Technical Hat: truffa o funziona, istruzioni, opinioni sui forum e prezzo Amazon

La stagione natalizia si sta avvicinando sempre più e già in molti si sono messi alla ricerca del regalo perfetto da poter fare ai propri amici, fidanzati o familiari. Se siete a corto di idee però, dovete sapere che oggi in commercio è arrivata un’interessante novità: stiamo parlando del nuovo Technical Hat, l’incredibile cappello unisex con tecnologia bluetooth ideale per essere indossato proprio durante i mesi invernali in quanto vi terrà non solo la testa al caldo ma anche le mani.

Ma scopriamo se funziona davvero o se è un’altra truffa online, quali sono le sue caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, le opinioni lasciate dagli utenti sui forum e il prezzo del prodotto su Amazon e sul sito ufficiale.

Istruzioni Technical Hat: specifiche tecniche e come funziona il nuovo cappello bluetooth

Oggi abbiamo deciso di parlarvi del nuovo Technical Hat, l’incredibile cappello unisex alla moda che vi permetterà di mantenere calda la vostra testa e non solo, anche le vostre mani. Questo speciale capo d’abbigliamento è dotato di un’innovativa tecnologia Bluetooth V3.0+ EDR grazie alla quale potrete ascoltare le vostre canzoni preferite in tutta libertà e con la funzione telefono integrata potrete rispondere alle chiamate in totale libertà.

Altro punto di forza di questo cappello è senza dubbio la mini consolle che vi permette di usare più facilmente tutte le funzioni del nuovo Technical Hat in quanto è dotato di tasti integrati come ad esempio quello per mandare avanti o indietro i brani, aumentare o abbassare il volume e anche quelli per poter rispondere alle chiamate che riceverete sul vostro smartphone. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le specifiche tecniche:

Versione Bluetooth: V3.0 + EDR

Frequenza: 2,4026 GHz-2,480 GHz

Distanza di trasmissione: 10m / 32.80ft

Batteria agli ioni di litio: 3,7 V / 100 mA

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di standby: 60 ore circa

Orario di funzionamento continuo: circa 3,5 ore

Ma come funziona il nuovo Technical Hat? Stando a quanto riportato sulle istruzioni d’uso presenti nella confezione, il suo utilizzo è abbastanza semplice e per prima cosa dovrete caricare per circa 2 ore il cappello tramite il cavo USB in dotazione. Una volta ricaricato vi basterà premere a lungo il pulsante d’accensione fino a quando la luce rosso e blu lampeggia. Dopodiché dovrete collegarlo al vostro smartphone e iniziare ad ascoltare la musica che preferite. Technical Hat inoltre si lava facilmente a mano con del detersivo tradizionale ma prima dovrete estrarre la mini consolle.

Opinioni sui forum e recensioni Technical Hat: funziona davvero o è una truffa?

Prima di acquistare il nuovo cappello Technical Hat è opportuno andare a scoprire cosa ne pensano i clienti che lo hanno già provato, in quanto grazie alle loro recensioni potrete verificare se funziona davvero o se è l’ennesima truffa online. Per questo motivo a seguire abbiamo selezionato per voi un paio di opinioni lasciate dalle persone nei vari forum:

“La mia fidanzata per il mio compleanno mi ha regalato il nuovo Technical Hat, in quanto sa bene che io adoro indossare i cappelli soprattutto durante l’inverno perché soffro molto il freddo alla testa (avendo la pelata). Ma questo non è il classico cappello visto che è dotato di una straordinaria tecnologia che mi permette di ascoltare tutta la musica che voglio quando esco a fare una passeggiata con il mio cane. Lo consiglio a tutti”. Salvatore D. “Devo dire che prima di comprare Technical Hat, ero molto scettico e pensavo fosse l’ennesima truffa online. Invece dopo averlo acquistato e provato mi sono dovuto ricredere. E’ un cappello unisex e alla moda dotato di una mini consolle con la quale posso rispondere alle chiamate anche quando non ho il telefono a portata di mano e poi posso ascoltare i brani musicali che mi piacciono. Ottimo acquisto davvero”. Paolo L.

Prezzo Amazon Technical Hat: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Il nuovo Technical Hat non è in vendita nei normali negozi di abbigliamento o in quelli di elettronica e non è disponibile nemmeno su Amazon, dove trovate solo articoli simili o contraffatti. Per poter acquistare il cappello bluetooth originale dovrete compilare il modulo d’ordinazione che trovate solo sul sito ufficiale della linea B-good.

La spedizione, contenente il vostro pacco, vi arriverà comodamente all’indirizzo di residenza che avete fornito in precedenza nel giro di 1-2 giorni lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo per la consegna che è completamente gratuita per tutti i clienti. Le modalità di pagamento sono le seguenti: in contanti tramite contrassegno al corriere espresso oppure anticipatamente con carta di credito, PayPal o Postepay.

Ma quanto costa questo rivoluzionario cappello tecnologico?

Sul sito ufficiale l’azienda produttrice ha riservato alla propria clientela un’offerta di lancio 2×1 davvero super conveniente che permette di acquistare ben 2 Technical Hat al costo di uno, pagando solo 59,90 euro.