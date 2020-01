Tango del calcio di rigore, Neri Marcorè al Teatro Brancaccio di Roma: date, orari, biglietti e recensione

Date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a Tango del calcio di rigore, il nuovo spettacolo che vede protagonisti Neri Marcorè, Ugo Dighero e Rosanna Naddeo. Lo show, diretto dal regista Giorgio Gallione, ha debuttato al Teatro Brancaccio di Roma lo scorso 15 gennaio e resterà in programmazione fino a domenica 19 gennaio. A seguire trovate anche la nostra recensione dello spettacolo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Dopo alcuni problemi tecnici che ne hanno ritardato il debutto, nella serata di mercoledì 15 gennaio ha finalmente debuttato al Teatro Brancaccio di Roma lo spettacolo Tango del calcio di rigore. Si tratta del nuovo show teatrale diretto da Giorgio Gallione e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Protagonista è il trio composto da Neri Marcorè, Ugo Dighero e Rosanna Naddeo, che in passato hanno già avuto modo di lavorare insieme, e ad affiancarli sul palco ci sono i due giovani e talentuosi attori Fabrizio Costella e Alessandro Pizzuto. Tango del calcio di rigore è ambientato durante i Mondiali del ’78 che si sono svolti in Argentina e che hanno segnato una pagina nera per tutto il mondo del calcio. In quel periodo infatti il Paese è dilaniato da violenza, morte, torture, correzione, doping ma è anche il momento di maggiore popolarità del dittatore Videla. Quest’ultimo ha sfruttato l’enorme interesse che le persone hanno per il calcio per oscurare quello che realmente stava accadendo in Argentina.

Lo spettacolo si apre con la finale dei Mondiali tra l’Argentina e l’Olanda che si è tenuta il 25 giugno del ’78 all’Estadio Monumental di Buenos Aires. La squadra di casa deve vincere ad ogni costo, sotto gli occhi del generale Jorge Videla in tribuna e di Licio Gelli, suo personale amico. Un ex bambino di allora, interpretato da Neri Marcorè, cerca di ripercorrere il suo passato da tifoso di calcio. Ed è così che gli spettatori in sala riescono a rivivere alcuni eventi storici di quel periodo come le vicende di Alvaro Ortega, l’arbitro colombiano che annullò un goal regolare all’Indipendente Medellin, la squadra dei trafficanti di cocaina, o di Francisco Valdes, capitano del Cile, costretto a segnare a porta vuota dai militari di Pinochet. Viene poi ricordata la cosiddetta “guerra del football” del 1969 tra Honduras e Salvador e il rigore più lungo della storia del calcio che ha visto protagonista Gato Diaz, il portiere dell’Estrella Polar.

Tango del calcio di rigore, grazie anche alle ottime interpretazioni dei tre protagonisti, fa riflettere il pubblico in sala su eventi storici importanti che non tutti forse hanno vissuto ma che hanno mostrato il lato oscuro e corrotto del mondo del calcio, dove pur di riempire gli stadi e far soldi si è disposti anche a coprire le violenze di un dittatore. Ogni episodio si conclude con una canzone interpretata dal cast e tutti i brani sono firmati da Mercedes Sosa e Astor Piazzolla e arrangiati da Paolo Silvestri. Uno dei momenti più emozionanti dello spettacolo è senza dubbio quello che vede protagonista Rosanna Naddeo quando canta “Gracias à la vida” nella parte dedicata ai desaparecidos dove l’attrice interpreta una delle madri di Plaza de Mayo. Non manca poi il divertimento, grazie anche alla verve comica di Ugo Dighero.

Tango del calcio di rigore: orari e prezzi biglietti dello spettacolo in scena al Teatro Brancaccio di Roma

Il nuovo spettacolo Tango del calcio di rigore, come già detto in precedenza, ha fatto il suo debutto ufficiale al Teatro Brancaccio di Roma lo scorso mercoledì 15 gennaio ed il pubblico romano potrà assistere allo show ancora per alcuni giorni. Lo show infatti resterà in programmazione fino a domenica 19 gennaio, con il sipario che si alzerà nella fascia pomeridiana. Gli orari degli spettacoli per assistere a questo affresco in salsa sudamericana sul calcio e sul potere saranno i seguenti:

giovedì 16 gennaio ore 20.45

venerdì 17 gennaio ore 20.45

sabato 18 gennaio ore 20.45

domenica 19 gennaio ore 17.00

Per quanto riguarda invece i biglietti per assistere allo spettacolo teatrale che vede protagonista il trio formato da Neri Marcorè, Ugo Dighero e Rosanna Naddeo, sono disponibili sul circuito online di TicketOne. I tagliandi potranno inoltre essere acquistati nei diversi punti vendita autorizzati presenti in tutta Italia o direttamente al botteghino del Teatro Brancaccio di Roma. Per ricevere maggiori informazioni e per le prenotazioni potrete chiamare il numero 06 80687231 (dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 14 alle 18) oppure inviare una mail a botteghino@teatrobrancaccio.it. Vi lasciamo ora con i prezzi dei biglietti disponibili: