Taglio Capelli Uomo Dicembre 2019: corti, lunghi, sfumati, rasati, mossi, lisci, ricci, a spazzola e all’indietro

Dicembre 2019: nuovo mese e nuove tendenze moda in fatto di vestiario, di accessori e… di capelli. Chi crede che l’hair style riguardi unicamente le chiome femminili si sbaglia di grosso: la vendetta del taglio di capelli da uomo è arrivata. Scopriamo quindi quali sono le tendenze di tagli maschili per dicembre 2019 analizzando quasi ogni tipologia di taglio possibile dai corti ai più lunghi; con rasatura o sfumati; mossi, lisci o ricci fino ad arrivare a quelli a spazzola o all’indietro.

Taglio capelli uomo corto con rasatura sfumata laterale, a spazzola, all’indietro e con ciuffo: le tendenze di dicembre 2019

Come scoprire quali sono i tagli maschili di tendenza? Essenzialmente nella stessa maniera in cui oggi viene visto e preso da esempio qualsiasi stile: sì sui giornali e sulle riviste, spesso specializzate, ma soprattutto tramite social network. Prima come Facebook e, ancor di più, con Instagram, social network visivo per eccellenza, abbiamo avuto modo progressivamente di analizzare, imparare a trovare e a far nostre le tendenze migliori che, la maggior parte delle volte quando si tratta di tagli di capelli per uomo, vengono scovate e replicate a partire dall’esperienza di personaggi famosi. Ci ispiriamo sempre più spesso a attori, cantanti, calciatori e star del web.

Uno dei tagli di capelli per uomo che ultimamente si vede di più sulle teste di ragazzi e uomini che amano essere sempre ben informati e al passo con gli ultimi trend, è chiaramente ispirato alle scelte di stile del calciatore per antonomasia di questi anni 10 del nuovo millennio al quale, soprattutto da quando è entrato nel campionato italiano, tutti sono un po’ più affezionati: CR7, Cristiano Ronaldo.

Il calciatore, il cui modo di far parlare di sé tramite social lo ha fatto diventare un vero e proprio brand, sembra effettivamente dettare stile e tendenze, sull’abbigliamento così come sui tagli maschili per capelli.

Da qualche mese viene preferito, da Ronaldo stesso e dai suoi seguaci, un look chic ed elegante che preferisce i capelli molto corti tenuti in ordine con, generalmente, una riga laterale che mal si abbina ai look sbarazzini e disordinati che richiamavano le mattinate in spiaggia. Alla riga laterale, già di per sé molto elegante, si aggiunge un effetto sfumato laterale che ne garantisce ordine e pulizia. Un effetto sfumato ai lati, così ben riuscito che spesso fa la differenza su un intero look, richiede poco impegno se paragonato al risultato. Il capello e il suo effetto rasato, estremamente corto all’altezza del lobo delle orecchie, ancor più corto verso il collo, va a mano a mano a diminuire, in maniera graduale e difficilmente visibile a primo impatto, fino ad arrivare alla parte superiore della testa in cui la chioma avrà effettivamente acquisito una lunghezza tale da poter permettere la messa in ordine del taglio, la riga laterale e l’azione con cui tutti i capelli vengono tirati all’indietro.

Un taglio molto simile, ma alternativo e meno elegante rispetto al precedente, si vede spesso nelle riviste di moda e nei photo shoot dei fantomatici influencer del web. Il principio del taglio resta lo stesso di quello visto in precedenza con Cristiano Ronaldo, vi è la riga laterale e la sfumatura rasata ai lati, ma una volta giunti nella parte superiore della testa, sopra la fronte, la situazione cambia e il look sembra diventare più sbarazzino, disordinato e, in alcuni casi, più rock: il capello progressivamente meno rasato ai lati, presenta adesso, superata la parte più alta delle orecchie, una lunghezza non indifferente. Basta armarsi di gel e lacche e sarà possibile ottenere il risultato che più vi aggrada in base alla lunghezza stessa che si ha a propria disposizione: in qualsiasi caso a far davvero scalpore e a dominare il look nella sua interezza è il ciuffo verso l’alto. Il ciuffo, intramontabile protagonista di molteplici look moderni e casual, può essere portato dritto senza alcuna riga, con le punte dei capelli tutte rivolte verso quella parte che, in prospettiva, si pone al centro della fronte oppure di lato, dopo aver fatto una riga che richiama quella del primo stile visto, proposto da Cristiano Ronaldo, valorizzando i volti più giovani e impreziosendo quelli più maturi.

La sfumatura laterale di cui sopra resta un dettaglio protagonista di innumerevoli tagli di capelli per uomo, non necessariamente di corta lunghezza. Anche i tagli medi, infatti, possono valorizzare volti giovani con una sfumatura laterale che, grazie alla corta lunghezza meno accentuata, riesce ad essere presente maggiormente e ad incorniciare meglio il volto.

Spesso al posto del ciuffo verticale molto lungo, il taglio che presenta rasatura sfumata laterale, termina con un modesto taglio a spazzola che, nonostante le dimensioni meno esagerate del ciuffo, si presenta comunque elegante e curato, facile da acconciare in maniera diversa a seconda dell’occasione: in maniera più confusionaria per un taglio casual per tutti i giorni da portare con un look non troppo impegnato o più ordinato, grazie anche all’uso di gel o lacca, per le occasioni più importanti.

Taglio Capelli lunghi, mossi, ricci e all’indietro Uomo Dicembre 2019: quali sono i trend da seguire

Le tendenze di tagli di capelli da uomo per questo dicembre 2019 sono davvero tantissime da avere l’imbarazzo della scelta.

Torna in voga, ad esempio, una peculiarità che non ci ha mai realmente abbandonati: il taglio lungo maschile.

Spesso, però, negli ultimi anni la lunghezza fluente di un taglio maschile veniva quasi sempre nascosta da codini o chignon particolari che donavano un aspetto esotico e rilassato a chiunque li indossasse e in qualsiasi circostanza.

Oggi, invece, in questo ultimo atto del 2019, il taglio maschile di dicembre è anche lungo, lasciato sulle spalle, senza essere legato o chiuso in alcun modo. I più famosi e illustri hair stylist, però, raccomandano che il taglio lungo, soprattutto quando è mosso, venga accompagnato da una barba sbarazzina lasciata incolta in modo da far risaltare lo sguardo maschile in questione. Lunghi e al naturale, quindi con i capelli tirati indietro o ai lati per liberare fronte e sguardo se si desidera un look casual, talvolta misterioso e ammiccante.

Se, invece, si ha intenzione di presentarsi con eleganza e stile, il modo di acconciarsi i capelli cambia, senza comunque nascondere più la lunghezza. Tirati all’indietro e fermati con gel e lacche di ogni specie: i capelli di lunga e media lunghezza si prestano davvero molto bene a valorizzare la scelta di chi preferisce lasciarli fluenti senza, però, fare in modo che possa apparire sciatto o disordinato. In questi casi, soprattutto quando ci troviamo di fronte ad un capello liscio, è bene organizzare e sistemare il taglio con una riga precisa e accurata, centrale o laterale. Spesso, soprattutto per quanto riguarda il secondo caso, ha incorniciare un viso fa la sua comparsa un ciuffo laterale che rende ancor più tenebroso e misterioso lo sguardo del ragazzo che lo porta. Non in tutti i casi, invece, la riga diventa necessari se si tratta di un capello riccio o mosso. Spesso, infatti, alla riga si preferisce semplicemente tirare indietro i capelli creando un effetto di “ordinato disordine” che dona al ragazzo in questione un aspetto di finta trascuratezza, molto rock e davvero molto attraente. In questi ultimi casi, sia con un capello di natura mossa che riccia, sia con boccoli larghi che con boccoli stretti, pettinare o spazzolare la chioma non solo sarebbe doloroso, ma anche un artifizio contro natura. Per questo, quando la natura del capello è di questa tipologia, si raccomanda di non modificarne l’inclinazione, ma di assecondarla con lavaggi effettuati con shampoo o balsamo appositi, eventualmente con spume e trattamenti particolari da eseguire post doccia o periodicamente e, eventualmente, con gel o lacche che ne possano esaltare i punti forti, come lucentezza e curvatura.

Chiunque amasse il taglio lungo, ma avesse difficoltà a portarlo non deve disperare: la riscoperta della folta chioma si accompagna, comunque, a diverse acconciature che, nel corso di questo dicembre del 2019, restano comunque meno ordinate e meno strette di quelle che abbiamo avuto modo di vedere e sperimentare gli anni passati. Ad un codino perfetto viene preferito uno meno simmetrico, ad uno chignon preciso, uno più disordinato che, magari, vede cadere ciocche sporadiche di capelli davanti alla fronte.

Questo modo di trattare i capelli che si presentano naturalmente ricci o mossi, naturalmente, rappresenta una regola basilare per i tagli corti. Ricordandoci quanto detto in precedenza nel primo paragrafo, un grande trend che a partire da dicembre 2019 vedremo sempre più spesso è quello che prevede un taglio corto con la rasatura sfumata laterale. Stavolta, soprattutto con un capello molto riccio e boccoloso, l’effetto contrasto è assicurato: la sfumatura rasata ai lati, se è molto corta, trova il modo di risaltare ancora di più i riccioli che cadono dalla fronte. Anche in questo caso l’effetto può essere valorizzato facilmente dal’uso di prodotti specifici, è importante però che non venga snaturata la stessa attitudine del capello, ma che, anzi, venga espressa alla massima potenza.