio del Blunt Cut è caratterizzato da un taglio netto sulle punte (appunto, «blunt») e può essere più o meno corto, più o meno geometrico.

Ad accompagnare il Blunt, c’è il Long Bob che sembra accontentare un po’ i gusti di tutte. Questo taglio, più corto dietro e più lungo sui capelli che cadono davanti alle spalle, si adatta a tutte le tipologie di volto e può concedersi qualche variante, dato che sta bene sia liscio che mosso.

Taglio donna gennaio 2020: idea alla moda per capelli rasati ai lati

Da qualche anno il taglio rasato ai lati è tornato al centro dell’attenzione come una delle maggiori tendenze per il taglio capelli. Donna dalla grinta boyish, ma non per questo meno femminile, colei che opta per il rasoio definitivo sulla parte interessata della chioma.

Per chi porta i capelli lunghi il taglio più in voga è quello con la rasatura da entrambi i lati che, se sfumati a dovere, sostengono la parte superiore dei capelli: espressivi, sopratutto quando vengono raccolti in una coda, in una treccia o in uno chignon. C’è anche chi opta per la rasatura da un solo lato, accompagnata spesso da una frangetta.

Per i tagli corti la rasatura ai lati può essere determinante in questo gennaio 2020: un taglio capelli da donna eccentrico e alternativo, che può star bene sia col capello liscio e anche e soprattutto con un capello riccio.

Tagli di capelli invernali moda donna gennaio 2020

Affrontare l’inverno con il giusto taglio di capelli indirizza la donna verso nuovi propositi per l’anno che verrà. La capigliatura è per lei una parte essenziale, che siano corti, lunghi, ricci o mossi, essi vogliono dire qualcosa sulla sua personalità. Ed ogni tanto c’è il bisogno di un restyling, nella vita, come nell’acconciatura.

Alcuni tagli di capelli invernali del 2020 già ispirano il desiderio della donna di voler dare un tocco di novità al nuovo anno. Un cambio radicale, netto e deciso può essere rappresentato dal Pixie Cut, il taglio tradizionale cortissimo che dona alla donna un qualcosa di parigino anni Sessanta, in tutto il suo concentrato di sensualità.

Accanto al pixie, per accontentare chi vuole salutare l’anno nuovo con un capello lungo, c’è il Long Bob che, con il suo taglio deciso sulle punte, restituisce una perfetta combinazione di compostezza e modernità.

Per questo inverno 2020 a fare la differenza può essere il colore: al centro della scena troviamo un colore castano affiancato da diverse tonalità di rame, per chi vuole cambiare il colore naturale dei propri capelli.

Palayage, Shatush e Ombre hair per chi non vuole perdere il proprio colore naturale alla radice, ma giocare un po’ con i colori lungo le punte.

Tagli alla moda per capelli ricci donna a gennaio 2020

Esiste una famosa regola per la quale colei che nasce con i capelli lisci come degli spaghetti, preferisce avere i capelli ricci; al contrario, chi nasce con i “capricci” preferisce di gran lunga avere il capello liscio.

Molte donne “ricce” rinnegano la loro naturale capigliatura perché non riescono a gestirla. Il capello riccio, c’è da dirlo, richiede molta cura per riuscire ad esaltare la sua bellezza. Ma sta di fatto che, a detta di uomini e di donne, i capelli ricci sono bellissimi.

Sono sensuali, determinano in maniera decisiva la naturalezza del volto, e il loro dettaglio “selvaggio” fa sì che non passino inosservati. Insomma, il capello riccio è una fortuna e bisogna solamente trovare il giusto taglio di capelli che ne valorizzi le specificità.

Per questo 2020 i tagli per capelli ricci sembrano preferire un aspetto naturale piuttosto che il boccolo super definito. L’aspetto centrale è il volume, che preferisce per questo autunno-inverno rimanere delicato, grezzo, normale, e non essere perfetto.

E ciò vale sia per un taglio corto riccio dove l’effetto sbarazzino può donare un tono energizzante alla propria immagine, sia per un taglio lungo riccio dove, anche qui, la riga centrale è il modus operandi di questa prossima stagione.

Taglio capelli mossi donna gennaio 2020

I capelli mossi rappresentano la via di mezzo tra una chioma liscia ed una riccia. Diciamo che, messa così, chi nasce con la capigliatura mossa risulta avvantaggiato in quanto può scegliere liberamente, e senza troppe difficoltà, quale aspetto assumere.

Ma in realtà anche le donne “mosse” possono stancarsi della consuetudine e desiderare un nuovo taglio capelli per il 2020. Per i capelli mossi ci sono alcuni tagli che stanno facendo il giro del web per la loro portata di sensualità, e la musa sembra essere proprio Kasia Smutniak.

Parliamo del taglio medio scalato che sprigiona volume e naturalezza ad una capigliatura che rischia di rimanere nel limbo, perdendo di personalità. Ma come dimostra questo taglio, il capello mosso ne ha da vendere: basta solo sperimentare un po’ con le varie possibilità.

La frangetta su questo taglio dà un tocco più definito, che sta bene soprattutto a visi non troppo lunghi. Ma in generale, giocare un po’ con i capelli lungo la fronte, può mettere in risalto un taglio di capelli mossi classico, magari con acconciature aggiuntive.