Teatro Sistina 2022-2023: calendario spettacoli, biglietti e prenotazioni

Il Teatro Sistina, uno dei più antichi della città di Roma, è anche uno dei teatri di maggior produzione teatrale. Tale primato non è solamente locale, ma addirittura nazionale. Non stupisce quindi che sia il più gettonato tra gli spettatori romani e non solo, poiché il calendario degli spettacoli, sempre tutti di alto livello, sono pensati per assecondare i gusti di un ampio pubblico.

Se siete appassionati di teatro e state cercando informazioni dettagliate per conoscere le nuove produzioni teatrali del Sistina, allora siete nel posto giusto! In questo articolo vedremo il calendario degli spettacoli, i prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto.

Calendario Teatro Sistina 2022-2023: spettacoli in programma e date

Il calendario degli spettacoli previsti per la stagione 2022-2023, prevede un ricco programma, ecco gli spettacoli con le rispettive date.

Il Marchese del Grillo (regia Gianni Clementi, Massimo Romeo Piparo)

Si tratta della commedia musicale tratta dall’omonimo film del maestro Mario Monicelli, che vede l’attore Max Giusti indossare i panni del celebre marchese reso famoso dall’interpretazione del grande Alberto Sordi. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 20.30;

giovedì 13 Ottobre 2022, ore 20.30;

venerdì 14 Ottobre 2022, ore 20.30;

sabato 15 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 16 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

mercoledì 19 Ottobre 2022, ore 20:30;

giovedì 20 Ottobre 2022, ore 20:30;

venerdì 21 Ottobre 2022, ore 20:30;

sabato 22 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 23 Ottobre 2022, ore 16.00 e 20.30;

mercoledì 26 Ottobre 2022, ore 16.00;

giovedì 27 Ottobre 2022, ore 20.30;

venerdì 28 Ottobre 2022, 20:30;

sabato 29 Ottobre 2022, 20:30;

domenica 30 Ottobre 2022, ore 16.00.

Cat’s (regia Massimo Romeo Piparo)

Il celebre musical viene riproposto con le musiche di Andrew Lloyd Webber e con l’interpretazione di Malika Ayane, nei panni della protagonista. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:

​​ mercoledì 7 Dicembre 2022, ore 20.30;

venerdì 9 Dicembre 2022, ore 20.30;

sabato 10 Dicembre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 11 Dicembre 2022, ore 16.00;

mercoledì 14 Dicembre 2022, ore 20.30;

giovedì 15 Dicembre 2022, ore 20.30;

venerdì 16 Dicembre 2022, ore 20.30;

sabato 17 Dicembre 2022, ore 16.00 e 20.30;

domenica 18 Dicembre 2022, ore 16.00;

sabato 31 Dicembre 2022, ore 21.30.

Arturo Brachetti Solo (regia Arturo Brachetti)

Il trasformista più famoso d’Italia porta in scena alcuni dei suoi numeri più famosi e oltre 60 personaggi, alcuni dei quali ideati appositamente per questo show. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



giovedì 26 Gennaio 2023, ore 20.30;

venerdì 27 Gennaio 2023, ore 20.30;

sabato 28 Gennaio 2023, ore 20.30;

domenica 29 Gennaio 2023, ore 16.00.

Il Piccolo Principe

L’opera teatrale, per la regia di Stefano Genovese, è basata sul famoso romanzo dell’autore francese Antoine de Saint-Exupery. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



mercoledì 1 Febbraio 2023, ore 20.30;

giovedì 2 Febbraio 2023, ore 20.30;

venerdì 3 Febbraio 2023, ore 20.30;

sabato 4 Febbraio 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 5 Febbraio 2023, ore 16.00;

giovedì 9 Febbraio 2023, ore 20.30;

venerdì 10 Febbraio 2023, ore 20.30;

sabato 11 Febbraio 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 12 Febbraio 2023, ore 16.00.

Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?

La commedia teatrale è stata scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta, con la partecipazione di Vanessa Incontrada. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



mercoledì 15 Febbraio 2023, ore 20.30;

giovedì 16 Febbraio 2023, ore 20.30;

venerdì 17 Febbraio 2023, ore 20.30;

sabato 18 Febbraio 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 19 Febbraio 2023, ore 16.00;

giovedì 23 Febbraio 2023, ore 20.30;

venerdì 24 Febbraio 2023, ore 20.30;

sabato 25 Febbraio 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 26 Febbraio 2023, ore 16.00.

Rugantino

Lo spettacolo porta in scena la versione storica di Pietro Garinei, con la partecipazione di alcuni storici interpreti come Michele La Ginestra ed Edy Angelillo. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



giovedì 2 Marzo 2023, ore 20.30;

venerdì 3 Marzo 2023, ore 20.30;

sabato 4 Marzo 2023, ore 20.30;

domenica 5 Marzo 2023, ore 16.00 e 20.30;

giovedì 9 Marzo 2023, ore 20.30;

venerdì 10 Marzo 2023, ore 20.30;

sabato 11 Marzo 2023, ore 20.30;

domenica 12 Marzo 2023, ore 16.00.

Massimo Ranieri

Dopo più di 600 repliche in tutta Italia, torna lo spettacolo scritto e interpretato dal cantante napoletano. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



mercoledì 29 Marzo 2023, ore 20.30;

giovedì 30 Marzo 2023, ore 20.30;

venerdì 31 Marzo 2023, ore 20.30;

sabato 1 Aprile 2023, ore 20.30;

domenica 2 Aprile 2023, ore 16.00.

Billy Elliot il musical (regia di Massimo Romeo Piparo)

Dopo il grande successo del 2017 torna in scena il musical basato sul ballerino più famoso del cinema. Con le musiche di Elton John, lo spettacolo promette di continuare a farci sognare. Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti date:



giovedì 13 Aprile 2023, ore 20.30;

venerdì 14 Aprile 2023, ore 20.30;

sabato 15 Aprile 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 16 Aprile 2023, ore 16.00;

venerdì 21 Aprile 2023, ore 20.30;

sabato 22 Aprile 2023, ore 16.00 e 20.30;

domenica 23 Aprile 2023, ore 16.00.

Biglietti Teatro Sistina 2022-2023: prezzi, modalità di acquisto e prenotazioni

Se desiderate assistere a uno dei numerosi spettacoli in cartellone per la prossima stagione, sappiate che potrete acquistare i biglietti in due modalità:



al botteghino , dal lunedì al sabato (domenica chiuso) dalle 10.00 alle 19.00, orario continuato;

online, sul sito ufficiale del Teatro , dopo aver effettuato la registrazione al sito.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il Teatro ai seguenti contatti:



tel. 06 4200711 (lun – sab, dalle ore 10.00 alle 19.00);

email biglietteria@ilsistina.it.

Di seguito i prezzi divisi per spettacolo e tipologia:

Il Marchese del Grillo

Poltronissime € 59,00

Poltrone € 54,00

I galleria € 50,00

II galleria € 43,00

III galleria € 33,00

Cats

Poltronissime € 59,00 – € 120,00 (notte di San Silvestro)

Poltrone € 54,00 – € 110,00 (notte di San Silvestro)

I galleria € 50,00 – € 100,00 (notte di San Silvestro)

II galleria € 43,00 – € 90,00 (notte di San Silvestro)

III galleria € 33,00 – € 70,00 (notte di San Silvestro)

Arturo Brachetti Solo

Poltronissime € 57,00

Poltrone € 52,00

I galleria € 48,00

II galleria € 40,00

III galleria € 30,00

Il Piccolo Principe

Poltronissime € 49,00

Poltrone € 39,00

I galleria € 39,00

II galleria € 29,00

III galleria € 29,00



Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?

Poltronissime € 46,00

Poltrone € 42,00

I galleria € 39,00

II galleria € 32,00

III galleria € 24,00

Rugantino

Poltronissime € 57,00

Poltrone € 52,00

I galleria € 48,00

II galleria € 40,00

III galleria € 30,00

Massimo Ranieri

Poltronissime € 57,00

Poltrone € 52,00

I galleria € 48,00

II galleria € 40,00

III galleria € 30,00

Billy Elliot il musical

Poltronissime € 57,00

Poltrone € 52,00

I galleria € 48,00

II galleria € 40,00

III galleria € 30,00