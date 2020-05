Taglio capelli uomo fai da te 2020: come tagliarli da solo, migliori tutorial gratis online e consigli

In tempo di quarantena coi barbieri chiusi ormai da mesi, possono insorgere i primi problemi legati ai capelli. I capelli crescono e diventano sempre più lunghi e diventa molto difficile acconciarli e dargli il giusto verso.

Proprio per questo bisogna ingegnarsi per trovare delle nuove soluzioni anche per i propri capelli, come regolare le basette, pulire il contorno del collo e regolare la misura. In attesa della riapertura dei parrucchieri, però, possiamo fare anche qualcosa da soli in casa. Sono tante le star che hanno optato per un taglio fai da te, basta guardare su Instagram i profili di sportivi come David Beckham e Cristiano Ronaldo per vedere i loro tagli fatti in casa o attori come Luca Argentero.

Vediamo come tagliarsi i capelli da soli e quali sono i migliori tutorial gratuiti per gli uomini che possono aiutarci.

Come tagliare i capelli da solo: consigli per gli uomini

Volete sistemare i vostri capelli ma l’apertura dei barbieri è ancora lontana? Bastano pochi accorgimenti per dare un refresh al vostro taglio di capelli, così da avere un aspetto pulito e ordinato, in attesa del ritorno alla normalità.

Per fare un taglio di capelli uomo fai da te, servono alcuni “attrezzi del mestiere”, facilmente reperibili anche online: un paio di forbici piuttosto affilate, un pettine, un rasoio a mano libera, un rasoio elettrico e, se lo avete, un pennellino per pulire i capelli tagliati dal collo e dal viso. L’importante è che le forbici scelte siano piuttosto affilate, così da tagliare il capello in modo preciso.

Come prima cosa, prima di affrontare il taglio, bisogna bagnare i capelli: si possono sia lavare i capelli ed aspettare che diventino umidi oppure bagnarli mediante uno spruzzino ad acqua.

È importante avere una visione piuttosto ampia dei capelli quando si tagliano, quindi bisogna scegliere una postazione luminosa e con uno specchio grande.

Con il pettine bisogna tirare indietro i capelli e procedere per piccole sezioni: portata indietro la maggior parte dei capelli, basta prendere una ciocca, sempre mediante il pettine e tenerla ferma con due dita. Ora si può iniziare a tagliare (o meglio, spuntare) con le forbici. È importante tenere le lame in perpendicolare rispetto alla ciocca, per tagliare di netto il capello. È consigliato iniziare con piccole porzioni, prima di dare un taglio netto, soprattutto se non si è esperti.

Dopo alcune ciocche, controlliamo il nostro lavoro allo specchio, per vedere se ci sono irregolarità e se il taglio è in pari su tutte le ciocche che abbiamo tagliato. Se per le ciocche anteriori possiamo portare i capelli in avanti, per controllare il taglio, per la parte posteriore della chioma, dobbiamo prendere le ciocche e portarle in alto, tagliando i capelli sempre in modo perpendicolare alla ciocca. Durante il taglio, bisogna fermarsi ogni tanto per controllare il lavoro, pareggiare le ciocche e tenere sott’occhio ogni eventuale errore.

Per quanto riguarda la parte superiore sulla testa, bisogna prestare maggiore cautela, infatti, eventuali errori sono più evidenti in questa parte. In linea generale, se possibile, è meglio non toccare la parte superiore con alcun attrezzo: si tratta di una zona molto delicata oltre che più visibile, quindi è meglio lasciare il tutto ad un esperto.

Nel caso si usi un taglia capelli elettrico, è importante fare il taglio sempre contropelo, muovendosi dal basso verso l’alto, quindi dalla nuca alla metà della testa. Bisogna fare tantissima attenzione a non applicare troppa forza durante il taglio, infatti, con movimenti troppo bruschi, si rischia di irritare la pelle e creare arrossamenti sulla cute del cuoio capelluto. Per usare il rasoio elettrico, è importante saperlo regolare di almeno una o due lunghezze durante il taglio.

Per iniziare un taglio di capelli fai da te con un rasoio elettrico, bisogna innanzitutto tracciare una linea guida sui lati con la lunghezza definitiva che si vuole avere alla fine. Poi, bisogna usare il rasoio elettrico sulle linee tracciate, facendo attenzione ad usare una misura in più rispetto a quella desiderata. Col rasoio elettrico è importante andare fino alla linea della tempia, facendo un movimento che vada a formare una forma quadrata sulla parte della nuca. Finita questa operazione da entrambe le parti, si può iniziare ad usare una lunghezza in più sulle strisce che abbiamo creato, sempre a partire dalla tempia. Terminata questa parte, si può iniziare a modellare la parte della nuca, cercando di perfezionare l’area rendendola più tonda. Come con le forbici, è importante evitare di toccare troppo la parte superiore della testa, meglio lasciar fare ad un professionista quando si potrà.

Zac Mascolo, Ceo del celebre parrucchiere Tony & Guy, suggerisce di iniziare col rasoio elettrico con una lunghezza media o corta per pulire tutto il perimetro, sempre dal basso verso l’alto, quindi dalla nuca fino alle orecchie e alle tempie. Poi, bisogna accorciare la lunghezza quando iniziamo a tagliare le zone vicino alle orecchie e alla nuca e usare una lunghezza “azzerata” per pulire il resto delle zone.

Per quanto riguarda l’effetto sfumato, bisogna ricorrere ad un rasoio elettrico. La regola generale è quella di usare la “la tecnica dell’1 – 2 – 3”, ovvero scegliere tre diverse lunghezze per il taglio di capelli. La lunghezza maggiore toccherà alla parte superiore del taglio, la lunghezza mediana toccherà alle parti della nuca e delle tempie e la lunghezza inferiore toccherà alle parti inferiori della testa. Per tutte tre le lunghezze, bisogna sempre fare attenzione a fare il taglio contropelo, per avere un risultato più omogeneo e uniforme. Per una corretta sfumatura, bisogna iniziare con la misura più lunga e partire, quindi, dalla parte superiore; poi, bisogna procedere con la misura più corta, quindi nella parte inferiore della chioma, mediante delle strisce verticali che vadano dal basso vero l’alto; infine, si andrà con la lunghezza mediana per la parte intermedia, cercando di continuare le strisce verticali create nella parte inferiore.

Abbiamo diversi tipi di sfumatura, tra cui troviamo la Caesar, ovvero un taglio molto corto sui lati e sulla nuca e che diventa più lungo sulla parte superiore della testa; lo stile Militare, con una rasatura estrema sulla nuca e sui lati e leggermente meno drastica sulla parte superiore; la Princeton, che prevede una lunghezza che va dai 2 ai 5 cm sulla parte superiore, con una graduale sfumatura sui lati. A seconda della sfumatura che vogliamo, dobbiamo usare un tipo diverso di lunghezza sul rasoio elettrico per poi andare a rifinire tutte le parti.

Finito il taglio, ci si può occupare delle rifiniture, sempre mediante il nostro rasoio elettrico. Col rasoio elettrico possiamo occuparci delle zone delle basette e della nuca. Per quanto riguarda le basette, il modus operandi cambia molto a seconda del risultato finale che si vuole ottenere: se si vogliono delle basette lunghe, allora bisogna tagliare dalla zona dei lobi in giù; se si voglio delle basette più corte, allora bisogna tenere conto del trago, ovvero la parte interna dell’orecchio. È importante, alla fine dell’operazione, controllare che le basette siano pari.

Per quanto riguarda la zona posteriore del collo, si può usare anche un semplice rasoio manuale, in particolare il rasoio mono lama per avere più precisione nel taglio. Prima di iniziare col taglio, è importante usare un gel per la rasatura invisibile o un olio barba multifunzione per evitare successive irritazioni sulla pelle. Con una mano è importante proteggere la base della nuca, per evitare di tagliare l’attaccatura dei capelli, mentre con l’altra mano si può iniziare con la rasatura, in modo molto delicato e attento per evitare tagli o errori.

Finite tutte le operazioni, si può procedere al lavaggio, per rimuovere tutti i capelli tagliati. Infine, usiamo l’asciugacapelli per dare la forma che vogliamo alla chioma appena tagliata.

Quando ci si approccia ad un taglio di capelli fai da te, può mettere paura il risultato finale: si può tagliare troppo, sbagliare e creare qualche buco nella chioma oppure rasare dove non si dovrebbe.

Purtroppo la quarantena e la chiusura dei barbieri hanno portato a soluzioni estreme per problemi come questi ed ecco tanti uomini cercare di sistemarsi il taglio da soli con quello che si ha a casa.

Per non fare danni, ecco alcuni consigli per non sbagliare un taglio di capelli fai da te.

Innanzitutto, prima di iniziare il taglio fai da te, bisogna avere bene in mente il look da avere alla fine del taglio: l’obiettivo è solamente un refresh del taglio che abbiamo solitamente? Vogliamo accorciare ancora di più il taglio che avevamo? Teniamo in mente ciò che vogliamo fare fin dall’inizio, per non finire ad improvvisare durante il processo di taglio.

Dobbiamo prestare anche una particolare attenzione agli attrezzi che useremo: è importante usare sempre forbici con lame affilate per poter fare un taglio preciso e netto.

Il rasoio elettrico può essere usato sia per le rifiniture, come nella zona delle basette e della base del corpo e sia per fare tutto il taglio. Se avete già un taglio corto, si può usare un rasoio elettrico dappertutto, facendo attenzione a tenerlo in posizione verticale con le lame verso il basso e partendo dalla parte frontale, per poi passare a quella posteriore.

Se è la prima volta che vi approcciate al taglio fai da te, fate attenzione a non tagliare troppo: meglio dare una spuntatina, giusto per iniziare, che fare danni irreparabili. Se, invece, si vuole iniziare subito con un taglio più drastico, allora è meglio procedere in maniera simmetrica e andare di pari passo su entrambe le parti. È importante fare sempre un controllo allo specchio del taglio, anche nella parte posteriore (se non avete uno specchio, basta anche la fotocamera del proprio smartphone).

Prima del taglio, bisogna bagnare i capelli se si vuole procedere con le forbici (umidi, non bagnati totalmente), mentre, se si vuole usare il rasoio elettrico, i capelli devono essere assolutamente asciutti; se i capelli sono umidi possono ostruire il rasoio elettrico e danneggiarlo. Se usate il rasoio elettrico, evitate il balsamo nel lavaggio: il balsamo potrebbe far scivolare il rasoio elettrico e creare dei piccoli disastri.

Se fate qualche errore, c’è sempre l’opzione della rasatura estrema: si tratta di un’opzione piuttosto drastica, ma necessaria in caso di errori e che, soprattutto, risolve ogni tipo di problema legato allo styling della chioma o la sua ricrescita.

Migliori tutorial sul taglio di capelli per uomo fai da te

Se i consigli non bastano, allora ecco arrivare in aiuto i tutorial su YouTube. In questo modo, possiamo analizzare meglio ogni passaggio e capire, da ogni inquadratura, come si tagliano i capelli passo dopo passo.

Tra i migliori tutorial per un taglio di capelli uomo fai da te, abbiamo il tutorial di Claudio Furini Hairstylist, “Barber Tutorial Taglio Sfumatura Capelli Corti Uomo”. In 9 minuti, il tutorial ci spiega come fare una sfumatura più morbida. Ciò che serve per procedere alla sfumatura sono un pettinino, una macchinetta per sfumature, una macchinetta a zero, i vari spessori per la macchinetta per sfumature, una piccola forbice e un pennello per spolverare i capelli in eccesso a fine taglio.

Un altro tutorial valido per capire meglio come si tagliano i capelli da soli è quello di Francesco Gianinalli, “[TUTORIAL] Come tagliarsi i capelli da soli in casa: Quarantena edition”, pensato proprio per questo periodo di difficoltà. Nel tutorial si spiega come mantenere un taglio più corto ai lati e più lungo al centro, mediante pochi attrezzi: un pettine e un rasoio elettrico con le varie misure diverse.

Infine, un altro tutorial molto utile, più estremo dei due precedenti è di “Tips for Clips – “Haircutting, Self Haircut – Long Hair | Hot to cut your own hair | How to cut long men’s hair | Tip # 25”. Questo tutorial, come detto, è più estremo dei due precedenti perché viene mostrato come passare da una chioma lunga e disordinata ad una più corta e ordinata. Il tutorial è consigliato solo per chi ha giù una mano allenata per il taglio e non per i meno esperti.