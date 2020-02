Taglio Capelli Uomo Febbraio 2020: corti, lunghi o medi, tutti i trend del momento

L’inverno 2020 può essere il momento ottimale per cambiare look e in questo articolo parliamo infatti dei tagli di capelli da uomo più trendy del momento, in riferimento al mese di febbraio. Per quanto notoriamente le possibilità creative in questo ambito non siano per gli uomini ricche quanto quelle declinate al femminile, febbraio 2020 si configura come mese particolarmente interessante per coloro che vogliono “darci un taglio” – o meglio cambiare taglio! – e adottare un nuovo stile: vi daremo infatti idee stilose adatte sia a chi porta i capelli corti che lunghi e medi.

Taglio Capelli corti Uomo Febbraio 2020: le nuove mode

I trend che riguardano lo styling dei capelli al maschile nell’inverno 2020 non hanno tralasciato alcun tipo di lunghezza: le idee e le proposte sono moltissime sia per chi porta i capelli corti, che lunghi e medi ma anche ricci, per non parlare delle ultime tendenze in termini di barba e baffi, complementi non meno importanti.

Tra i tagli decisamente più in voga, anche grazie alle celebrità che li sfoggiano, troviamo infatti il classico taglio corto impreziosito dal ciuffo (un esempio famoso è quello dell’attore Chris Hemstworth) oppure il taglio medio arricchito dalla presenza di curate basette. Non manca nel campionario degli stili maschili del momento anche l’intramontabile corto-active, con rasatura quasi totale e molto definita (per intenderci, quello che è divenuto il taglio d’ordinanza di David Beckham), e sono tantissime le possibilità anche per ragazzi e uomini che presentano una criniera riccia e vogliono adottare un taglio corto e leggero.

A febbraio 2020 continua la “scalata” al successo dei tagli “side part”, ovvero tagli cortissimi completati dalla rasatura laterale e nella parte retrostante della testa. Questo taglio, noto anche come “slick back”, si basa sulla sfumatura di volumi diversi, con una gradazione delle lunghezze studiata e ben evidente che parte da un “grado 0” della rasatura e progressivamente acquista volume fino a raggiungere una lunghezza rilevante, dal momento che in superficie i capelli rimangono all’incirca della lunghezza originale. Un alleggerimento laterale netto e geometrico, che conferisce rigore ed eleganza ad un taglio estremamente sportivo e marcatamente maschile, aggiungendo un tocco di stile unico.

Tra i trend che lasceranno il segno a febbraio 2020 per quanto riguarda i tagli maschili corti senz’altro ricordiamo il grande revival della riga ben marcata: questa tendenza non è nuovissima, ma ormai capita sempre più di frequente di imbattersi in uomini che portano i capelli corti ed esibiscono una riga ben segnata che spartisce con rigore la chioma, dando un aspetto ordinato e marziale al taglio di capelli. Molto spesso questo stile si accompagna alla barba ben curata e legata al taglio per mezzo di basette (sia nella modalità sfumata che in quella distaccata): oltre al gusto del cliente, per stabilire la tecnica di contouring con la quale realizzare questo “collegamento” barba-capelli, sarà fondamentale affidarsi ai consigli dell’hair-stylist di fiducia. Le possibilità di sinergia tra capelli e barba possono infatti essere ottenute mediante tecniche diverse, che rispecchiano la modalità del taglio di capelli: si può infatti creare un trait d’union uniforme, oppure progressivo, propendere per uno shaping convesso oppure a punta, in base all’effetto estetico che si desidera ottenere.

Il corto si presta a una varietà di “interpretazioni” che l’hair stilying per uomo non trascura mai, anche a febbraio 2020. Tra le molte possibilità infatti non passa mai di moda il “corto trasandato” – ovviamente studiato ad arte! Accanto ai tagli geometrici e rigorosi – neanche un capello fuori posto! – passati in rassegna nelle righe precedenti, l’inverno 2020 vede trionfare anche tagli di capelli che, pur mantenendo il corto come base fondamentale, sperimentano su di esso per ottenere un caratteristico effetto “spettinato”, mediante cere opache o lucide, oppure l’intramontabile “effetto bagnato”, realizzabile con l’ausilio di gel. Tali prodotti devono essere applicati ai capelli dopo il lavaggio ed il taglio in modo che questi possano essere modellati e direzionati correttamente al fine di ottenere l’effetto desiderato dando però il massimo risalto alle linee del taglio, a quelle del pettine o della spazzola, in base allo strumento utilizzato per mettere in forma l’acconciatura.

Infine, per gli uomini che portano i capelli corti e hanno una chioma di base riccia un trend di febbraio 2020 è quella dell’ “effetto wet” sui ricci. Le chiome corte e ricciute è bene che evitino le scalature vertiginose (foriere del ridicolo “effetto fungo”) e optino invece per uno styling che metta in risalto il volume dei ricci. Per farlo, dopo il lavaggio, si può applicare una maschera oppure una cera idratante sui capelli già asciutti per ammorbidire i ricci – in particolare se questo sono stretti, tipo afro – e dargli maggior tono e vitalità. La cera a lucido può essere un ottimo rimedio per rendere i ricci più luminosi e spegnere l’effetto crespo. I ricci più morbidi e ondulati possono essere “messi in forma” con l’applicazione di una mousse apposita sui capelli bagnati.

Taglio Capelli lunghi e medi Uomo Febbraio 2020: i trend del momento

Seppur tradizionalmente i capelli lunghi siano appannaggio femminile, in particolare dopo una certa età, la tendenza sta cambiando e sono sempre di più gli uomini che decidono di esibire una chioma lunga e ben curata. Vedremo infatti di seguito quali sono i trend di febbraio 2020 rispetto ai capelli lunghi, fermo restando che solitamente, l’uomo che opta per il capello lungo tende a portarlo “wild” spesso in combinazione con la barba – fintamente – incolta.

L’inverno 2020 propone capelli lunghi maschili rigorosamente naturali, tirati indietro, in particolare sulla fronte, ma anche tagli destrutturati, in modo che i capelli possano ricadere con naturalezza sulle spalle e sulla schiena, se portati sciolti. Per i momenti che richiedono un maggior grado di formalità i capelli lunghi possono essere raccolti nel caratteristico man bun, tenuto in forma da un finish bagnato. Come abbiamo detto, molto spesso una barba lunga e all’apparenza selvaggia può contrappuntare in modo ineccepibile il capello lungo al naturale, conferendo a chi lo porta il caratteristico look da “cattivo ragazzo”, decisamente sexy.

Per chi preferisce le mezze misure, una soluzione trendy di febbraio 2020 è il bob cut al maschile, che si addice particolarmente alle medie lunghezze, declinabile in mille modi a seconda della tipologia del capello: dall’eleganza del liscio pettinato all’indietro alla sfrontatezza della chioma riccia al naturale, alla ricercatezza metropolitana del top knot allo stile ribelle dei dreadlocks.

Tra tagli di capelli per uomo più popolari a febbraio 2020 una menzione particolare va tributata all’ “effetto spettinato”, ideale per chi porta i capelli con una lunghezza media: questo tipo di taglio, chic e bohémien ad un tempo, va studiato attentamente con il proprio parrucchiere, onde ottenere un acconciatura che ben si adatti al viso di chi la porta e alla tipologia dei capelli. Il taglio medio “spettinato” generalmente si adatta con facilità sia al capello liscio che riccio e conferisce alla chioma un volume morbido e naturale. A questo tipo di acconciatura si accompagna egregiamente anche il ciuffo, possibilmente lungo, liscio o mosso, a seconda dei gusti.

La barba accompagna quasi sempre i tagli lunghi, sia che i capelli siano lisci che ricci, magari informati in boccoli, ricci stretti oppure semplicemente ondulati. Essenziale in questi casi di abbinamento tra capelli mossi e barba incolta è alleggerire e sfilare la chioma pur mantenendo sempre la riga, cardine fondamentale attorno al quale “scompigliare” i capelli, ottenendo un clamoroso effetto spettinato, studiato nei minimi dettagli.

Chi invece è dotato di una corposa chioma rigorosamente liscia può optare per movimentarla un po’, scegliendo un taglio più o meno scalato, per riequilibrare i volumi e dare maggiore tonicità all’acconciatura. I capelli lisci, grazie alla loro naturale disciplina, si prestano molto bene all’applicazione della riga, che non deve necessariamente mantenere una posizione fissa. La duttilità del capello liscio fa sì che essa possa essere spostata frequentemente: in mezzo, laterale oppure “accantonata” in favore di un bel ciuffo. Infine, il capello liscio è anche particolarmente adatto all’applicazione di riflessi che riprendano quelli naturali oppure che, per contrasto, si distanzino anche considerevolmente dal colore naturale della chioma. In ogni caso, il lungo liscio ha un fascino senza tempo e una praticità senza eguali: si acconcia in pochi secondi senza mai perdere il suo fascino ribelle. Per occasioni più patinate, i capelli lisci e lunghi si possono raccogliere in uno knot, una sorta di chignon ribelle, che si può collocare alla sommità della testa oppure dietro, a mo’ di coda di cavallo. Questa soluzione conferisce un aspetto più ordinato e preciso ed è stata scelta nel tempo anche da moltissime celebrità: il knot permette di mantenere intatto il fascino wild del capello lungo e spettinato suggerendone la presenza e suggellandola in uno chignon stiloso e molto sexy. Insomma: gli uomini che preferiscono il lungo troveranno pane per i loro denti a febbraio 2020. Il consiglio, come sempre, è quello di rivolgersi a parrucchieri aggiornati ed esperti che sapranno come assistervi al meglio, fornendovi opinioni e consulenze che tengano conto della vostra fisionomia e dei vostri lineamenti, per mettere in risalto i vostri punti di forza ed attenuare i difetti.